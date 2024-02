L’oroscopo della settimana dal 12 al 18 febbraio 2024: Scorpione e Leone chiedono time out Nell’oroscopo di questa settimana che va dal 12 al 18 febbraio 2024 tutti i pianeti veloci si spostano nel segno dell’Acquario. Saranno quindi segni d’aria a godere di energie, creatività e anche emozioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo della settimana che va dal 12 al 18 febbraio 2024: si parte dopo il weekend della luna nuova nel segno dell'Acquario che ha dato il via anche all'anno del drago cinese di legno yang. La Luna nuova in Acquario è un momento però di grande riflessione, concentrazione e centratura, ottima per ritrovare il nostro equilibrio. Nel frattempo i pianeti veloci, Marte e poi Venere, in questa settimana entreranno proprio nell'undicesimo segno zodiacale (l'Acquario, appunto) e da qui ridaranno forza e vigore ai segni d'aria mentre metteranno decisamente in crisi i segni fissi: Leone, Scorpione e anche un pochino il Toro.

Oroscopo settimanale 12 – 18 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni dell'oroscopo per la settimana che va dal 12 al 18 febbraio 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Adesso si che si ricomincia a ragionare vero caro Ariete? Puoi finalmente tornare spregiudicato, addirittura un po' pazzerello come ti piace essere. Senti come se fossi un motorino e avessi finito il periodo di rodaggio: puoi scassare sicuro di te. I pianeti dal segno dell'Acquario ti fanno tornare in te stesso e quindi decisamente molto passionale.

Leggi anche Oroscopo di sabato 10 febbraio 2024

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Goditi gli ultimi momenti di pace perché poi, quando sia Marte sia Venere saranno nel segno dell'acquario, ti ritroverai a godere solo soletto del tuo Giove nel segno. Difficile che ti passi la voglia di gozzovigliare ma probabilmente preferirei farlo solo soletto e senza il piacere della condivisione con gli amici. Eri decisamente più simpatico prima ma cene faremo una ragione.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Quanto ti piacciono i momenti in cui senti che la rimonta è a tutta la tua favore. Te lo meriti in effetti caro Gemelli perché sono stati mesi davvero faticosi. Adesso con tutti i pianeti a tuo favore puoi ritornare a sgallettare e soprattutto a vantarti delle tue grandi qualità di sopravvissuto a momenti difficili. È proprio il momento di tirare fuori tutto il tuo fascino amplificato dal fatto che ti senti effettivamente è molto più saggio.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Le cose migliorano e già direi che questa è un'ottima notizia! Dovrei attendere il weekend per dichiararti ufficialmente libero da tutti i pianeti in opposizione.Venere infatti si sposta dal segno del Capricorno soltanto venerdì. Però c'è da chiarire che quando i pianeti si troveranno nel segno dell'Acquario non è che saranno a tuo favore, semplicemente piano piano la smetterai di sentirti preso di mira dalle stelle, dalle persone che conosci e anche dalle tue stesse paranoie.

Voto 6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Preparati come per uscire di casa quando al Tg annunciano una tormenta di neve, un tornado e anche qualche eruzione vulcanica! Quando i pianeti saranno nel segno dell'Acquario ti sembrerà tutto molto ma molto più difficile della norma, anche soltanto arrivare a fine giornata. Ovviamente il tuo senso del dramma amplificherà le emozioni ma in effetti la voglia di divertirti sarà ridotta ai minimi storici. Preparati panche per qualche piccolo scivolone di malinconia.

Voto 5

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

È stato bellissimo essere la regina dello zodiaco e sentirti contemporaneamente bellissima e particolarmente irresistibile. Spero proprio che tu ti sia abbandonata a tutti i piaceri, anche quelli sconci, che ti sono passati per la testa. Adesso non serve proprio essere completamente morigerati ma probabilmente il tuo desiderio di mantenere un equilibrato buon senso si farà sentire. Peccato, era molto più divertente prima.

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Finalmente i pianeti sembrano accorgersi di te e smetterla di darti fastidio. Nel giro di pochissimi giorni passerai dal sentirti stanca, sfiduciata e persino poco considerata al brillare di autostima anche soltanto quando il benzinaio ti fa l'occhiolino. Bene, avevi proprio bisogno di ricominciare a sentirti stabile e sicura di te anzi per compensare probabilmente esagererai anche con qualche briciolo di esibizionismo. Ma te lo concediamo.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sfrutta gli ultimi giorni di questa settimana in cui ci sarà Venere nel segno del Capricorno perché poi, dal weekend, con tutti in Acquario tu diventerai assolutamente intrattabile. Hai presente la paranoia che spesso ti affoga i neuroni? Ecco, di quella ne avrai in abbondanza come se stesse piovendo e il tuo tetto avesse i buchi. Mettiti sotto le coperte e non uscire finché non te lo dico io. Tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te! (Scherzo, ovviamente)

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Affrontare le problematiche che solleva Saturno contro con tutti i pianeti a tuo favore, ma non proprio a favore spudorato, è proprio la condizione migliore. Un po' com'è il tepore primaverile anziché le energie dirompenti del caldo estivo. Non rischi di esagerare con l'ottimismo ma riesci ad intravedere diverse possibilità. Insomma riprendi a voler imparare dai tuoi errori.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Goditi gli ultimi giorni di Venere, il pianeta dell'amore armonioso e della bellezza, proprio nel tuo segno zodiacale. È stato bellissimo avere per te tutte le attenzioni e soprattutto tutti i desideri. Adesso che pianeti passeranno in Acquario però tu non smettere di desiderare per te il maggior numero di piaceri possibili. Hai ben compreso quanto ti faccia bene.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Aspetti tutti i pianeti veloci a braccia aperte che arrivino nel tuo segno zodiacale! Hai davvero bisogno di un po' di energie nuove e soprattutto di quella sensazione di leggerezza e indipendenza che ti manca da un pezzo. Giove a sfavore infatti ha diminuito quella tua meravigliosa caratteristica di chi se ne frega degli altri perché è particolarmente centrato in se stesso. In questa settimana la ritroverai.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Diciamo che il tuo essere Pesci in questa settimana verrà addirittura amplificato. Se nelle prime settimane del 2024 hai avuto l'impressione di avere tutto sotto controllo e la cosa che ha fatto anche piacere, adesso rallenti con le prese di posizione per dedicarti ai pensieri profondi, quasi poetici. Forse sarai un po' meno concreto ma decisamente più magico.

Voto 7