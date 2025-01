video suggerito

L'oroscopo di domani, giovedì 30 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, giovedì 30 gennaio 2025 e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: fai faville.

Lavoro: sulla corsia di sorpasso.

Fortuna: fatica a starti dietro.

Il consiglio del giorno: indossa amuleti per te speciali.

Voto: 8 fortunato.

Toro

Amore: ti infastidisce anche il pensiero.

Lavoro: sei sempre dalla parte opposta della ragione.

Fortuna: la rimproveri perché non è performante.

Il consiglio del giorno: hai le idee confuse, meglio tacere.

Voto 5 irrequieto.

Gemelli

Amore: vi ‘scrocchia’ come l’osteopata.

Lavoro: idee e obiettivi chiarissimi.

Fortuna: le fate fare i salti mortali e doppio turno.

Il consiglio del giorno: ogni tanto prendete una pausa.

Voto 8 e mezzo sul podio.

Cancro

Amore: ti piace ‘alternativo’.

Lavoro: hai voglia di provare qualcosa di nuovo come la pizza con l’ananas.

Fortuna: ti incoraggia nelle tue nuove ‘mission’.

Il consiglio del giorno: valuta nuove tipologie di investimento.

Voto 7 e mezzo financial advisor.

Leone

Amore: ti lasci andare solo se ben consolidato.

Lavoro: non ti allarghi oltre la routine.

Fortuna: la ritrovi nella protezioni e in caldi abbracci.

Il consiglio del giorno: puoi fare lo scettico ma solo con chi non conosci.

Voto 5 – iper protettivo.

Vergine

Amore: fabbricatrice di pozioni magiche.

Lavoro: in fase di studio approfondito.

Fortuna: per ora fai tutto da sola e in segreto.

Il consiglio del giorno: acquista un kit da piccolo chimico.

Voto 7 per la tenacia.

Bilancia

Amore: deve essere poco impegnativo.

Lavoro: ti muovi rapida come una freccia.

Fortuna: aggiusta la mira.

Il consiglio del giorno: lascia perdere i modi troppo formali.

Voto 7 e mezzo sul pezzo.

Scorpione

Amore: è come una groupie.

Lavoro: non uscire dal tracciato appena fatto.

Fortuna: ti permette di stare perfettamente in equilibrio.

Il consiglio del giorno: allena la pazienza.

Voto 5 e mezzo impaziente.

Sagittario

Amore: approccio informale.

Lavoro: raffinato e intellettuale.

Fortuna: si risveglia ma in ritardo di 5 minuti.

Il consiglio del giorno: pensa allo shopping primaverile.

Voto 7 essenziale.

Capricorno

Amore: fidanzamenti ufficiali.

Lavoro: non è come una passeggiata domenicale.

Fortuna: almeno lei ha riflessi prontissimi.

Il consiglio del giorno: scarpe comode per non inciampare.

Voto 6 e mezzo un passo alla volta.

Acquario

Amore: frettoloso perché hai molto da fare.

Lavoro: in piena produzione, di idee.

Fortuna: collaboratrice perfetta.

Il consiglio del giorno: non lasciarti intimorire da nessuno.

Voto 8 e mezzo grande rimonta.

Pesci

Amore: incontenibile.

Lavoro: vi lasciate andare solo se è passione.

Fortuna: la conquistate con un paio di moine.

Il consiglio del giorno: serata film, coccole e pop corn.

Voto 8 romantici.