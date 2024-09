video suggerito

L’oroscopo di domani, martedì 3 settembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny C’è la Luna nuova in Vergine nelle prime ore di domani: scopri cosa ti riservano le stelle nell’oroscopo di domani, martedì 3 settembre 2024. Un oroscopo perfetto per rimettere ordine dentro e fuori di noi, soprattutto per i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato i Pesci. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'oroscopo di domani, martedì 3 Settembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Eccoci all'oroscopo della Luna nuova nel segno della Vergine che è alle 4 di mattina del 3 settembre 2024. E' un momento perfetto per mettere ordine e ritrovare armonia, dentro e fuori. Con questa Luna il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Amore: ti ci butti a capofitto.

Lavoro: alla ricerca di adrenalina.

Fortuna: fortunello di nome e di fatto.

Il consiglio del giorno: balla come se non ci fosse nessuno a guardarti.

Voto: 7 con il ritmo nel sangue.

Toro

Amore: te lo assapori piano piano.

Lavoro: metti un cartello fuori dalla porta del tuo ufficio con su scritto: ‘portare pazienza’ di ispirazione per tutti.

Fortuna: la addolcisci con un’ultima granita ai gelsi.

Il consiglio del giorno: esercitati a fare sorrisi allo specchio.

Voto 7 e mezzo meglio di quanto credi.

Leggi anche L’oroscopo di lunedì 2 settembre 2024

Gemelli

[/bozza]

Lasciate perdere i dubbi amletici della Luna nuova stortissima. Le certezze sono costanti grazie a Venere e a Marte a favore. Il business, qualunque sia, vi porta al successo proprio come il tour dei Coldplay che è riuscito addirittura a superare al botteghino gli incassi di quello di Taylor Swift. Fate emergere il vostro lato calcolatore per portare a casa grandi successi e conferme, mi raccomando.

[/bozza]

Amore: troppo pensierosi.

Lavoro: vi conferma che siete proprio i più bravi..

Fortuna: i dettagli contano sempre.

Il consiglio del giorno: non aspettatevi troppo dagli altri.

Voto 5 e mezzo pensierosi.

Cancro

Amore: corrisponde proprio ai tuoi desideri.

Lavoro: fai un punto sulla situazione prima di lanciare l’allarme rosso.

Fortuna: ti coccola con baci dolcissimi.

Il consiglio del giorno: lascia perdere lo stress.

Voto 7 se sai ben giocare le tue carte.

Leone

Amore: come la domenica mattina con la colazione a letto.

Lavoro: sostieni alla grande il peso della responsabilità.

Fortuna: schiocco le dita come Mary Poppins e tutto va al posto giusto.

Il consiglio del giorno: programma bene il tuo tempo libero.

Voto 7 e mezzo ottime basi.

Vergine

Amore: amore indissolubile.

Lavoro: hai un piano d’azione che neppure l’Ai riuscirebbe a concepire.

Fortuna: la raddrizzi con la squadra.

Il consiglio del giorno: la precisione è il tuo booster personale.

Voto 8 al millimetro.

Bilancia

Amore: hai solo l’imbarazzo della scelta.

Lavoro: il successo ti viene regalato come le rose: a dozzine.

Fortuna: ti sorprende con tutti i regali che desideri da sempre.

Il consiglio del giorno: progetta in grande.

Voto 8 luminosa.

Scorpione

Amore: voglia di ballare la Samba, ma in privato.

Lavoro: punta tutto sull’organizzazione.

Fortuna: devi centellinarla.

Il consiglio del giorno: look da collegiale perfettina.

Voto 6 e mezzo con il sorriso.

Sagittario

Amore: poche gioie per il momento.

Lavoro: no panic.

Fortuna: cinico per poterla considerare.

Il consiglio del giorno: opta per il silenzio.

Voto 5 e mezzo indispettito.

Capricorno

Amore: solo per pochi eletti.

Lavoro: un passettino alla volta.

Fortuna: non è fondamentale per stare in piedi.

Il consiglio del giorno: hai le orecchie tappate.

Voto 6 e mezzo certo delle tue capacità.

Acquario

Amore: sempre pronto a donarti totalmente.

Lavoro: ne fai volentieri a meno.

Fortuna: ti ricorda la compostezza che spesso ti manca.

Il consiglio del giorno: ricorda che puoi stare serenamente senza veli sono in una spiaggia di ‘naturisti’.

Voto 7 voglia di evasione.

Pesci

Amore: concentrati su voi stessi.

Lavoro: a volte è un bene ricontrollare.

Fortuna: è ancora in ferie.

Il consiglio del giorno: stare fermi non sarà poi una sofferenza.

Voto 5 con il semaforo rosso.