L'oroscopo di oggi , lunedì 21 dicembre 2020, risente ovviamente ancora moltissimo della meravigliosa congiunzione di ieri tra Giove e Saturno entrambi al grado zero del segno dell'Acquario. Il bello è che, per amplificare ancora di più il bisogno di cambiamento, l'innovazione anche spirituale e l'evoluzione come singoli e come specie, anche la Luna oggi si trova nel segno dei Pesci congiunta Nettuno.

L’oroscopo del giorno 21 dicembre

Sarà proprio come se la giornata di oggi segnasse un passo importante verso l'idea del cambiamento che non può prescindere da tutto quello che abbiamo provato così intensamente in questo 2020. Queste caratteristiche ci accompagneranno per tutto il prossimo anno ma è da qui che dobbiamo partire radicando nel nostro cuore le sensazioni più profonde. La Luna congiunta Nettuno nel segno dei Pesci sarà perfetta per fare questo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

“We found love in a hopeless place” cantava Rihanna e, come lei, Lana Del Rey non può che confermare che è proprio così. È dei giorni scorsi la notizia che la cantante si è fidanzata in pieno lockdown conoscendo il suo compagno su un’app di incontri! Fidati, Ariete, se ancora Venere non ha fatto palesare un principe azzurro o una principessa alla tua porta è questione di poco!

Amore: le sorprese non si presentano mica tutte con carta da pacchi e fiocco colorato! Lavoro: osservi tramortito il calendario del pc… ma non eri già in ferie!? Salute: ti specchi complimentandoti per come stai tenendo bene la tua forma fisica! Il consiglio del giorno: sicuro che piaccia a tutti l’idea di ricevere un cd pieno di tue canzoni? Forse avere alle spalle solo tre giorni di prove canore è poco sai…?

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti vedo che sei poco convinto, Torone. Soprattutto quando ti comunicano che il pranzo di Natale super esclusivo al quale sei stato invitato includa un dress code a base ti un solo tessuto: il velluto. Questa decisione ti sta scomoda almeno tanto quanto la nuova posizione di Saturno e Giove che ti guardano di sbieco… Per fortuna c’è un buon Mercurio!

Amore: periodo di conoscenze interessanti! Lavoro: responsabile: non lasci davvero nulla al caso, al costo di spendere ore in più sui progetti! Salute: l’umore tiene duro grazie alla Luna. Il consiglio del giorno: premiati. Per ogni piccolo successo: un cioccolatino che ti piace! (Ma rispetta le regole!).

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Come siete nervosi oggi Gemellini miei. Tutta colpa di questa Luna quadrata che vi sveglia col piede stortissimo e di una Venere capricciosa che potrebbe farvi discutere con tutti… persino con l’assistente virtuale. Siete più seccati di Morgan che è stato scartato per le qualificazioni del prossimo festival di Sanremo! È proprio il caso di dirlo, dopo Bugo…: “Dove sarà Morgan?!”.

Amore: rapporti tesi, cercate di non puntualizzare troppo. Lavoro: riuscite finalmente a prendere la linea con l’assistenza clienti e a risolvere questioni in sospeso. Salute: arrabbiati, tenere il broncio 24 h. Il consiglio del giorno: ricordate gli Scooby-Doo? Quel passatempo coi fili che permettevano di creare piccoli, inutili ninnoli? Sono un ottimo passatempo in giornate come queste…!

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Cancretto mio, attento a quello che dici. Mercurio opposto, in commistione ad una Luna che sta per entrarti quadrata, potrebbero far danni. Come successo alla D’Urso, anche potresti essere frainteso. Mentre la conduttrice ha dovuto negare le speculazioni che la volevano come nuova politica italiana, tu potresti dover chiarire meglio alcune posizioni un po’ scomode…!

Amore: sentiti libero di giocare e di stuzzicare senza però esagerare… Lavoro: manca poco alle feste. Non c’è davvero altro che dovresti ripeterti. Salute: mattinata top, serata flop. Il consiglio del giorno: dichiara pubblicamente il tuo amore smisurato per qualche serie tv e concediti di passare con lei le prossime serate in solitaria (o, se il divano è largo abbastanza, in coppia!).

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sei più chiacchierato del (mancato) miracolo di San Gennaro. La Venere punta tutti i riflettori su di te, facendoti brillare come un albero di Natale di lusso, perfettamente agghindato. Se non bastasse, Marte rende attraente e sensuale ogni tuo gesto. Nel frattempo Giove e Saturno iniziano a bussare alla porta come vecchi parenti, chiedendo se c’è posto per loro alla tavola di Natale…

Amore: le tue azioni su Tinder schizzano alle stelle. Lavoro: perché parlare di budget quando si può parlare di premio produzione. Salute: carico a molla! Il consiglio del giorno: sii parsimonioso e calcola bene mosse e finanze: Saturno ha già iniziato a guardarti con occhi indagatori!

Voto 8 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Cara Vergine, puoi mettere da parte il tuo progetto di far visita all’enorme radio telescopio creato recentemente: presto non ne avrai bisogno! Mentre Venere è quadrata e la Luna, solo per oggi, rimane opposta sappi che Mercurio è finalmente arrivato in una posizione piuttosto buona per te! Ti aiuterà senz’altro a superare con facilità e organizzazione impeccabile ogni contrattempo.

Amore: non essere troppo puntigliosa… non aiuta a farti apparire più simpatica. Lavoro: attenzione: scleri al telefono di prima mattina in vista. Salute: non al top ma potrebbe esserci di peggio! Il consiglio del giorno: la serata perfetta potrebbe chiudersi con un momento solo per te in compagnia di qualche audiolibro o di un saggio interessantissimo sulla cultura della Mongolia!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Buone notizie Bilancia: hai superato la prova di resistenza alla grande pressione e sia Saturno che Giove sono altamente soddisfatti delle tue prestazioni. Molto meglio dell’iPhone 6 che, cadendo da un aereo in volo, è rimasto perfettamente intatto e funzionante… altroché livello Nokia 3310: tu sei davvero fatta di adamantino puro!

Amore: chat piccanti sul tuo telefonino. Lascialo raffreddare ogni tanto! Lavoro: qualcuno ti chiede orari di straordinario… ma possono farlo davvero!? Salute: un po’ di ansietta dovuta a quella Luna ballerina…! Il consiglio del giorno: evita scenate plateali per piccoli contrattempi… è colpa della Luna se ti senti così drama queen!

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Torna a batter cassa la tua curiosità spropositata. Ora che la navicella cinese è tornata sulla Terra portando con se un pezzetto di Luna, non riesci a pensare ad altro che alla composizione speciale che potrebbero scoprire in quel piccolo sassolino! La Luna ti sveglia questa mattina con la curiosità benevola di chi non sa cosa aspettarsi da questa mezza settimana che ti aspetta!

Amore: il partner chiede insistentemente coccole! Lavoro: assumi un atteggiamento calmo e tranquillo in attesa di ricevere feedback importanti. Salute: ancora in buone forze! Il consiglio del giorno: non puoi vivere di rendita per sempre: Giove vuole puntare il dito sulla necessità di organizzare meglio le tue agende!

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

L’amore, come dicono in molti, è una cosa semplice. E chi meglio di te riesce a testimoniarlo?! Persino con questa Luna quadrata, di lunedì, riesci ad emozionarti di fronte ai piccoli gesti che, chi ti ama, riesce comunque a farti arrivare al cuore. Sei persino più esaltato di Sophie Turner, che elegge a marito dell’anno il suo Jonas solo perché le ha regalato una maglietta di Hannah Montana…!

Amore: vedi renne volanti e babbi natale vorticare ovunque…. Ahhh, l’amour! Lavoro: osservi schifato il calendario con le scadenze. Salute: storci il naso quando ti chiedono di fare qualcosa… sei un po’ svogliato caro mio! Il consiglio del giorno: fai una lista delle cose che ti possono definire come “bambino buono” quest’anno e chiederti se puoi migliorare la tua posizione in questi ultimi giorni!

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Qualcosa ti disturba. Saranno i nuovi cestini di Roma, comparati ad urne funerarie, oppure quel Marte quadrato che ti fa partire dal lunedì mattina già convinto che non riuscirai a fare tutto quello che devi? Il pianeta delle energie è in posizione storta ma dalla tua hai Mercurio che con qualche mossa strategica potrebbe farti trovare delle buonissime scorciatoie.

Amore: non riesci a spiegarti come qualcuno possa trovare attraenti i tuoi piccoli difetti. Lavoro: sei sul pezzo e sai quando delegare alcuni compiti. Salute: stanco per colpa del pianeta rosso. Il consiglio del giorno: tieni attiva la testa: documentari, concerti di opera lirica… vanno bene anche le repliche dell’Isola dei Famosi eh!

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei stato tu a comprare il panettone con semi di papavero e gelèe di frutto della passione? Sappiamo che non adori le cose troppo solite e noiose e Marte e Venere non possono che spingerti al limite andando persino contro ad una tradizione consolidata come quella di capare una per una le uvette. Buono anche Mercurio: ti rende preciso!

Amore: risvolti interessanti all’ombra dell’abete! Lavoro: impegnato e molto produttivo. Salute: carico e pieno di allegria. Il consiglio del giorno: fermati un momento prima di regalare un tuo calendario senza veli a chi ti fa sangue… sicuro che sia così vitale averti sulla parte per 365 giorni l’anno?!

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Almeno per oggi riuscite ad ignorare facilmente quella Venere quadrata che sta rendendo questo clima natalizio più freddo del solito…! La Luna dalla vostra vi rende emotivi e pieni di parole dolci soprattutto per chi si trova sulla vostra lunghezza d’onda. Un po’ come Michael Bublé e Billie Eilish che si sono scambiati complimenti da remoto in merito alla loro arte! Che carini!

Amore: a Babbo Natale spero abbiate chiesto un po’ di abbracci extra e qualche coccolina. Lavoro: sorprendentemente riprendete in mano vecchi progetti e riuscite a risolvere tutto esattamente da dove li avete lasciati. Salute: per voi il lunedì mattina è molto meno pesante di quello degli altri! Il consiglio del giorno: arrivate in ufficio con qualche dolce natalizio preparato da voi! Renderete più dolce la giornata per tutti!

Voto 7 +