video suggerito

L’oroscopo della settimana dal 10 al 16 giugno 2024: Leone, Scorpione e Acquario irritabili L’oroscopo di questa settimana che va dal 10 al 16 giugno 2024, grazie all’ingresso di Marte nel segno del Toro, vedrà una maggiore concretezza nella messa in pratica delle energie, specie per Toro, Vergine e Capricorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 giugno 2024, l’aspetto più importante sarà il passaggio di Marte, il pianeta delle energie e della determinazione, dal segno dell’Ariete al segno del Toro. E qui nel segno del Toro si troverà fino al 20 luglio. In questa posizione dona testardaggine e sensualità soprattutto ai segni di terra mentre renderà molto più stanchi e irritabili Scorpione, Leone e Acquario.

Oroscopo settimanale 10- 16 giugno 2024: le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali: l'oroscopo della prossima settimana, che va da lunedì 10 a domenica 16 giugno 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Marte ti ha abbandonato e la cosa ti scaccia parecchio soprattutto perché Marte è il tuo pianeta preferito e con lui nei tuoi gradi ti sei sentito ancora più forte spavaldo del solito. Adesso però non è il caso che ti rattristi perché nei prossimi giorni saranno ancora tante le energie e soprattutto ti prenderà un meraviglioso desiderio di concretizzare, finire, risolvere. Per la prima volta prima di aprire un nuovo capitolo di accetterai di aver chiuso quello precedente.

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sarai tu il segno zodiacale che da questa settimana si gode Marte in congiunzione quindi quando avrai un desiderio non sarà assolutamente possibile dissuaderti oppure chiederti di rallentare e pensarci un po’. Le passioni saranno travolgenti E tu la persona giusta per andare a prenderti tutto quello che desideri. Passionale così, in ogni ambito, non ti si vedeva da tempo. La fisicità conterà ancora più del solito.

Voto 9

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sarà anche passato nel segno del Toro questo Marte che quindi ti donerà un pochino più di insicurezza, ma Venere resta sempre nei tuoi gradi e questo non fa che amplificare la tua predisposizione emotiva e sentimentale verso tutto quello che ti circonda. Ancora più del solito quindi le emozioni che provi non saranno soltanto un desiderio di flirt e condivisione divertente ma anche di ascolto di chi hai intorno.

Voto 9

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ancora per questa settimana dovrai vedertela con Venere e mercurio che, nella loro posizione, sembrano amplificare il tuo senso di solitudine, che si trasforma in compassione empatica verso qualsiasi elemento del creato. Però, dato che la tua natura è particolarmente sensibile, questa caratteristica di profondità delle emozioni non ti disturberà più di tanto… Anzi siamo sicuro che qualsiasi paturnia messa nelle tue mani diventi risolta

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sembra proprio che qualcuno abbia abbassato il volume delle tue emozioni e dei tuoi sentimenti, come se fossero arrivati i vicini a sgridarti per la musica troppo alta. Per colpa di Marte infatti ti sentirai decisamente meno sicuro di quanto solitamente non sia un segno di fuoco come te. Che sia chiaro però che ci vorrà ben altro per farti passare la voglia di amare e divertirti.

Voto 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Il passaggio di Marte nel segno amico del toro ti dona tante di quelle nuove energie che dimenticherai quel senso di solitudine e sfortuna. Sei pronta a far sentire te e chiaro tutto quello che pensi decisamente incurante di quanto tu possa risultare simpatica all’esterno. La pungente schiettezza verginea in questa settimana si farà sentire più forte del solito.

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

C’è da festeggiare cara bilancia, dato che Marte non si trova più in opposizione al tuo Segno zodiacale. È il momento di dire addio a tutte le indecisioni che un po’ hai di natura e che soprattutto in queste ultime settimane sono state così potenti da, ogni tanto, paralizzarti. Diciamo pure che sarai pronta a tornare in campo, più bella che mai ma soprattutto più sensuale che mai.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Se già di natura non sei riconosciuto per il tuo carattere docile e solare, con questo Marte in opposizione tutti ti risulteranno assolutamente insopportabili. Il bello è che non avrai alcun problema a lanciare le tue frecce dritte sugli obiettivi, senza preoccuparti di ferire qualcuno. Il veleno scorpionico è in agguato.

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Venere e mercurio restano ancora in opposizione al tuo segno zodiacale e tu senti di fare davvero fatica a piazzarti in faccia anche un sorrisino di circostanza. Evita il più possibile di infilarti in quelle situazioni nelle quali è richiesto uno standing ineccepibile perché la forma non sarà il tuo forte.

Voto 5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Quanto ti piace avere Marte a favore! Esattamente quello che succede da questa settimana. Marte, il pianeta della determinazione, è uno dei tuoi pianeti preferiti e amplifica quella tua modalità autorevole e un po’ imponente di gestire chi ti sta intorno. Non c’è dubbio: tu ti prendi in carico ogni tipo di responsabilità ma non vuoi assolutamente dover scendere a compromessi.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

preferivi decisamente la situazione della settimana scorsa mentre adesso, questo Marte che si è piazzato a sfavore, sembra proprio metterti i bastoni tra le ruote e diminuire di molto la tua energia creativa e il tuo desiderio di dimostrare tutto l’amore che trovi. È un vero peccato! Se però ha qualcosa dovrai rinunciare Preferisci tagliare con i piaceri fisici, anche quelli piccanti.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

È vero: Venere e Marte restano a sfavore e la tua empatia ma soprattutto la tua voglia di dimostrarla questa empatia, sono ridotte al minimo. Per fortuna Marte torna a tuo favore e tu requisisce quella solidità di intenti e di obiettivi che caratterizza tutto il 2024. D’altronde preferirai di gran lunga spendere tempo nel rimboccarti le maniche e realizzare i tuoi progetti piuttosto che perderti i bacini.

Voto 5 e mezzo