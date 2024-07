video suggerito

L’oroscopo di domani, lunedì 29 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 29 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna in Toro sollecitata da Urano e il Sole spinto da Marte, trattenere le emozioni sarà difficile: via libera a dichiarazioni e progetti di conquista! Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato l’Acquario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Nell'oroscopo di domani, lunedì 29 luglio 2024, un Sole in Leone che si gode il sostegno di Marte, mentre Mercurio è ufficialmente entrato in Vergine, sembra essere un ottimo bilanciamento tra saggezza strutturata e meditata e desiderio di conquista e azione. Sarebbe perfetto! Intanto la Luna in Toro si avvicina a Urano per amplificare il desiderio di possesso. Il segno fortunato è la Vergine stessa mentre il segno sfortunato l'Acquario.

Ariete

Amore: sei l’anima gemella di molti.

Lavoro: impegnarsi non è mai stato così facile.

Fortuna: ti ha progettato una realtà solo con gioie e sorprese.

Il consiglio del giorno: ascolta il nuovo singolo di Eminem.

Voto: 8 superbo.

Toro

Amore: è il perfetto compagno di merende.

Lavoro: pignolo ma per giusta causa.

Fortuna: ti fa vincere una cena in un ristorante stellato, il tuo sogno nel cassetto.

Il consiglio del giorno: cena a casa con tutti i tuoi amici per festeggiare l’estate.

Voto 7 generoso.

Gemelli

Amore: solo qui potete sentirvi totalmente voi stessi.

Lavoro: attenti solo se vi divertite.

Fortuna: vi concede un’estate come quella dei ragazzi che vanno ancora alla scuola dell’obbligo.

Il consiglio del giorno: rispolverate mangianastri ritirati in cantina.

Voto 6 e mezzo in ascolto.

Cancro

Amore: lo desideri ben equilibrato.

Lavoro: ti applichi solo per le canoniche 8 ore.

Fortuna: per te esiste solo l’impegno.

Il consiglio del giorno: acquista un bell’ombrellone o una vela per goderti al massimo la spiaggia libera.

Voto 7 e mezzo giudizioso.

Leone

Amore: non lamentarti troppo se non è sempre perfetto.

Lavoro: per dare il meglio hai bisogno di una spintarella.

Fortuna: ti coccola per alleggerire il tuo cattivo umore.

Il consiglio del giorno: pisolino pomeridiano.

Voto 5 e mezzo lamentoso.

Vergine

Amore: ti mostri dolcissima ma solo in privato.

Lavoro: con la sola parola puoi smuovere le montagne.

Fortuna: ti suggerisce vocaboli dolcissimi per i tuoi discorsi in pubblico.

Il consiglio del giorno: gelato dopo cena con passeggiata annessa.

Voto 8 affabile.

Bilancia

Amore: da mille e una notte.

Lavoro: reperibile 24 ore su 24.

Fortuna: sei fornita di energie infinite come un super eroina.

Il consiglio del giorno: cambio d’abito in borsa per qualsiasi evenienza.

Voto 8 e mezzo energica.

Scorpione

Amore: sei come un riccio di mare, impossibile abbracciarti calorosamente.

Lavoro: hai le intuizioni dei veri geni.

Fortuna: hai ordinato una fornitura totale ma pare sia in ritardo sui tempi di consegna.

Il consiglio del giorno: ogni tanto concediti un dolcetto, anche una semplice granita a metà pomeriggio va bene.

Voto 5 ispidi.

Sagittario

Amore: troppo caotico per approcciarlo.

Lavoro: ripassa tabelline e congiuntivi, servono sempre.

Fortuna: persa come i calzini nella lavatrice.

Il consiglio del giorno: affidati a Google Maps per andare in giro.

Voto 6 – disorientato.

Capricorno

Amore: ben ponderato e organizzato.

Lavoro: quanto ti piace avere sempre ragione?

Fortuna: la investi per farla sfruttare.

Il consiglio del giorno: non vantarti troppo.

Voto 8 e mezzo invincibile.

Acquario

Amore: lo programmi tra un paio di giorni.

Lavoro: Hai lo ‘scazzo alla risposta’.

Fortuna: la chiami in continuazione ma pare abbia cambiato numero.

Il consiglio del giorno: preferisci di gran lunga un po’ privacy.

Voto 5 malmostoso.

Pesci

Amore: la comfort zone.

Lavoro: è un indovinello impossibile da risolvere.

Fortuna: avete l’impressione che sia fuggita su un altro pianeta.

Il consiglio del giorno: niente programmi e va benissimo così.

Voto 7 confusi.