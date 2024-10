video suggerito

L’oroscopo di mercoledì 30 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 30 ottobre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Ariete

Amore: accennare solo l’argomento ti fa proprio arrabbiare.

Lavoro: vuoi proprio mettere tutto in riga.

Fortuna: più suggerisce calma, più tu acceleri.

Il consiglio del giorno: scegli bene le battaglie da combattere.

Voto: 5 – infervorato.

Toro

Amore: punti tutto sulla performance fisica.

Lavoro: non è fondamentale commentare su qualsiasi punto.

Fortuna: mette un guizzo in più alla tua grande atleticità.

Il consiglio del giorno: opta per lo stile boscaiolo che è pure sexy.

Voto 6 e mezzo disposto a tutto.

Gemelli

Amore: torna a battere nel vostro cuoricino.

Lavoro: considerati coralmente bravissimi.

Fortuna: sfruttatela al massimo.

Il consiglio del giorno: niente dubbi, andate dritti alla meta.

Voto 8 serenissimi.

Cancro

Amore: si esprime a monosillabi.

Lavoro: le tue riflessioni non devono per forza essere pungenti per essere ascoltate.

Fortuna: potresti ritrovarla con un massaggino alle tempie.

Il consiglio del giorno: non devi per forza essere sempre al 100%.

Voto 5 stordito dalle emozioni.

Leone

Amore: ai massimi livelli.

Lavoro: riesci sempre a migliorare qualsiasi situazione come un goccio di peperoncino nei piatti.

Fortuna: siete un duo perfetto per andare a fare shopping.

Il consiglio del giorno: vestiti seguendo i tuoi gusti e la tua indole.

Voto 8 evidenziato in giallo.

Vergine

Amore: sei ancora un po’ troppo presa da altre cose per investire tutta te stessa.

Lavoro: tutto perfettamente ordinato e accessibile sugli scaffali.

Fortuna: la superi per attenzione e precisione.

Il consiglio del giorno: dovresti provare a essere un pochino più sciolta.

Voto 7 dettagliatissima.

Bilancia

Amore: una vera romanticona da cenetta a lume di candela.

Lavoro: sai tenere perfettamente in mano le redini ma con gentilezza.

Fortuna: è un cammino ben tracciato come i sentieri in montagna.

Il consiglio del giorno: lasciati sorprendere dagli imprevisti e dalla vita.

Voto 8 e mezzo costantemente meraviglioso.

Scorpione

Amore: è esattamente come lo vuoi, incredibile.

Lavoro: asfalti gli avversari perché sei troppo bravo.

Fortuna: insieme fate degli schemi di gioco perfetti.

Il consiglio del giorno: rispolvera i tuoi desideri di quando eri bambino. Potrebbero avverarsi.

Voto 7 super performante.

Sagittario

Amore: maestro di arte amatoria.

Lavoro: gli altri ti devono solo seguire senza fare troppe domande.

Fortuna: l’hai conquistata e non ti abbandona più.

Il consiglio del giorno: trascini tutti nelle tue avventure.

Voto 7 e mezzo vivacissimo.

Capricorno

Amore: bisogna calibrarlo secondo le tue esigenze.

Lavoro: opta per la qualità e non per la quantità.

Fortuna: da dosare come gli oli essenziali nel diffusore.

Il consiglio del giorno: rivedi tuoi programmi.

Voto 5 e mezzo incastrato.

Acquario

Amore: operativo senza pause.

Lavoro: ti basi solo su principi etici e buon senso.

Fortuna: si approccia come l’asso nella manica.

Il consiglio del giorno: lasciati trasportare dai sentimenti.

Voto 5 in salita.

Pesci

Amore: deve avere una componente iper razionale.

Lavoro: le vostre idee geniali sono super apprezzate.

Fortuna: ormai avete imparato a memoria la composizione per riprodurla.

Il consiglio del giorno: lasciatevi ispirare dall’etica e dai buoni principi.

Voto 6 e mezzo sempre molto giusti.