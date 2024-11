video suggerito

L’oroscopo di lunedì 11 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 11 novembre 2024, con le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: in preparazione per il letargo.

Lavoro: piace solo se non ci sono compromessi.

Fortuna: in fase di revisione di contratto.

Il consiglio del giorno: non puntare alla vittoria assoluta, ti basta il podio.

Voto: 7 sempre molto solido.

Toro

Amore: lo addenti come un tortello alla zucca.

Lavoro: te ne innamori nuovamente.

Fortuna: è ricomparsa come il guanto spaiato che pensavi di aver perso.

Il consiglio del giorno: fai pace con tutte le persone con cui hai discusso di recente.

Voto 8 amorevole.

Gemelli

Amore: da scaldare con la stufetta elettrica.

Lavoro: un giro della morte sulle montagne russe.

Fortuna: al momento raccoglie solo i cocci.

Il consiglio del giorno: niente prese di posizione affrettate.

Voto 5 per la confusione.

Cancro

Amore: faticoso come raccogliere le castagne dentro ai ricci.

Lavoro: hai sempre una faccia decisamente sbigottita.

Fortuna: evita che tu finisca come un gatto in tangenziale.

Il consiglio del giorno: non criticare mai i tuoi o sogni.

Voto 8 opta per i colori complementari.

Leone

Amore: perfetto compagno di giochi.

Lavoro: serie infinita di complimenti e di riconoscimenti.

Fortuna: è l’amica con cui scambiarsi consigli di outfit.

Il consiglio del giorno: punta in alto e vai anche oltre.

Voto 7 e mezzo preso bene.

Vergine

Amore: scalda i muscoli per farti prendere il ritmo.

Lavoro: ci metti solo la bella presenza e ti assicuro che non è poco.

Fortuna: si riaccende un piccolo bagliore.

Il consiglio del giorno: il tailleur è il capo perfetto in qualsiasi situazione.

Voto 5 ma con il sorriso.

Bilancia

Amore: un po’ noioso per te che vorresti passione pura.

Lavoro: qui raggiungi le più grandi soddisfazioni.

Fortuna: non stressarla toppo chiedendole di fare gli straordinari.

Il consiglio del giorno: non essere troppo lamentosa.

Voto 7 comunque molto bene.

Scorpione

Amore: sorprendentemente spumeggiante.

Lavoro: buchi le consegne ma porti a casa il risultato.

Fortuna: la sai plasmare come il Dass.

Il consiglio del giorno: fai emergere le tue arti amatorie.

Voto 7 + perché bellissimo.

Sagittario

Amore: glaciale come il circolo artico.

Lavoro: concentratissimo per non pensare ad altro.

Fortuna: non è ancora rientrata dal weekend.

Il consiglio del giorno: non puntualizzare sempre su tutto.

Voto 5 – scocciato.

Capricorno

Amore: come un bagno caldo con olii essenziali in questa stagione.

Lavoro: procede tutto a gonfie vele.

Fortuna: è tornata a essere la tua migliore amica.

Il consiglio del giorno: sorridi alla vita esagerando.

Voto 8 gioioso.

Acquario

Amore: fresco e divertente come quello degli adolescenti.

Lavoro: sei un mostro di velocità.

Fortuna: sa sempre come renderti felice.

Il consiglio del giorno: non fare i bagordi tutte le sere.

Voto 7 + per la simpatia.

Pesci

Amore: vi comprende telepaticamente.

Lavoro: tutto arriva al momento giusto.

Fortuna: vi fa una bella ‘improvvisata’.

Il consiglio del giorno: attenzione perché le sorprese non sono finite.

Voto 7 e mezzo di nuovo in campo.