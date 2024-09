video suggerito

L’oroscopo di lunedì 9 settembre 2024: Capricorno e Vergine lavoratori indefessi L’oroscopo di lunedì 9 settembre 2024: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna con le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali. Con la Luna ancora in Scorpione il segno fortunato è il Cancro e il segno sfortunato il Toro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nell’oroscopo di lunedì 9 settembre 2024 Mercurio, il pianeta del pensiero, ritorna ufficialmente in Vergine. Ottimo per iniziare il lunedì e una nuova settimana di lavoro. Con la Luna ancora in Scorpione il segno fortunato é il Cancro e il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Amore: hai perso la tua bussola che punta il nord.

Lavoro: navigazione a vista.

Fortuna: speri di sostituirla con un cornetto rosso al collo.

Il consiglio del giorno: cerca di finalizzare un punto per volta.

Voto: 6 scombussolato.

Toro

Amore: lo pretendi perfetto come nei tuoi sogni.

Lavoro: ascolti solo il tuo punto di vista.

Fortuna: pretendi sia sempre disponibile e sul pezzo.

Il consiglio del giorno: concediti qualche pausa, in fondo non guasta.

Voto 5 e mezzo per la poca pazienza.

Gemelli

Amore: criticoni anche con chi vi ama.

Lavoro: niente lamentele mi raccomando.

Fortuna: vorrebbe cucirvi la bocca ma non ci riesce.

Il consiglio del giorno: la sincerità non è sempre richiesta.

Voto 6 e mezzo borbottoni.

Cancro

Amore: affini tecniche di conquista.

Lavoro: come un imperatore assoluto, vuoi tutti ai tuoi ordini.

Fortuna: anche lei deve stare sull’attenti.

Il consiglio del giorno: look total black che ti si addice parecchio.

Voto 7 e mezzo sexy.

Leone

Amore: felice solo con il tuo dolce amore.

Lavoro: l’impegno ne metti solo quanto basta.

Fortuna: non sempre può accontentarti.

Il consiglio del giorno: non fare troppo il divo.

Voto 5 e mezzo piccoli fastidi.

Vergine

Amore: buona solo con chi se lo merita.

Lavoro: non ti sfugge neppure una virgola.

Fortuna: affilata come una lama.

Il consiglio del giorno: non devi per forza puntualizzare su tutto.

Voto 8 precisetti.

Bilancia

Amore: atterrata da Venere.

Lavoro: convinci tutti con la tua eleganza.

Fortuna: pronta a fare follie, per te.

Il consiglio del giorno: look classico che si sposa con tutto.

Voto 8 cinematografica.

Scorpione

Amore: non vedi l’ora di mettere in pratica tutte le tue fantasie.

Lavoro: un vero genietto.

Fortuna: la compagna perfetta per i discoli.

Il consiglio del giorno: non esagerare con le tue rodate geniali.

Voto 7 e mezzo eccitato.

Sagittario

Amore: in unione con il cosmo.

Lavoro: perfetto se non devi fare nulla.

Fortuna: ti lascia tranquillo dove sei.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di meditazione trascendentale.

Voto 7 emotivo.

Capricorno

Amore: non viene menzionato.

Lavoro: qui si che c’è parecchio da fare.

Fortuna: solo se ti aiuta nel tuo lavoro.

Il consiglio del giorno: non pensare solo al business.

Voto 7 ringalluzzito.

Acquario

Amore: ha smesso di fare scintille.

Lavoro: con calma e lessico si affronta tutto.

Fortuna: aguzza il tuo ingegno.

Il consiglio del giorno: mantieni la calma come un maestro zen.

Voto 5 molto paziente.

Pesci

Amore: frizzante come un bicchiere di Perrier.

Lavoro: il talento risiede tutto nella vostra fantasia.

Fortuna: non avete voglia di leggere le istruzioni per seguirla.

Il consiglio del giorno: uscita in campeggio in mezzo alla natura.

Voto 7 + pratici.