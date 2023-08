L’oroscopo di oggi 8 agosto 2023: Capricorno e Vergine ritrovano la lucidità Nell’oroscopo di oggi, martedì 8 agosto 2023, la Luna in Toro che si aggira tra Giove e Urano parla di concretezza e fattività, se pur coi suoi tempi morbidi. E’ un ottimo momento per ritrovare la lucidità e la consapevolezza. Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

L'oroscopo di oggi, martedì 8 Agosto 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Nell'oroscopo di oggi, martedì 8 agosto 2023, Mercurio trigono a Giove è ottimo per fare programmi e progetti e anche per mettere in fila, nero su bianco, i pensieri. Con la Luna in Toro, vicina a Giove prima e a Urano dopo, la vivacità del pensiero è anche pragmatica. Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Dovresti aggiornare i look del tuo armadio e acquistare solo capi ispirati al film di Barbie perché con Venere a favore sei e ti senti una vera bambolona. Nel caso non sapessi bene dove poterti rifornire, ti avviso subito che il brand Zara ha prodotto tutta una serie di capi identici a quelli indossati da Margot Robbie incluso quello da cowgirl, ovviamente in un rosa shocking per non passare inosservato.

Amore: ti sembra di essere il protagonista di un film romantico.

Lavoro: dai la reperibilità anche da sotto l’ombrellone.

Salute: anche lo specchio del bagno oggi ti fa i complimenti.

Il consiglio del giorno: prova un look total pink.

Voto: 7 e mezzo

Toro

La bontà e la sincerità sono certamente le tue caratteristiche principali oggi che hai la Luna nel tuo segno. Infatti tu non hai minimamente dato spazio alle critiche mosse da alcune persone del corpo di ballo della celebre cantante Lizzo, accusata di bodyshaming, tema molto caro all’artista visto che è una autorevole esponente delle così dette ‘curvy’. Tu a certi tranelli macchinosi non ‘ci caschi’ ma li eviti con grande diplomazia e astuzia grazie a Mercurio. Non ti si può proprio dare del tontolone.

Amore: la tua dolce metà deve condividere con te tutti i piaceri della vita.

Lavoro: ti applichi sempre con la costanza del ‘Cocco Bello’ sulla spiaggia.

Salute: riesci a fare talmente tante cose che sembra che la tua giornata abbia più di ventiquattro ore.

Il consiglio del giorno: acquista un completino sportivo in coordinato con il partner.

Voto 7

Gemelli

Siete dei veri teneroni che si commuovono sinceramente anche alle notizie dei gossip estivi grazie a Venere che enfatizza la vostra empatia. Potreste essere davvero preoccupatissimi per la salute di Baby K che per degli spintoni ad un suo evento è finita in ospedale ed è stata costretta ad annullare tutti i concerti. Voi siete pronti ad inviare alla cantante cioccolatini e peluche per rincuorarla.

Amore: vuoi essere ricoperto di baci dal tuo partner.

Lavoro: appena sentite profumo di gossip si accende tutta la vostra curiosità.

Salute: vi impegnate solo per fare una cosa alla volta che per voi è già moltissimo.

Il consiglio del giorno: rispolverate tutti i vostri giochi dell’infanzia che si trovano in soffitta.

Voto 6 +

Cancro

La famiglia è certamente uno dei tuoi capisaldi ed oggi senti ancora più stretto questo importante legame grazie alla Luna. Proprio come Giorgia Meloni che affida le ‘chiavi’ di Fratelli d’Italia alla sorellina Arianna. Tu sei sempre molto generoso quando si tratta della tua stretta cerchia di persone fidatissime che si estende al massimo ai cugini di primo grado.

Amore: sai sempre come rendere felice il tuo partner.

Lavoro: ti adoperi con lo stesso impegno della formichina che accumula durante i mesi d’estate.

Salute: vinci il concorso di Mister Spiaggia direttamente a tavolino.

Il consiglio del giorno: acquista frutta di stagione per smoothie super vitaminici.

Voto 8 +

Leone

Oggi che hai la Luna storta vorresti proprio trasferirti in Finlandia, che è stato nuovamente nominato il Paese più felice del mondo. Anche se la Venere nel tuo segno ti garantisce avventure sentimentali, tu sei come la principessa sul pisello che si accorge anche del più piccolo ‘cecio’ sotto ad una pila di dieci materassi. Cerca di non farti ossessionare dal pelo nell’uovo perché la perfezione non esiste.

Amore: ti metti in pausa riflessiva, ma solo per oggi.

Lavoro: sei troppo impegnato a goderti l’estate per metterti anche a lavorare.

Salute: ti assicuro che non hai bisogno di filtri particolari per i selfie perché sei meraviglioso già al naturale.

Il consiglio del giorno: studia la guida con i borghi più belli d’Italia da visitare nei prossimi giorni.

Voto 6 +

Vergine

Inizi ad intravedere i risultati del tuo ottimo operato proprio come il presidente Lula che può finalmente festeggiare gli esiti della sua politica che hanno ridotto del 60% la deforestazione dell’Amazonia. Grazie a Mercurio, Marte e anche la Luna a favore tu sei super efficiente e sei così presa dai tuoi progetti che sei ‘quasi’ dispiaciuta a dover partire per le meritate vacanze.

Amore: sei performante anche in questo campo.

Lavoro: sei come un’auto da corsa sulla pista di Le Mans.

Salute: il tuo incarnato è così luminoso che sembra tu sia appena uscita da una spa.

Il consiglio del giorno: fai esercizi per tenere sempre la schiena dritta.

Voto 6 –

Bilancia

Hai la grande capacità di trovare il bello in tutto anche quando hai visto le imagini del Perucetus, l’animale più pesante di tutti i tempi, lungo venti metri che raggiungeva le 350 tonnellate. Sei dotata di grandissima sensibilità grazie a Venere a favore e hai quello sguardo incantato nei confronti del mondo e di tutti gli esseri viventi come quello di un saggio maestro zen.

Amore: ti doni totalmente senza alcuna riserva.

Lavoro: riesci a fare da pacere anche alle riunioni condominiali.

Salute: sei senza alcun dubbio il ritratto della salute.

Il consiglio del giorno: acquista una ciambella gonfiabile per andare al mare.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

La Luna storta di oggi ti infastidisce come le cavallette che hanno invaso le spiagge in Romagna. Anche se ci metti logica e temperanza non riesci a goderti il cielo quando è sereno perché sospetti sempre l’arrivo di nuvole all’orizzonte. Lascia perdere le previsioni meteo e non dar troppo conto al ciclone Circe di questi giorni perché non saranno mai certe al cento per cento. Ricordati di vivere nel ‘qui e ora’.

Amore: sei sempre molto in dubbio su quando dovrai fare la prima mossa.

Lavoro: cerca sempre la via diretta invece di inerpicarti in scorciatoie che possono portarti ad una strada senza uscita.

Salute: per la tua tranquillità dovresti bloccare tutti i tuoi ragionamenti contorti.

Il consiglio del giorno: esercitati in chiacchiere leggere quando vai al bar a bere il caffè.

Voto 7

Sagittario

Sono certa che hai guardato con grande invidia l’impresa di Jaan Rose in Qatar che ha ‘passeggiato’ sulla Slackline per centocinquanta metri a 185 metri di altezza. Tu che hai Marte contro il massimo che hai potuto fare è fare zoom in e zoom out con il telecomando guardando i video del grande sforzo dell’atleta estone.

Amore: qui c’è proprio calma piatta.

Lavoro: fingi un blackout a tutti i tuoi device per non essere assolutamente disturbato.

Salute: sei sempre in pole position sul divano di casa.

Il consiglio del giorno: prova a fare un po’ di movimento camminando placidamente sul bagnasciuga.

Voto 6

Capricorno

Se fossi stato tu a scoprire il ‘rattoppo’ con il nastro americano sulla carlinga del volo Ita da Cagliari a Roma non ti saresti limitato ad una denuncia sui social, come l’ex deputato Pili, ma avresti piantato un vero finimondo. La tua sicurezza e quella delle persone che ami è fondamentale e non sopporti alcuna faciloneria superficiale. Oggi che hai sia Marte che la Luna a favore ti trasformi in un giustiziere sempre pronto all’azione.

Amore: sei così protettivo che lo nascondi nella cassetta di sicurezza della banca.

Lavoro: anche il minimo errore di punteggiatura ti fa proprio saltare i nervi.

Salute: potresti fare il record di ore di concentrazione su fogli Excel pieni zeppi di calcoli.

Il consiglio del giorno: fai lavoretti di riparazione in casa.

Voto 8

Acquario

La Luna amplifica la tua voglia di solitudine, già evidenziata da Venere contro. Ti aggiri per le strade della città in orari improbabili quando sei assolutamente certo di non incontrare nessuno. Se ti trovassi a Sella Giudicai vicino a Trento potresti incrociare animali selvatici tra cui anche un grosso orso, che di recente è stato proprio avvistato in paese. Forse solo con lui riusciresti a intrattenerti in una conversazione basata su quanto sia piacevole uscire quando in giro non c’è anima viva.

Amore: al momento il servizio non è pervenuto.

Lavoro: metti l’out of office ma solo per decidere tu a chi rispondere e a chi no.

Salute: il tuo mood è da vero orso che non vuole parlare con nessuno.

Il consiglio del giorno: apparecchia il tavolo per la cena con la tovaglia della nonna, calice di vino e accendi una candela per una serata romantica con te stesso.

Voto 6 –

Pesci

Le vostre performance sportive sono come quelle della presunta atleta somala Ali Abukar sui cento metri che ha impiegato 21 secondi, il doppio delle altre centometriste in gara. Con Marte e anche Mercurio contro siete particolarmente avversi alla velocità. Voi amate i tempi lenti che si sposano perfettamente con la Luna di oggi e anche alla stagione estiva. Lo stress voi lo lasciate volentieri chiuso nel cassetto dell’ufficio.

Amore: innamorati dell’amore.

Lavoro: non c’è stimolo o obiettivo, neppure economico per farvi stare dietro ad una scrivania.

Salute: il momento migliore della giornata è la siesta.

Il consiglio del giorno: cucinate un buon ragù da par ‘pipiettare’ per ore in pentola.

Voto 6 +