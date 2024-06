video suggerito

L’oroscopo di domani, sabato 8 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 8 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’è un mix perfetto di energie, vivacità e dolcezza. What else?? Il segno fortunato è il Gemelli stesso mentre il segno sfortunato la Vergine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L’oroscopo di domani, sabato 8 giugno 2024 é praticamente un bilanciamento perfetto tra voglia di fare (Marte in Ariete), condivisione socievole con i pianeti in Gemelli e delicato piacere dei tempi lenti con la Luna in Cancro. Il segno fortunato é il Gemelli stesso mentre il segno sfortunato la Vergine.

Ariete

Amore: sapete essere ANCHE dolci e premurosi, quando volete.

Fortuna: nelle piccole conversazioni spontanee.

Il consiglio del giorno: organizza il tuo piccolo / grande spazio all’aperto.

Voto: 6

Toro

Amore: non di sole parole, ma anche di manicaretti, si nutre il tuo amore.

Fortuna: né primo, né ultimo, ti saprai accontentare?

Il consiglio del giorno: condividi una risata con la tua migliore amica.

Voto: 8

Gemelli

Amore: come il Wi-Fi che va e viene e non si capisce cosa lo stia disturbando.

Fortuna: le opportunità sono ovunque, come dei saldi imperdibili, fatevi trovare pronti.

Il consiglio del giorno: se vi sentite soli, cercate di capire il perché.

Voto : 7/8

Cancro

Amore: una bomba ad orologeria: super emotivo e insicuro.

Fortuna: non aspettarti grandi colpi di scena.

Il consiglio del giorno: rilassatevi con un bagno caldo e un buon libro. A volte, la miglior cura è una serata tranquilla.

Voto :7 1/2

Leone

Amore: il tuo fascino bollente supera qualsiasi incomprensione.

Fortuna: successo favorito nei lavori di gruppo.

Il consiglio del giorno: circondati di persone positive e divertenti.

Voto: 8

Vergine

Amore: connetterti al tuo partner è come cercare una stazione radio con un’antenna che continua a friggere.

Fortuna: è la famiglia che ti sei scelta a farti da paracadute.

Il consiglio del giorno: organizzati un calendario d’eventi per l’estate.

Voto: 6/7

Bilancia

Amore: ancora nervosetta, ma t’impegni in un dialogo costruttivo.

Fortuna: anche se ti limona duro, tu non sei ancora soddisfatta.

Il consiglio del giorno: fai incetta di maschere in tessuto all’acido ialuronico.

Voto: 5+

Scorpione

Amore: i tuoi legami sono forti come un abbraccio al ritorno da un lungo viaggio.

Fortuna: la senti altalenante, più di uno yo-yo.

Il consiglio del giorno: RIVALUTARE I TEMPI MORTI Sii grato per le piccole cose, come i tuoi biscotti preferiti in offerta.

Voto: 8

Sagittario

Amore: senti d’aver perso il manuale d’istruzioni.

Fortuna: ti senti più sfigato di quello che scivola nei film sulla buccia di banana.

Il consiglio del giorno: cambia la suoneria del telefono scegliendo una canzone che ti metta di tuo umore.

Voto: 6 –

Capricorno

Amore: il tuo partner ha letto il tuo oroscopo e si è preso, saggiamente, un giorno di vacanza.

Fortuna: n.c.s. , non ci siamo proprio.

Il consiglio del giorno: fai un corso accelerato per scendere a compromessi.

Voto: 5

Acquario

Amore: sembri davvero troppo per essere vero.

Fortuna: ti accompagna in ogni tua impresa creativa.

Il consiglio del giorno: fai un disegno da regalare alla mamma, come quando eri bambino.

Voto: 9

Pesci

Amore: pazienti e comprensivi come un bambino che ha saltato il pisolino, avete tanto bisogno di sicurezza.

Fortuna: apprezzate molto la sicurezza della vostra casa.

Il consiglio del giorno: Prendetevi del tempo per voi stessi e le vostre passioni. Dedicarsi a ciò che si ama è un’ottima cura per l’anima.

Voto: 6