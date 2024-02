Oroscopo di marzo 2024, le previsioni del mese per tutti i segni: Acquario e Pesci con Venere a favore L’oroscopo del mese di marzo 2024 e le previsioni segno per segno per tutti i segni zodiacali: questo mese ci permetterà di portare avanti una grande creatività, perché i pianeti veloci passeranno da Acquario a Pesci, due segni zodiacali nei quali il pianeta Nettuno è molto forte. Tante emozioni anche per Cancro e Bilancia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche nell'oroscopo di marzo 2024 partiamo subito con una bella notizia: tutti i pianeti si muoveranno per tutto il mese di moto diretto, quindi decisamente più attivo anche nel prendere decisioni. La creatività sarà subito molto forte con tanti pianeti nel segno dei Pesci e altrettanti nel segno dell'Acquario, due segni zodiacali dov'è Nettuno molto presente.

Il 21 marzo, con l'equinozio di primavera, si festeggia anche Ostara: una delle feste della ruota dell'anno, simbolo dell'energia della nuova stagione. Il 10 marzo ci sarà la luna nuova nel segno dei Pesci, particolarmente introspettiva e profonda, mentre il 25 marzo la luna piena nel segno della Bilancia ci ricorderà l'importanza dell'equilibrio tra noi e gli altri.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Direi che puoi goderti, in attesa che inizi la stagione del tuo compleanno, un mese particolarmente intenso, frizzante e coinvolgente, proprio come piace a te. Nelle prime settimane Venere e Marte a favore ti amplifica il desiderio di passare del tempo di qualità con le persone che ami (anche sotto le lenzuola), mentre poi dal 10 marzo il pianeta del pensiero proprio nel tuo segno riattiva la testardaggine, soprattutto nel voler ottenere i risultati che ti eri prefissato. Non ti dimenticare, però, che Saturno continua ad essere nella tua 12ª casa e questo farti perdere il contatto con la realtà dei fatti. Non esagerare!

Leggi anche L'oroscopo di lunedì 26 febbraio 2024

Voto 8

Toro

La prima parte del mese di marzo non sarà proprio facilissima perché se Giove nel tuo segno zodiacale continua a darti il desiderio di arricchirti di esperienze, Venere e Marte a sfavore ti rendono un solitario. A differenza del solito sarai molto più selettivo e soprattutto molto più brontolone. Quindi questi piaceri gli accumulerai da solo rischiando anche di accumularle sulle natiche. Poi però la situazione migliora decisamente e nella seconda parte del mese di marzo potrei iniziare a scatenarti come vuole la primavera.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Di solito sei un segno zodiacale che si butta nella mischia dell'eccitazione vivace e creativa di questo periodo primaverile ma in questo oroscopo del mese di marzo sarà per colpa di Saturno oppure dei pianeti veloci nella seconda metà ma sarai molto più mogio del solito. Goditi quindi Venere e Marte a tuo favore nei primi 15 giorni e non farti convincere da nessuno a lasciare una festa solo per svegliarti per tempo il giorno dopo.

Voto 7

Cancro

Come ti avevo promesso con il mese di marzo tutta quella sensazione di essere appesantito, affaticato e anche poco utile si è volatilizzata. Così anche quando Mercurio ti farà sentire meno capace di tradurre in parole quello che senti (nella seconda metà del mese) tu ti consoli con i piaceri dell'amore e dell'amicizia. Tutti i passaggi dei pianeti e della Luna nel segno dei Pesci non faranno che amplificare la tua connessione metafisica con l'universo: sai bene dove devi andare.

Voto 8

Leone

Non sfogherai proprio il tuo umore migliore in questo mese di marzo caro Leone tanto che spesso ci chiederemo se tu non sia il fratello antipatico di quello che conoscevamo. Perché se le feste e i divertimenti sono sempre stati il tuo forte questa volta addurrai delle scuse decisamente poco credibili per sviare a qualsiasi invito. Sei proprio irriconoscibile! La situazione però migliora, almeno un pochetto, nella seconda metà del mese. Tocca attendere tempi migliori.

Voto 5

Vergine

Questo è il periodo dell'anno nel quale molti pianeti veloci si trovano a passare nel segno opposto al tuo, il segno dei Pesci e quando questo accade tu ti innervosisce parecchio. Partiamo subito con i primi 10 giorni di Mercurio in opposizione che ti renderanno molto meno lucida e concreta del solito quindi più insicura. Poi, sistemata la logica e la ragione, sarà il turno dei sentimenti e della voglia di condividerli che se la daranno entrambi a gambe lasciandoti con il muso lungo. Consolati con un bel libro.

Voto 6 scarso

Bilancia

Sei proprio pronta a dire la tua in questo mese di marzo: saranno gli ormoni della primavera, sarà quel Marte a favore che ti dà le energie giuste per farti sentire quando Mercurio contro ti rende davvero poco diplomatica. Insomma la diplomazia non sarà il tuo forte ma in compenso ti farai portatrice sana di un sex appeal davvero contagioso. Con la Luna piena di fine mese poi sarai irresistibile.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Nelle prime due settimane del mese di marzo sarà bene che tu ti concentri soltanto sul lavoro, sui progetti, sull'intelletto e su tutto quello che si svolge nella tua testolina senza bisogno di coinvolgere terze persone. Tutto questo perché con Venere, Marte e anche Giove a sfavore rischi davvero di essere antipatico.in compenso il tuo cervello lavora la perfezione! Con la luna nuova del 10 marzo potrai andare fino in profondità di quello che pensi e trovare lì una piccola panacea.

Voto 5 e mezzo

Sagittario

Questo oroscopo del mese di marzo sarà un po' a metà per te sagittario quindi tieniti pronto a saltare com'è la fine delle scale mobili! Quando i pianeti si troveranno nel segno dell'acquario, quindi nella prima parte del mese, saranno a tuo favore e tu avrai soltanto voglia di divertirti e un sacco di energie per programmare grandi attività. Con la metà del mese però ti rimane soltanto Mercurio a favore che stimola i tuoi neuroni ma quanto ad energie vitali dovrai proprio scordatele.

Voto 6 e mezzo

Capricorno

L'unico transito al quale dovrai stare attento, ma nemmeno poi tanto, in questo oroscopo del mese di marzo e il pianeta Mercurio che dal 10 marzo in poi si troverà a tuo sfavore, nel segno dell'Ariete. Questo significa che perderai la pazienza piuttosto in fretta e soprattutto che avrai una minore lucidità nel rispondere a tono nei battibecchi. Poco male però perché tutti gli altri pianeti non fanno che coccolarti e soprattutto farti venire voglia di coccolare: quindi che motivo c'è di arrabbiarti??

Voto 7

Acquario

Questo mese di marzo inizia con Venere Marte entrambi a tuo favore cioè proprio nel tuo segno zodiacale che ti ricordano quanto sia importante trovare le energie ma anche l'equilibrio e soprattutto l'accoglienza più morbida dentro di te e intorno a te. Solo così riuscirai a rispondere a Giove e Urano che ancora per qualche tempo ti faranno lo sgambetto: non andrà tutto liscio come avevi sperato ma tu saprai rispondere meglio di Sinner con i rovesci.

Voto 8

Pesci

Questo mese di marzo ti piace parecchio: parte con mercurio nel tuo segno zodiacale che ti permette di essere concreto e soprattutto consapevole, molto più del solito. La Luna che ti sollecita (e che è sempre uno dei tuoi piani di preferiti) ti fa tornare a galla tutte quelle emozioni, il sesto senso, i bisogni più sensibili che ultimamente hai accantonato. Quando riesci a raccogliere bene dal mestolo delle tue emozioni profonde sei sempre molto soddisfatto e ti senti in pace con l'universo.

Voto 8