L'oroscopo di domani, venerdì 31 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, venerdì 31 gennaio 2025 e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: non mi sento proprio di parlare d'amore soprattutto perché salti sull'attenti non appena ti si sfiora.

Lavoro: per fortuna il tuo cervello è tutto dedicato alle cose da fare.

Fortuna: la fortuna sta nel vedere le cose dal verso giusto, anche quando non c'è.

Il consiglio del giorno: iscriviti subito ad un corso di fit boxing.

Voto: 6

Toro

Amore: nessuno potrà sfuggire alle tue coccole ma soprattutto nessuno se ne pentirà.

Lavoro: sai benissimo che per fare bene le cose ci vuole attenzione soprattutto calma, molta calma.

Fortuna: proprio come dicono i monaci zen riesci a restare nel "qui ed ora".

Il consiglio del giorno: per contrastare Mercurio che ti spegne il cervello vai ad una mostra d'arte.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Amore: con Venere e anche la Luna storta sarete una delle rare eccezioni a questo momento di grandi sogni sentimentali.

Lavoro: per fortuna il poco tempo che vorrete dedicare all'amore deciderete di dedicarlo al lavoro.

Fortuna: vi sentite fortunati, anche quando riuscite a ritagliarvi qualche ora soli soletti.

Il consiglio del giorno: questo 2025 sembra proprio volervi insegnare a prendervi tempo in silenzio e solitudine, possibilmente a telefono spento.

Voto 5

Cancro

Amore: inutile dire che oggi sei un amante ideale meglio di quelli dei romanzi passionali dell'800.

Lavoro: ti innervosisce facilmente ma in effetti hai delle intuizioni geniali.

Fortuna: la tua fortuna sta tutta nel sesto senso.

Il consiglio del giorno: oggi fossi in te giocherei almeno al lotto per sfruttare queste capacità extra sensoriali (con discrezione, mi raccomando).

Voto 7 e mezzo

Leone

Amore: sembra proprio che questa giornata amplifichi la malinconia: servono subito gattini e bacetti.

Lavoro: con Mercurio in opposizione e Marte che ti rende pigrissimo direi che troverai ottime scuse per darti malato.

Fortuna: la più grande fortuna è riuscire a farti i fatti tuoi anche solo per qualche oretta.

Il consiglio del giorno: concediti una cioccolata calda con panna prima che passi di stagione.

Voto 5 e mezzo

Vergine

Amore: se speravi in una giornata in cui recuperare un po' delle relazioni che ultimamente si sono inclinate, dovrai trovarne un'altra.

Lavoro: quanto mi piace il tuo pragmatismo concreto, che non è certo paura di rimettere tutto in discussione.

Fortuna: la fortuna ultimamente hai capito che sta alloggiando da un'altra parte.

Il consiglio del giorno: impara a stare bene con quel che c'è, senza desiderare di più.

Voto 5 – –

Bilancia

Amore: hai ancora poca, anzi pochissima voglia di contatto fisico ma quantomeno non ti innervosiscono gli occhi dolci.

Lavoro: va tutto bene finché ti si ubbidisce senza fiatare.

Fortuna: devi proprio impegnarti per trovare qualcosa che ti faccia sentire fortunata in questi giorni.

Il consiglio del giorno: per combattere questo Marte a sfavore o fai molto sport o fai molto shopping.

Voto 6 –

Scorpione

Amore: tutti questi pianeti dolci a favore ammorbidiscono persino il tuo cuore rock.

Lavoro: finché si tratta di ideare ti presti ma quando ci sono di mezzo gli straordinari te la dai a gambe.

Fortuna: la tua fortuna oggi si vedrà subito dal primo abbraccio della giornata.

Il consiglio del giorno: di abbracci impegnati a darne il più possibile, anche a chi non se li aspetta.

Voto 9

Sagittario

Amore: Venere e la Luna sembra si siano messe d'accordo per renderti il più insofferente possibile.

Lavoro: ogni cosa sembra pesarti più del normale, soprattutto in ufficio.

Fortuna: nonostante tutto il tuo impegno nell'essere ottimista le fortune sembrano proprio scarseggiare.

Il consiglio del giorno: quando ne trovi anche una piccola, di fortuna, scrivetela subito in grande.

Voto 5 e mezzo

Capricorno

Amore: l'amore, anche se è ben nascosto, sembra essere l'unica cosa che ti fa sentire a tuo agio.

Lavoro: hai come l'impressione che tutti ce l'abbiano con te, il capo prima degli altri.

Fortuna: le ventate di ottimismo restano proprio tutte fuori dalla finestra.

Il consiglio del giorno: prenditi una giornata completamente off, senza nemmeno l'impegno di farti la doccia.

Voto 6 –

Acquario

Amore: questo momento in cui tutti sembrano aver compreso l'importanza della condivisione delle emozioni ti piace parecchio.

Lavoro: tu, meglio di chiunque altro, sei pronto ad avere una visione lucida sulla realtà.

Fortuna: se è vero che ogni cammino inizia dalla sua visualizzazione puoi sentirti già a metà strada.

Il consiglio del giorno: programma subito il prossimo weekend fuori porta, meglio se immerso nella natura.

Voto 8

Pesci

Amore: oggi siete un trionfo di emozioni fortissime e incontenibili, vi commuovete ogni 10 passi.

Lavoro: il vostro pensiero sarà totalmente intuitivo e istintivo: banditi tutti i file di Excel.

Fortuna: sarete la più grande fortuna del giorno delle persone che vi incontreranno.

Il consiglio del giorno: prendetevi più tempo possibile da condividere con le persone che amate, fosse anche virtualmente.

Voto 8 e mezzo