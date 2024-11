video suggerito

L'oroscopo di venerdì 8 novembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, venerdì 8 novembre 2024 e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: tutti insieme appassionatamente.

Lavoro: scorre scoppiettante come un ruscello a primavera.

Fortuna: ti fa sentire come in vacanza.

Il consiglio del giorno: inizia a preparare le decorazioni natalizie.

Voto: 8 pienamente soddisfatto.

Toro

Amore: dramma da fotoromanzo.

Lavoro: al momento non ne va dritta neppure una.

Fortuna: parla una lingua arcaica poco conosciuta.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di boxe per sfogarti.

Voto 5 fumantino.

Gemelli

Amore: limoni come gli adolescenti.

Lavoro: meglio lasciar perdere decisioni drastiche.

Fortuna: seguite le vibes.

Il consiglio del giorno: niente pensieri troppo complicati.

Voto 8 in fondo sereni.

Cancro

Amore: costante e quotidiano.

Lavoro: una routine da bolla la naso.

Fortuna: è un cappotto confortevole da indossare prima di uscire di casa.

Il consiglio del giorno: goditi la tranquillità.

Voto 6 e mezzo e sto.

Leone

Amore: un fuocherello pronto a scoppiettare.

Lavoro: faticoso per le discussioni.

Fortuna: ti vorrebbe rilassato come un massaggio alla spa.

Il consiglio del giorno: non impelagati in discussioni inutili.

Voto 5 e mezzo combattivo.

Vergine

Amore: calma piatta.

Lavoro: vuoi tutto nero su bianco.

Fortuna: da cercare nella quiete di casa.

Il consiglio del giorno: serata tranquilla con plaid e tisanina.

Voto 6 nella media.

Bilancia

Amore: pronta a dare il massimo.

Lavoro: vuoi discutere solo di grandi e importanti principi.

Fortuna: ti accompagna come una suffragetta di inizio novecento.

Il consiglio del giorno: combatti per i tuoi valori e i tuoi bisogni.

Voto 8 e mezzo rivoluzionaria.

Scorpione

Amore: come un’ape di fiore in fiore.

Lavoro: le riunioni in pausa caffé non valgono.

Fortuna: si è presa una pausa.

Il consiglio del giorno: cerca di arrivare puntuale agli appuntamenti.

Voto 5 svogliato.

Sagittario

Amore: ‘cosmico’ e ho detto tutto.

Lavoro: l’impegno è totale e molto costante.

Fortuna: sempre pronta a dare il massimo come vuoi tu.

Il consiglio del giorno: festa in casa con tutto il vicinato.

Voto 8 gioia infinita.

Capricorno

Amore: le dai un appuntamento fisso giornaliero.

Lavoro: pronto a dare il massimo.

Fortuna: la indirizzi come un’allenamento funzionale in palestra.

Il consiglio del giorno: pensa in grande, sempre.

Voto 7 e mezzo determinato.

Acquario

Amore: passione dilagante.

Lavoro: hai già il planning di tutto il prossimo anno.

Fortuna: ti consiglia scarpe comode per dare il massimo.

Il consiglio del giorno: serata danzante fino a notte fonda.

Voto 8 ballerino.

Pesci

Amore: solo nei vostri sogni.

Lavoro: una faticaccia ma anche oggi vi tocca.

Fortuna: vi fa divagare e fantasticare e ne avete proprio bisogno.

Il consiglio del giorno: accettate i cambiamenti con filosofia.

Voto 6 + per la confusione.