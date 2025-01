L’oroscopo di domani, sabato 4 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: tenere la zip chiusa è proprio un sacrificio.

Fortuna: ti fa seguire più progetti insieme.

Il consiglio del giorno: se hai qualche ripensamento su un regalo che non ti è piaciuto, invece di buttarlo via, considera di donarlo a qualcuno che potrebbe apprezzarlo di più.

Voto: 7 +

Toro

Amore: con Venere e Luna a favore il tuo cuore trabocca.

Fortuna: ti porta le camicie in lavanderia.

Il consiglio del giorno: non è indispensabile inseguire le ultime tendenze, ciò che conta davvero è sentirti a tuo agio con ciò che indossi.

Voto: 7 con stile

Gemelli

Amore: non ascoltate neanche lui.

Fortuna: la date per scontata anche quando non è il caso.

Il consiglio del giorno: con i chiletti presi durante queste vacanze, un po’ di sport per rimettersi in forma va più che bene, ma cimentarvi nel free climbing potrebbe essere quel filo azzardato.

Voto: 5

Cancro

Amore: il tuo partner gode ti trattamenti speciali.

Fortuna: ti piazza sul naso un bel paio di occhialoni dalle lenti rosa shocking.

Il consiglio del giorno: Ti piace la bellezza al naturale? Prova a proteggere la pelle dal freddo con una buona crema nutriente e lasciati avvolgere dal calore di una sciarpa di lana morbida. Il fascino invernale sta nelle cose semplici.

Voto: 8 morbidoso.

Leone

Amore: qualche progresso in campo sentimentale.

Fortuna: ti fa vedere di nuovo le cose belle che ti circondano.

Il consiglio del giorno: una maschera per capelli, ultimamente li hai un pò trascurati.

Voto: 7 per l’entusiasmo ritrovato.

Vergine

Amore: ti struggi.

Fortuna: ha deciso di prolungare le vacanze.

Il consiglio del giorno: cerca di abbassare un po’ il livello di puntigliosità, non tanto per te (anche se ti farebbe bene), ma soprattutto per chi ti circonda.

Voto – pesantuccia

Bilancia

Amore: spari le ultime cartucce sotto le lenzuola.

Fortuna: ha prenotato un biglietto per le vacanze.

Il consiglio del giorno: queste feste ti hanno lasciato un po’ appesantita, e ora sei pronta, o almeno ci provi, a intraprendere un percorso detox.

Voto: 6

Scorpione

Amore: organizzi un pic sic sul tavolino del salotto.

Fortuna: la trovi nei tuoi affetti.

Il consiglio del giorno: prepara una vasca calda da condividere, arricchita con oli profumati che rilassano i sensi e candele accese per creare l’atmosfera.Un momento di intimità e relax, ideale per staccare la mente e godere di un’esperienza sensoriale unica.

Voto: 7 +

Sagittario

Amore: barcolla.

Fortuna: ti accorgi che la sua presenza lascia un po’ a desiderare.

Il consiglio del giorno: se ti accorgi che qualcuno non è molto presente, non perdere tempo a inseguirlo. Investi le tue energie in chi ti fa sentire davvero importante e valorizzato. La qualità delle relazioni conta più della quantità.

Voto: 5

Capricorno

Amore: zuccheroso.

Fortuna: ti coccola con piccole attenzioni.

Il consiglio del giorno: sali sul tuo palco immaginario e lasciati applaudire come una star alla prima di un film da Oscar.

Voto: 7 per la costanza.

Acquario

Amore: il tuo obiettivo è stupire.

Fortuna: punti tutto sull’idea vincente.

Il consiglio del giorno: metti finalmente in ordine la libreria: dai una sistemata ai tuoi libri, magari organizzandoli per colore oppure per autore.E già che ci sei, liberati di quei vecchi romanzi che sai che non leggerai mai più.

Voto: 6 e mezzo organizzato

Pesci

Amore: gesti romantici da 10 e lode.

Fortuna: la vostra fervida immaginazione ve la fa scovare ovunque.

Il consiglio del giorno: puntate tutto sul vostro charme e sfoggiate look che parlino di voi. Non serve esagerare: basta un dettaglio, come un accessorio originale o un colore deciso, per fare la differenza.

Voto: 7