L’oroscopo di oggi mercoledì 6 novembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di oggi, mercoledì 6 novembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Ariete

Lo so che ti sei subito rilassato appena hai compreso di avere tutti o quasi gli astri a favore. Oggi invece la Luna storta ti rammenta di dover sempre stare allerta. Potresti essere sorpreso nella tua quotidianità, organizzatissima, esattamente come Stefano de Martino che ad ‘Affari tuoi’ rimane stupefatto nel notare che una concorrente assomiglia moltissimo alla sua ex Emma Marrone. Non ti agitare troppo se tutto non procede esattamente come avevi pianificato. Qualche imprevisto è da considerare come il sale della vita.

Amore: un po’ troppo irruente.

Lavoro: ti piace ma non ti fa impazzire.

Fortuna: accentua tutte le tue caratteristiche.

Il consiglio del giorno: prova a buttarla sul ridere.

Voto: 6 -imbronciato.

Toro

Ti senti decisamente rincuorato da questa Luna concreta che ti sostiene. Attento agli slanci, soprattutto fisici, ora che hai Marte in quadratura. Lo so che tu vorresti, come molti, azzardare il bagno nel Garda con queste temperature da record e con un sole che invita proprio a rivivere le spensieratezze estive. Tu però devi sempre prendere precauzioni, ad esempio metterti una bella muta spessa così da non dover rischiare neppure il raffreddore.

Amore: è come un amuse-bouche.

Lavoro: ripresa della routine quotidiana.

Fortuna: è come i consigli di ‘Benedetta in cucina’.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di cucina.

Voto 6 e mezzo goloso.

Gemelli

Voi sapete benissimo che le regole e soprattutto gli astri avversi, in particolare Mercurio, sono fatti per essere superati. Potreste essere stati proprio voi ad aver votato contro una storica legge, affinché diventasse legale a New York, di attraversare al di fuori delle strisce pedonali salvando così migliaia di pedoni all’anno. Grazie a Marte a favore ritrovate quel coraggio per far sentire la vostra voce nuovamente chiara con poche ed efficacissime idee. Bravi perché ce la mettete proprio tutta.

Amore: baci a schiocco.

Lavoro: procede a velocità di crociera.

Fortuna: mette sempre un goccio di buon senso.

Il consiglio del giorno: ascoltate sempre prima di parlare.

Voto 7 propositivi.

Cancro

Attenzione oggi provate a mantenere i nervi saldi. La Luna in opposizione ti infastidisce parecchio e quindi potresti facilmente perdere le staffe. Sei sfinito come l’attesa, mondiale, dei risultati delle elezioni americane che ha tenuto tutti quanti col fiato sospeso. Lo so che da quando Marte ti ha salutato, dopo che per mesi è stato come avere un energy drink a portata di mano, ti senti un po’ perso e soprattutto un po’ sfiancato. Cogli l’occasione per sfoltire la tua agenda da tutti gli impegni e mettere sull’email un "out of office".

Amore: su e giù come un’altalena.

Lavoro: pausa meritatissima.

Fortuna: è come un pisolino dopo un pranzo luculliano.

Il consiglio del giorno: opta per fare meno ma meglio.

Voto 5 – in pausa.

Leone

Gioioso e soprattutto disinvolto. Senti che il tuo cuoricino è pronto a palpitare senza alcun indugio, ricco di gioie da distribuire come le caramelle di Halloween. Sei al settimo cielo come Margot Robbie, diventata ufficialmente mamma di uno splendido bambino. Dedicarti all’amore in tutte le sue forme con Venere a favore e Marte nel tuo segno è per te indispensabile. La vita è ricca di passione e di emozioni. Proprio come piace a te.

Amore: da 10 e lode.

Lavoro: serie infinita di successi.

Fortuna: si dedica a te al 100%.

Il consiglio del giorno: serata romantica con il tuo partner.

Voto 8 + innamorato.

Vergine

La Luna di oggi arriva in tuo soccorso come il santo patrono di Internet, Carlo Acutis, per chi non riesce a orientarsi all’interno del web. Lo so che sei sconsolata con Mercurio in quadratura che ha rallentato evidentemente le tue sinapsi. Metti per il momento tutti i tuoi programmi in stand-by, da riprendere nel momento in cui ti sentirai più sicura, convinta delle tue capacità e soprattutto riuscirai nuovamente a digitare correttamente le parole sulla tastiera. Questa è una pausa obbligata un po’ come il duty free prima di entrare nella zona imbarchi dell’aeroporto.

Amore: istaura ottime amicizie.

Lavoro: prima di tutto metti in ordine la scrivania

Fortuna: è ufficialmente entrata nella tua wish list.

Il consiglio del giorno: a volte anche tu commetti degli errori e va benissimo così.

Voto 7 alla ricerca della serenità.

Bilancia

Oggi che hai la Luna storta sarà meglio per te indirizzare tutte le tue energie in quei programmi che ti coinvolgono totalmente. Sfrutta la fortuna che ti regala Venere e il grande intuito di Mercurio per risolvere il clamoroso furto di formaggio a Londra, per un valore di 400 milioni di dollari: sono scomparse nel nulla ben 24 tonnellate di formaggio Ceddar. Lo so che sembra più la trama di una storia di Geronimo Stilton ma tu hai proprio bisogno di immergerti in un'enigma impossibile. Solo così potrai trovare la serenità.

Amore: pronta a infuocarti.

Lavoro: metti in ‘mute’ tutti quanti.

Fortuna: neppure lei riesci a sopportare.

Il consiglio del giorno: calma e silenzio nel tuo angolo preferito.

Voto 5 e mezzo polemica.

Scorpione

Emozioni potentissime che vivono contrastanti nel tuo cuoricino che ha bisogno un po’ di ordine. Grazie alla Luna a favore oggi potrai fare proprio questo lavoro certosino. Potresti addirittura mettere tutto nero su bianco proprio per necessità di chiarezza. Potresti inviare anche tu una bella lettera nell’ufficio postale giapponese dedicato proprio alle emozioni, dove arrivano lettere da tutto il mondo e indirizzate a chiunque. Lascia emergere questo lato molto sentimentale.

Amore: nostalgico proprio come i veri romantici.

Lavoro: ricorda sempre che non c’è fretta.

Fortuna: è come giocare a ‘rialzo’.

Il consiglio del giorno: mostra a tutti il tuo lato tenerone.

Voto 7 dolcissimo.

Sagittario

Questa è per te proprio la stagione in cui puoi esagerare. In qualsiasi tua decisione sei supportato da Venere, Mercurio e da Marte e ti assicuro che questo è un fantastico sprint. Potresti essere proprio tu ad aver inventato ‘l’Area di Como’, in vendita come souvenir a 10 euro a lattina come ricordo dell’esperienza di trascorrere una giornata presso la celebre località italiana. Non c’è limite alla tua immaginazione, al tuo intelletto e alla tua possibilità di fare anche un bel guadagno. Mettiti subito al lavoro.

Amore: fai sempre centro.

Lavoro: super eccitato come i veri manager.

Fortuna: perfetta per fare brain-storming.

Il consiglio del giorno: punta sempre in alto.

Voto 7 e mezzo gagliardo.

Capricorno

C’è una certa voglia di rimettersi in campo e sperimentare un po’ di passione e soprattutto darsi un po’ alla pazza gioia. Grazie alla Luna nel tuo segno ritrovi tutta la tua determinazione e fiducia in te stesso. Non vedi l’ora di fare come Fedez e lasciarti andare in una serata danzante e magari lanciarti tra le braccia del tuo nuovo crash. Asseconda le tue sensazioni, le tue emozioni e soprattutto il tuo impeto amoroso.

Amore: eccitatissimo come i tifosi allo stadio.

Lavoro: impavido come le guide turistiche durante i tour nelle capitali.

Fortuna: la vorresti strapazzare di baci e di coccole.

Il consiglio del giorno: film romantico da vedere con il tuo partner.

Voto 8 e mezzo in campo.

Acquario

Ricorda, mio caro Acquario, che tu hai sempre in tasca un asso da poterti giocare e soprattutto con cui puoi felicemente affrontare Marte in opposizione. Puoi sempre contare su Venere e Giove a favore che ti danno quella spinta propulsiva anche nelle situazioni più difficili. Proprio come Homer Simpson che pare abbia sempre un bonus pronto ad intervenire ogni volta che Mr Burns decide di licenziarlo, come hanno di recente rivelato gli autori del celebre programma. Tu hai quella capacità unica e rara che se esci da una finestra poi puoi rientrare trionfante da un portone. Ti assicuro che non è mica da tutti.

Amore: te lo tieni stretto stretto.

Lavoro: anche senza lo sprint vai comunque alla grande.

Fortuna: generosa come la busta della nonna al compleanno.

Il consiglio del giorno: niente acrobazie mentali, segui sempre il tuo istinto.

Voto 7 + modulabile.

Pesci

Lo so che state perdendo la testa nel capire come sia possibile che in Cina le autostrade siano create da droni e robot e al momento sono già riusciti ad asfaltare 158 chilometri senza intervento umano. Lasciate perdere tutto quello che è la logica con Mercurio contro che rallenta totalmente le vostre capacità immaginative. Oggi lasciatevi coccolare da questa meravigliosa Luna a favore che potrebbe regalarvi un pochino di calma se riuscirete a smettere di porvi domande e spegnere per qualche minuto la vostra mente ansiosa. Capito?

Amore: è un rifugio sicuro.

Lavoro: le troppe domande vi confondono.

Fortuna: è l’insegnante di yoga che vi dice di svuotare la mente.

Il consiglio del giorno: optate per la calma, sempre.

Voto 6 e mezzo agitati.