L'oroscopo di domani, mercoledì 29 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, mercoledì 29 gennaio 2025 e le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Amore: riemerge la passione.

Lavoro: non avere fretta.

Fortuna: è ricomparsa come per magia come il buon umore.

Il consiglio del giorno: sorridi a tutti, ma proprio a tutti.

Voto: 8 gioioso.

Toro

Amore: come un cuscino su cui addormentarsi.

Lavoro: come fare gli scalini con una gonna a tubo ai piedi senza spacco.

Fortuna: non la scorgi neppure con il binocolo.

Il consiglio del giorno: ricorda che il ‘Grand Jeté’ lo fanno solo i ballerini professionisti.

Voto 5 sgraziato.

Gemelli

Amore: una gara che siete certi di vincere.

Lavoro: affilate lingua e strategie.

Fortuna: vi suggerisce le mosse giuste.

Il consiglio del giorno: lasciatevi andare anche a un po’ di dolcezza.

Voto 8 e mezzo scatenati.

Cancro

Amore: hai bisogno di ‘botta e risposta’.

Lavoro: lavora con il tuo team.

Fortuna: arriva sempre al momento giusto.

Il consiglio del giorno: prova ad essere più inclusivo.

Voto 7 e mezzo per il coraggio.

Leone

Amore: vorresti scaricare la nuova versione come il sistema operativo di un computer.

Lavoro: è un buon momento per farsi una bella risata.

Fortuna: la realtà si discosta dal tuo immaginario.

Il consiglio del giorno: non pensare troppo, agisci ma a partire da domani.

Voto 5 e mezzo dietro le quinte.

Vergine

Amore: è in stand by.

Lavoro: ci metti tutta te stessa.

Fortuna: non è tra le tue opzioni.

Il consiglio del giorno: punta tutto sul tuo aplomb.

Voto 6 e mezzo rivedi la tua beauty routine.

Bilancia

Amore: a tutte le ore.

Lavoro: ora si che si ragiona.

Fortuna: la una spinta propulsiva.

Il consiglio del giorno: lasciati andare.

Voto 8 + segui le vibes.

Scorpione

Amore: sollevamento pesi.

Lavoro: le tue idee non si toccano!

Fortuna: pronto alla lotta greco-romana.

Il consiglio del giorno: metti il turbo ma solo per l’allenamento in palestra.

Voto 5 istinti incontrollabili.

Sagittario

Amore: fiorisce come i bucaneve nei prati.

Lavoro: come sulla puntualissima e velocissima metropolitana di Tokyo.

Fortuna: ti sorprende con proposte esaltanti.

Il consiglio del giorno: esci sempre con il cambio e le scarpette da ballo, non si sa mai.

Voto 8 e mezzo esaltatissimo.

Capricorno

Amore: è una musa ispiratrice.

Lavoro: primeggi anche se non è il tuo settore.

Fortuna: è l’asso nella manica.

Il consiglio del giorno: prova a buttarsi su nuovi mercati.

Voto 7 e mezzo aperto alle novità.

Acquario

Amore: assolutamente irresistibile.

Lavoro: ogni tua richiesta è un ordine.

Fortuna: come una bacchetta magica.

Il consiglio del giorno: esprimi desideri folli perché si potranno avverare.

Voto 9 artefice del tuo destino.

Pesci

Amore: follie all’ordine del giorno.

Lavoro: al posto giusto nel momento giusto.

Fortuna: ravviva come un abito sartoriale.

Il consiglio del giorno: accettate inviti anche dagli sconosciuti.

Voto 8 vincenti.