L’oroscopo di domani, sabato 11 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: il tuo cuoricino è in preda alla confusione.

Fortuna: ti regala un dizionario, sperando che ti aiuti a mettere insieme due parole di senso compiuto, visto che Mercurio continua a farti i dispetti.

Il consiglio del giorno: anche se Marte ti lascia senza voglia di far nulla, ricordati che il sapone resta uno dei profumi più irresistibili: funziona meglio del miglior filtro Instagram.

Voto: 6

Toro

Amore: affamatissimo.

Fortuna: ti bacia in fronte come il sole.

Il consiglio del giorno: lasciati ispirare dalla tua voglia di vivere e organizza una serata speciale: una cena a lume di candela o un piccolo banchetto con chi ami renderà il tuo sabato memorabile.

Voto: 8

Gemelli

Amore: come cantava Mina : ti odio, poi ti amo, poi ti odio, poi ti amo.

Fortuna: vi rimbocca le coperte durante la pennichella pomeridiana.

Il consiglio del giorno: non perdete fiducia nelle vostre capacità e cercate di non farvi travolgere dalle oscillazioni emotive.

Voto: 5 +

Cancro

Amore: seducente come non mai.

Fortuna:ti fa giocare la carta del sex appeal.

Il consiglio del giorno: va benissimo buttarsi a capofitto nell’amore, ma ogni tanto ricordati che la polvere non si spazza via da sola. Una capatina nella routine quotidiana, come sistemare casa, non ti farà male.

Voto: 7

Leone

Amore: tenero e sincero.

Fortuna: ti da una mossa.

Il consiglio del giorno: scopri un nuovo podcast e lasciati ispirare: chi lo sa, potrebbe diventare il tuo prossimo rituale preferito.

Voto:6 e mezzo

Vergine

Amore: sospettosa.

Fortuna: ti cataloga tutti gli indizi in ordine alfabetico.

Il consiglio del giorno: quando ti sembra che tutto stia andando storto, fermati un attimo: c’è sempre qualcuno disposto a tenderti una mano o a darti una spintarella. Non sei mai davvero sola, tienilo a mente.

Voto: 5 puntigliosa.

Bilancia

Amore: la dolcezza sta tutta nelle caramelle che hai in borsa.

Fortuna: ti regala un dizionario, e tu, con grande spirito pratico, lo promuovi subito a fermaporte.

Il consiglio del giorno: evita complicazioni inutili e cerca di essere chiara nelle tue intenzioni. Meglio una parola in meno, ma detta al momento giusto.

Voto: 6

Scorpione

Amore: sfrutti tutte le occasione.

Fortuna: ti protegge da ogni genere di stress inutile.

Il consiglio del giorno: riguardati il musical "Aggiungi un posto a tavola", un classico che con leggerezza e ironia ci ricorda il valore della solidarietà e dell’accoglienza.

Voto: 8 +

Sagittario

Amore: manca totalmente la linea.

Fortuna: sembra essersi presa una pausa, lasciandoti con l’impressione che manchi qualcosa.

Il consiglio del giorno: crea una piccola oasi di pace tutta per te. Spegni le luci, accendi qualche candela profumata e immergiti in un bagno caldo immaginando di essere in una spa. Concediti il lusso di non fare assolutamente nulla per un po’.

Voto: 5 –

Capricorno

Amore: rassicurante.

Fortuna: si prende cura di te con gesti semplici ma significativi.

Il consiglio del giorno: un piccolo pit stop sul divano con annesso pisolino potrebbe salvarti dalla tentazione di sbadigliare a tavola. Così potresti affrontare la cena con gli amici con energia sufficiente per arrivare almeno fino al dessert.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Amore: esprimi quello che pensi.

Fortuna: ti guida verso la scelta più giusta per te.

Il consiglio del giorno: dedica un momento alla magia dei classici di Battisti e Mogol: le loro parole sono un viaggio tra emozioni intramontabili.

Voto: 7

Pesci

Amore: avete bisogno di sognare.

Fortuna: non è l’artefice del vostro benessere.

Il consiglio del giorno: non lasciate che i piccoli malumori da Luna storta vi portino a cercare conforto nei dolci: provate invece una passeggiata o un po' di musica rilassante.

Voto: 7 –