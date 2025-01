L’oroscopo di domani, mercoledì 8 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: nostalgico e un po’ affaticato.

Lavoro: faticosissimo riprendere la routine

Fortuna: come il riscaldamento spento nella casa in montagna.

Il consiglio del giorno: scrivi una ‘to do list’ per iniziare almeno col piede giusto la giornata.

Voto: 6 nulla di speciale.

Toro

Amore: sei pronto a farlo ingrassare ancora di qualche chilo.

Lavoro: puoi rimettere tutto in ordine come piace a te.

Fortuna: ringalluzzisce il tuo animo meglio di un torrone morbido.

Il consiglio del giorno: prepara adesso la playlist per il prossimo Natale.

Voto 8 e mezzo preso bene.

Gemelli

Amore: è un capitolo da saltare a pié pari.

Lavoro: il vostro motto è fatturare.

Fortuna: non è gagliarda come piace a voi.

Il consiglio del giorno: abbonatevi a una rivista tecnico-scientifica come Focus.

Voto 6 e mezzo brontoloni.

Cancro

Amore: tutti i gusti più uno.

Lavoro: ti butti subito nella ressa

Fortuna: ti sembra ormai di avere la calamita giusta per attirarla.

Il consiglio del giorno: i bollenti spiriti ti danno parecchia soddisfazione.

Voto 8 e mezzo super hot.

Leone

Amore: oggi ti metti a dieta.

Lavoro: provi a mimetizzarti con la moquettes

Fortuna: ti innervosisce come giocare a ‘scale e serpenti’.

Il consiglio del giorno: prima di buttare tutto, aspetta qualche giorno.

Voto 5 voglia di leggerezza.

Vergine

Amore: ti butti a bomba.

Lavoro: entri in campo subito nella rosa.

Fortuna: è una tua complice perfetta.

Il consiglio del giorno: riprendi in mano studi e approfondimenti.

Voto 9 raggiante.

Bilancia

Amore: tiepidina senza troppi slanci.

Lavoro: ti sembra di essere fermo con le code del rientro.

Fortuna: la dimenticata nell’armadio in montagna.

Il consiglio del giorno: niente sforzi esagerati.

Voto 6 e mezzo ritmo blando.

Scorpione

Amore: è la tua materia preferita.

Lavoro: sei super efficiente

Fortuna: ti piace ricevere, ma soprattutto dare.

Il consiglio del giorno: organizza subito una seratina romantica.

Voto 6 – ma solo per la Luna storta.

Sagittario

Amore: vorresti una boulle dell’acqua calda per riscaldarlo.

Lavoro: impieghi troppo tempo a mettere in ordine la scrivania

Fortuna: te la sei giocata tutta al ‘Mercante in fiera’.

Il consiglio del giorno: non strasfocarti troppo di dolci della Befana.

Voto 6 e mezzo riflessivo.

Capricorno

Amore: bravissimo nelle arti amatorie.

Lavoro: sei rampante e ben organizzato

Fortuna: ti segue senza abbandonarti mai.

Il consiglio del giorno: fai progetti in grande.

Voto 8 alla grande.

Acquario

Amore: ti annoia facilmente se troppo sdolcinato.

Lavoro: vorresti fosse adrenalinico come una discesa sugli sci

Fortuna: si è congelata come le dita negli scarponi.

Il consiglio del giorno: trova un giusto equilibrio.

Voto 5 e mezzo annoiato.

Pesci

Amore: non vi basta mai.

Lavoro: il vostro compito è di tenere alto l’umore di tutta la ciurma.

Fortuna: la tenete stretta, stretta vicino al cuore.

Il consiglio del giorno: acquistate l’ultimo panettone sullo scaffale del supermercato.

Voto 8 voglia di poesia.