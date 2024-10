L’oroscopo di martedì 8 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

L'oroscopo di domani, martedì 8 ottobre 2024, con le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano gli astri su amore, lavoro e fortuna. Il segno fortunato è il Leone, nonostante venere a sfavore, mentre il segno fortunato è il Gemelli.

L'oroscopo di domani, martedì 8 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di domani vediamo la Luna sempre crescente nel segno di fuoco del Sagittario, mentre però il Sole si sta avvicinando alla quadratura con Marte in Cancro. Questo significa che mantenere la calma e la concentrazione non sarà per nulla facile, soprattuto per i segni cardinali ovvero Cancro, Bilancia, Capricorno e Ariete. Il segno fortunato è il Leone, nonostante venere a sfavore, mentre il segno fortunato è il Gemelli.

Ariete

Amore: è come abbracciare un istrice.

Lavoro: dovresti optare per una ‘forma impeccabile’.

Fortuna: censura con un ‘bip’ le parole grosse.

Il consiglio del giorno: fai stretching allo specchio per sorrisi smaglianti.

Voto: 7 lavato con Perlana.

Toro

Amore: accendi di passione le folle.

Lavoro: granitico nelle tue decisioni.

Fortuna: perfettamente bilanciata, né troppo, né poco.

Il consiglio del giorno: guarda le puntate dei Boot Camp di X Factor.

Voto 7 grintoso.

Gemelli

Amore: deve saper toccare i tasti giusti, cosa non facile.

Lavoro: vi sapete imporre, ma con un certo stile.

Fortuna: punta tutto sulla vostra grande generosità.

Il consiglio del giorno: festa a casa con tutto il vicinato.

Voto 5 e mezzo solo per la Luna storta.

Cancro

Amore: è tutta passione e sudore.

Lavoro: attendi la pausa per rilassarti.

Fortuna: è come la gioia di fare shopping nel tuo sexy shop preferito.

Il consiglio del giorno: osa, ma solo in camera da letto.

Voto 7 passionale.

Leone

Amore: lo studi bene per dare una bella zampata al momento giusto.

Lavoro: sai benissimo come far lavorare gli altri al tuo posto.

Fortuna: ti porta a fare un trattamento alla spa.

Il consiglio del giorno: acquista gli integratori per il cambio di stagione.

Voto 7 e mezzo entusiasta.

Vergine

Amore: impossibile strapparsi un bacio.

Lavoro: severissima come la signoria Tagliabue.

Fortuna: prova ad intenerirti con i video dei gattini sui social.

Il consiglio del giorno: metti in mute il telefono.

Voto 5 e mezzo insofferente.

Bilancia

Amore: hai in mano la guida per il piacere.

Lavoro: vuoi che tutti siano felici come nel film ‘Tutti insieme appassionatamente’.

Fortuna: è fatta di sorrisi e di caldi abbracci.

Il consiglio del giorno: prepara le caldarroste in casa da offrire a parenti, amici e colleghi.

Voto 8 un vero tesoro.

Scorpione

Amore: ti becchi un bel 10 e lode.

Lavoro: hai la possibilità di dare lo sprint finale.

Fortuna: ti illumina come lo strobo in discoteca.

Il consiglio del giorno: prenota subito un volo per l’Egitto.

Voto 8 fantastico.

Sagittario

Amore: per conquistarti si passa direttamente dal tuo cervello.

Lavoro: gestisci tutti come un vero direttore d’orchestra.

Fortuna: sai sempre come coglierla al volo.

Il consiglio del giorno: offriti per fare ripetizioni su qualsiasi materia.

Voto 7 e mezzo avventuroso.

Capricorno

Amore: quasi il fidanzatino perfetto.

Lavoro: ti dai da fare solo su questioni importanti.

Fortuna: la conquisti con le emozioni.

Il consiglio del giorno: fai partecipare tutti ai tuoi momenti di gioia.

Voto 6 e mezzo felice.

Acquario

Amore: sotto quella corazza sei buonissimo.

Lavoro: mostra a tutti i tuoi innumerevoli talenti.

Fortuna: siete una accoppiata perfetta.

Il consiglio del giorno: condividi tutti i tuoi progetti anche quelli che ti convincono poco.

Voto 7 + geniale.

Pesci

Amore: ormai siete super specializzati.

Lavoro: lamentosi come il portiere quando riceve l’ennesimo pacco Amazon.

Fortuna: vi sorprende come un mazzo di fiori da uno sconosciuto.

Il consiglio del giorno: non ci sono motivi per lamentarvi, fatevene una ragione.

Voto 5 e mezzo lamentosi.