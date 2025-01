L’oroscopo della settimana dal 13 al 19 gennaio 2025: soluzioni pratiche per Vergine e Capricorno

video suggerito

L'oroscopo della settimana che va dal 13 al 19 gennaio 2025, si apre lunedì con una splendida Luna piena in Cancro che porta alla luce emozioni nascoste e dinamiche interiori profonde. È il momento giusto per affrontare con sincerità ciò che si sente, lasciandosi guidare da un’intuizione potente. Lo stesso giorno il Sole in Capricorno in trigono a Urano accende la voglia di innovare, soprattutto nelle questioni pratiche e lavorative, offrendo ai segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno), ma anche a Scorpione e Pesci, soluzioni brillanti e fuori dagli schemi. Nella giornata di martedì Venere in Pesci in quadratura a Giove in Gemelli potrebbe complicare i rapporti affettivi, creando un tira e molla tra sogni romantici e richieste più razionali.

Per i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci) sarà importante non cadere in eccessi o aspettative irrealistiche. Giovedì, l’opposizione tra il Sole e Marte retrogrado in Cancro mette in luce conflitti tra doveri e desideri personali, richiedendo equilibrio e pazienza per evitare tensioni inutili. Venerdì poi, il sestile del Sole con Nettuno infonde ispirazione, momento perfetto per ritrovare serenità e riflettere con empatia su scelte importanti. La settimana culmina domenica con un tripudio di energia strutturata e visionaria: Mercurio in Capricorno sestile a Saturno e Venere congiunta a Saturno in Pesci portano chiarezza mentale e stabilità nei legami affettivi, soprattutto per i segni d’acqua e di terra. Quella stessa sera il Sole entra nel segno dell’Acquario, segnando l’inizio di un periodo che invita a pensare al futuro con originalità e spirito collettivo.

Oroscopo settimanale 13-19 gennaio 2025: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti senti come un guerriero senza spada, circondato da battaglie che sembrano non essere le tue. Lunedì, con la Luna piena che smuove emozioni profonde, potresti avvertire una tensione personale o familiare difficile da ignorare. E mentre il Sole e Marte si affrontano a metà settimana, il rischio di esplodere diventa reale e scegliere di non combattere per te potrebbe risultare molto difficile. Prendi fiato, lascia scorrere e ricorda che la forza non sta sempre nell’azione, ma anche e soprattutto nella capacità di scegliere quando agire. Deponi le armi, Ariete: questa è una tregua che ti serve per ricaricare l’energia.

Voto 5 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Toro, è ufficiale: questa settimana potresti essere uno dei segni più invidiati dello Zodiaco. La Luna piena di lunedì illumina il tuo cammino con intuizioni brillanti e piccole soddisfazioni che sembrano arrivare proprio al momento giusto. Poi, mentre la Luna si trasferisce nel tuo segno a metà settimana, ti sentirai il re o la regina della tua quotidianità, con Venere e Mercurio che intanto tessono per te arazzi di incontri piacevoli e idee che funzionano. Persino Saturno si allea con Mercurio per renderti pragmatico senza farti, però, perdere il gusto di qualche piccola follia. Forse non vincerai alla lotteria ma questa settimana sembri camminare fiero come se fosse accaduto. Il consiglio che ti do? Goditi il momento senza cercare di spiegartelo troppo. Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Gemelli, questa settimana vi sentirete come un pendolo che oscilla tra sogni e realtà. Martedì con Venere e Giove a darsi battaglia, vi sembrerà di trovarvi a un buffet di promesse allettanti, ma attenzione a non abbuffarvi di illusioni! Qualche entusiasmo va smorzato… non tutte le luci brillano allo stesso modo e alcune potrebbero essere solo specchietti che riflettono la luce di qualcun altro. Domenica Venere si fa seria raggiungendo Saturno: basta castelli in aria, è tempo di mettere i piedi per terra (o almeno di aggiungere qualche fondamenta ai vostri sogni). Usate il vostro spirito frizzante per trasformare i momenti di riflessione in opportunità.

Voto 5 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questa settimana la Luna piena nel tuo segno ti mette sotto i riflettori. Ti senti come il re di un ballo di fine anno: tutti ti guardano e tu ondeggi tra emozione e timidezza. Ma attento a non rubarti la scena da solo con pensieri troppo intensi! Venere in Pesci ti regala romanticismo e poesia, occhio però a non farti incantare da promesse troppo zuccherose, soprattutto martedì quando Venere si opporrà a Giove. Giovedì il Sole e Marte si affrontano come rivali di una soap opera, portando forse un po’ di tensione nei progetti che hai intrapreso. Ma con il tuo sesto saprai dribblare ogni piccola tempesta, viaggia quindi sereno in questi giorni di metà gennaio.

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Giornate che scorrono tranquille come un fiume sotto il sole: niente rapide, niente cascate, solo un fluire placido. Da martedì a giovedì pomeriggio, con la Luna nel tuo segno, torni comunque a sentirti il protagonista della scena. Approfittane per brillare, che sia al lavoro o fra i tuoi amici: il tuo charme non ha rivali. Domenica, con la Luna in Bilancia, è una giornata perfetta per un po’ di relax in compagnia. Insomma, niente scossoni, ma tante piccole gioie quotidiane. Ogni tanto anche “the king” merita una settimana senza colpi di scena.

Voto 6/7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

L’inizio settimana si presenta con la grinta di un motore appena revisionato: tra intuizioni brillanti e piccoli successi, sembrerà quasi che tutto scorra liscio come l’olio. Occhio però a martedì, quando qualche imprevisto sentimentale o una parola di troppo potrebbe farvi vacillare in amore e nelle relazioni. A metà settimana comunque la Luna entra nel vostro segno, riportando ordine e regalando quel senso di controllo che amate tanto. Con Mercurio alleato e un pizzico di pragmatismo, riuscirete a trasformare anche i contrattempi in occasioni. E sabato, con l’atmosfera più serena, sarà il momento perfetto per ricaricare le energie o concludere un progetto che vi sta a cuore.

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Immagina di camminare in uno stradello di ghiaia con i tacchi a spillo: ogni passo richiede il doppio dell’attenzione e della fatica. La tua settimana sarà un po’ così. Lunedì si parte con una Luna piena in posizione a te non troppo favorevole e tutto sembra ingigantirsi: emozioni, scadenze persino quel collega che parla troppo diventa davvero insopportabile. Con Sole, Marte e Mercurio che fanno a gara per metterti alla prova, potresti sentirti come una bandiera al vento, tirata in troppe direzioni. Non cedere però alla tentazione di reagire impulsivamente soprattutto giovedì, quando nel cielo ci saranno energie pronte a farti esplodere. Domenica, finalmente, arriva la Luna nel segno a ridarti equilibrio. Un consiglio? Chiudi la settimana con qualcosa che ti piace davvero, magari una passeggiata o un dolce peccato di gola che possa riscattarti da una settimana faticosa.

Voto 5

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amico Scorpione, la settimana si apre con un cielo che sembra aver scelto te come protagonista: la Luna piena in Cancro ti avvolge con la sua luce intensa, mentre il Sole in Capricorno, a te favorevole, in contatto con Urano, apre porte verso intuizioni e slanci creativi. È un lunedì perfetto per osare, mettere sul tavolo le tue idee più ambiziose e seguire quell’istinto che raramente ti tradisce. Attento però a martedì, quando la Luna si sposta in una posizione meno favorevole e Venere, in disaccordo con Giove, potrebbe alimentare qualche dubbio o tensione. Saranno giorni da navigare con prudenza, senza lasciarti trascinare troppo lontano dalle correnti emotive. Nel weekend poi la Luna torna amica invitandoti a un momento di ordine e concretezza.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Immaginate un’orchestra dove Venere e Giove litigano sul ritmo da tenere: Venere vuole un valzer romantico, mentre Giove insiste per una fanfara esagerata. Martedì rischiate di essere trascinati in una melodia che accelera e rallenta senza preavviso, facendo sembrare tutto più grande e complicato di quanto sia.

Il trucco? Non cercate di dirigere l’orchestra. Lasciate che le note si sistemino da sole, scegliendo voi il pezzo da suonare nel vostro cuore.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Lunedì il Sole nel vostro segno si allea con Urano, portando una ventata di novità e magari una sorpresa inaspettata. Ma, con la Luna piena in Cancro, le emozioni potrebbero emergere con più intensità del solito, facendovi sentire come se un’onda improvvisa stesse turbando la vostra stabilità. Nel frattempo Venere vi sussurra dolci promesse, ma martedì, a causa dell’influsso di Giove, potreste avere a che fare con facili illusioni. Ricordate che non tutto quello che luccica è oro. Fortunatamente domenica Mercurio nel vostro segno si allea con Saturno, riportando la razionalità e aiutandovi a rimettere tutto in ordine, con i piedi saldamente a terra, come piace a voi.

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non ci sono transiti troppo impegnativi all’orizzonte, ma la settimana potrebbe riservarvi qualche piccola noia quotidiana. Da martedì a giovedì, con la Luna opposta in Leone, qualche situazione richiederà un po’ di diplomazia in più: meglio tenere sotto controllo i toni. Domenica, però, il mood cambia: la Luna in Bilancia riporta armonia, facendovi sentire più equilibrati e leggeri. È il momento perfetto per rispolverare progetti lasciati in sospeso o semplicemente concedervi un attimo di bellezza, magari indossando il vostro sorriso migliore. E proprio quando la settimana sembra giungere a una fine serena, domenica sera il Sole entra nel vostro segno, accendendo una nuova energia che vi accompagnerà nei giorni a venire.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Si parte con il piede giusto, cari Pesci, come se vi foste svegliati in un sogno che profuma di possibilità. La Luna piena in Cancro illumina le vostre acque interiori, trasformandole in uno specchio che riflette desideri e intuizioni. È il momento ideale per immergervi in quello che amate, lasciandovi guidare da una scia di piccole sorprese che il destino ha lasciato lungo il cammino. Martedì, però, Venere nel vostro segno si scontra con Giove spingendovi verso entusiasmi e promesse esagerate: meglio non strafare e tenere i piedi per terra. Venerdì e sabato, con la Luna opposta in Vergine, serve un po’ di ordine. Per fortuna domenica Saturno congiungendosi con Venere arriva a mettere ordine, come un amico che vi aiuta a montare i mobili quando non hai il libretto delle istruzioni dimostrando che anche la fantasia ha bisogno di basi solide per brillare davvero.

Voto 8