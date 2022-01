L’oroscopo della settimana dal 10 al 16 gennaio 2022: Vergine e Capricorno amano la malinconia L’oroscopo della settimana che va dal 10 al 16 gennaio 2022 vede Venere retrograda in Capricorno che porta a momenti di introspezione profonda della vita sentimentale. Ecco le previsione segno per segno.

Nell'oroscopo della settimana che va da lunedì 10 gennaio a domenica 16 gennaio 2022 Giove è ufficialmente entrato nel segno dei Pesci e questa è una delle caratteristiche di questo nuovo anno. Venere si trova ancora nel segno del Capricorno ma è passata al moto retrogrado quindi apparentemente si muove all'indietro e ci porta ripensamenti e maggiore introspezione emotiva. Mercurio è entrato nel segno dell'Acquario e, anche lui, tra qualche giorno inizierà la sua prima sosta del 2022.

Oroscopo settimanale 10 -16 gennaio 2022: le previsioni segno per segno

Dopo la Luna nuova nel segno del Capricorno del 2 gennaio adesso aspettiamo la fortissima Luna piena che però sarà il prossimo lunedì, quindi ancora per questa settimana la Luna sarà crescente: eccitata, volenterosa, forte e combattiva.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

L'energia e la voglia di fare ci sono eccome, grazie a Marte a favore ma soprattutto alla Luna nel tuo segno zodiacale già da lunedì. Il problema è che, un po' più del solito, quello che tu desideri fare non si pone il problema di quello che desiderano, oppure possono sopportare, le persone che ti circondano. Quindi insomma piccolo Ariete dispotico alla riscossa, si potrebbe dire.

Voto 6 e mezzo ma vacci piano.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Senti davvero di vivere in un momento in cui stare fermo è assolutamente impossibile tanto che già di mattina saltellerai sul posto mentre ti lavi i denti con i piedini sul tappetino del bagno. Le energie sono troppo potenti per lasciare spazio al tuo adorato ozio e relax quindi che si facciano da parte tutti quelli che ti hanno sempre dato del ritardatario procrastinatore. Certo, per colpa di Mercurio e Saturno che ci mettono il becco è possibile che le tue idee e i tuoi progetti non siano sempre chiarissimi ma, in ogni caso, inarrestabili.

Voto 8 per la svolta nella voglia di fare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Le energie non saranno proprio il tuo forte questa settimana ma, se ti si concedesse di startene spaparanzato sul divano ancora per qualche giorno sono sicura che potresti convincere tutti dell'utilità di un po' di riposo fisico per proporre grandi idee innovative. Anzi, hai come l'impressione che più ti si lascia spazio di fare quello che vuoi senza darti alcun ordine nè compito prestabilito e più nella tua testa fioriscono grandi pensieri manco fossi l'ultimo dei futuristi.

Voto 7 ma leggiti Lacerba.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

In questa situazione nella quale l'amore sembra essere scivolato agli ultimi posti delle tue priorità inizi, quasi quasi, a starci persino bene… Anzi adesso ti rendi conto di come stiano tutte quelle persone che, a differenza tua, riescono a chiudere le emozioni e l'amore in compartimenti stagni come nel vano porta borse che c'è in barca. Proverai addirittura l'ebrezza di galleggiare felice come in un'assenza di gravità emotiva. Goditela finché c'è.

Voto 6 e mezzo e galleggia anche in vasca.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Avresti davvero bisogno ancora almeno di una decina di giorni di vacanza perché, con Saturno e Mercurio entrambi in opposizione, qualsiasi attività celebrale, compreso scegliere come vestirti la mattina per andare in ufficio, sarà davvero faticosa. In compenso tutti i pianeti in Capricorno amplificano ancora di più il tuo desiderio di essere perfetta quindi col cavolo che ti accontenti di arrabattare una qualsiasi soluzione temporanea.

Voto 5 e mezzo ma smettila di prendere tutti questi impegni.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

E' l'amore l'unica cosa che conta davvero nella vita e per questa settimana potrai anche tu essere uno di quelli che sottoscrivono questa affermazione! Certo, tutto l'amore che provi non ti terrà di sicuro ferma sul divano perché i tanti pianeti in Acquario ti vogliono sgambettante e risolutiva ancora più del solito. Ho proprio l'impressione che i sentimenti forti funzionino un po' come la benzina nel serbatoio di una macchina da Formula 1.

Voto 8 e mezzo se sgasi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non hai tempo, né tantomeno voglia, di perderti in sentimentalismi che, troppo spesso, hai la sensazione che ti abbiano fatto dubitare un po' troppo e forse fatto perdere anche qualche occasione importante. Sei tutta d'un pezzo in questi giorni forse anche per questa prolungata quadratura di Venere che mette il tuo cuoricino come in una teca manco fosse un reperto egizio. In compenso Marte e soprattutto Mercurio e Saturno a favore ti vogliono concreta e produttiva più che mai. Se dai un ordine pretendi che sia eseguito immediatamente, anzi prima.

Voto 5 ma smettila di ringhiare.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La confusione regna sovrana nella tua testolina come quando decidi di seguire una lezione all'università di chimica farmaceutica ma il tuo unico background di conoscenza sull'argomento risale al manuale delle giovani marmotte o, al massimo, al Grimorio dell'apprendista strega. Quindi insomma, potresti ogni tanto sopravvalutarti o potresti doverti trovare a rivedere qualche decisione… Tutta colpa di questo Mercurio in quadratura. Per fortuna però l'amore non ti manca…

Voto 6 per l'amore.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Energie, energie e ancora energie! Da vero e ottimo segno di fuoco i nuovi inizi, come l'inizio di un nuovo anno, sono per te i momenti più potenti, quelli nei quali hai un immenso territorio da conquistare manco fossi Tom Cruise in Cuori Ribelli. Anzi, la Luna a favore già lunedì mattina sembra essere un ottimo auspicio per dirti che tutto quello che desideri sarà facilmente nelle tue mani, ancora prima di quanto tu non creda. Non farti intimidire dalla quadratura di Giove che potrebbe creare qualche ritardo!

Voto 7 e mezzo e sto.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Te l'avevo detto che in questo 2022 avresti riscoperto tutti i sentimenti, le emozioni, i coinvolgimenti del cuore che per tanto tempo hai messo un po' troppo in fondo alla tua lista di priorità. Anzi, proprio Venere che si trova nel suo moto di apparente retrogradazione, sembra volerti far capire quanto sia importante che sia proprio tu a cambiare l'ordine delle priorità, soprattutto negli affetti. Via libera a qualche momento di malinconia o a qualche rimorso ma sappi che hai davanti una vita per rimediare.

Voto 9 per la malinconia, questa sconosciuta!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Quanto ti piace quando, proprio come in questa settimana, hai la sensazione che le tue idee non abbiano confini e soprattutto che non ci sia alcun limite alle possibilità. Questo è il tuo potere da sempre: rivoluzionario e inarrestabile e in questa settimana lo dimostrerai ancora più del solito. Certo, l'ottimismo e la sensazione che tutto sia possibile sono perfetti per questo momento in cui Saturno ti vuole responsabile. Non ti dimenticare di prendere delle decisioni importanti non significa di certo prenderle come lo farebbero tutti gli altri.

Voto 7 per il rivoluzionario che si è risvegliato in te.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Nuoti nel tuo mare di ottimismo, felicità e anche qualche piccola illusione un po' come se fossi una delle influencers che hanno passato le vacanze di Natale nella piscina naturale delle Bahamas e ci hanno tenuto a renderci partecipi di tutti i loro tuffi manco fossero delle sirenette. Ecco, anche tu ti mostrerai senza veli in tutta la tua voglia di desiderare, creare e vivere tutto intensamente.

Voto 9 per l'intensità.