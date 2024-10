video suggerito

L'oroscopo di mercoledì 9 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, mercoledì 9 ottobre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano gli astri su amore, fortuna e lavoro. Occhio a Giove retrogrado che rende sfiduciati e stremati Pesci, Vergine e Sagittario! Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato l'Ariete.

Nell’oroscopo di domani, 9 ottobre 2024, la Luna passa da Sagittario a Capricorno prima di mezzogiorno ma la vera novità è Giove che diventa retrogrado fino al 4 febbraio 2025! Il pianeta dell’estroversione contagiosa e ottimista per eccellenza diventa più trattenuto e insicuro, meno fiducioso in sé e negli altri. Questo renderà più faticoso avercelo in opposizione, ovvero le cose per i nati nella seconda decade di Vergine, Sagittario e Pesci. Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato l’Ariete.

Ariete

Amore: ti affatica fisicamente il sol pensiero.

Lavoro: la gerarchia ti sta proprio stretta.

Fortuna: prova a calmarti con una doppia camomilla.

Il consiglio del giorno: stop a tutte le tue lamentele.

Voto: 5 burbero.

Toro

Amore: sei molto selettivo.

Lavoro: irrorato da senso di responsabilità come il preside della scuola.

Fortuna: ti incuriosisce come le brochure nelle agenzie di viaggi.

Il consiglio del giorno: controlla i voli last minute su Google flight.

Voto 8 voglia di avventure.

Gemelli

Amore: è tutto un gioco di sguardi eccitanti.

Lavoro: perfetti e precisi come i dipendenti modello.

Fortuna: sapete sempre quando è il momento giusto per sfoderarla da ottimi player.

Il consiglio del giorno: è arrivato il momento di chiedere una promozione.

Voto 8 e mezzo vincenti.

Cancro

Amore: tutto concentrato su te stesso.

Lavoro: ti senti come alla riunione delle valutazioni delle performance.

Fortuna: ti regala un paio di tappi per non ascoltare nessuno.

Il consiglio del giorno: dedica del tempo a prenderti cura di te stesso.

Voto 5 + e non disturbare.

Leone

Amore: lo smonti e lo rimonti come il meccanismo di un orologio.

Lavoro: efficientissimo nelle 8 ore giornaliere.

Fortuna: non è sempre sul pezzo come vorresti.

Il consiglio del giorno: anticipa tutte le scocciature, tipo i regali di Natale.

Voto 7 super organizzato.

Vergine

Amore: sei la versione moderna di Alberto Castagna.

Lavoro: la collega perfetta che dà una mano anche a chi non ne ha bisogno.

Fortuna: è entusiasmante come fare i regali a chi vuoi bene senza un’occasione particolare.

Il consiglio del giorno: lascia un ‘caffé sospeso’ nel tuo bar di fiducia.

Voto 8 e mezzo adorabile.

Bilancia

Amore: si è steso un velo di brina.

Lavoro: metti l’out of office solo per non essere disturbata.

Fortuna: anche lei rimane a distanza di sicurezza.

Il consiglio del giorno: ordina il delivery per cena per non dover ‘spadellare’.

Voto 5 dispotica.

Scorpione

Amore: ormai hai la cattedra ad honorem.

Lavoro: sai come far lavorare tutti in armonia.

Fortuna: anche lei si è presa una cotta per te.

Il consiglio del giorno: ogni tanto tira fuori la tua ‘cazzimma’.

Voto 8 super in ogni campo.

Sagittario

Amore: fatica a starti dietro.

Lavoro: rivedere progetti già consolidati è una vera scocciatura ma ti tocca.

Fortuna: ti lasciata volare e spaziare libero dagli impegni.

Il consiglio del giorno: valuta un anno sabbatico in giro per il mondo.

Voto 7 e mezzo in movimento.

Capricorno

Amore: è impegnativo ma sei pronto ad investire qualche energia.

Lavoro: operativo solo per le urgenze.

Fortuna: è come l’album delle foto, ti ricorda chi sei e quanto sei forte.

Il consiglio del giorno: delegare è una modalità fondamentale che stai imparando.

Voto 7 più a tuo agio.

Acquario

Amore: sei spinto da più alti ideali.

Lavoro: discuti solo con chi ha il potere decisionale.

Fortuna: ti aiuta a non perdere tempo.

Il consiglio del giorno: sei già con la testa nel prossimo anno fiscale.

Voto 7 avanguardia.

Pesci

Amore: conoscete ogni suo aspetto fondamentale.

Lavoro: per incitarvi bastano i complimenti .

Fortuna: è tutto un dare e un avere.

Il consiglio del giorno: provate gioia senza un senso specifico e va benissimo così.

Voto 7 e mezzo euforici.