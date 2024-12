video suggerito

L’oroscopo di domani, sabato 28 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 28 dicembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: ami e ti senti amato.

Fortuna: hai la grinta di un supereroe.

Il consiglio del giorno: se ci metti il cuore puoi realizzare qualsiasi cosa.

Voto: 8 +

Toro

Amore: delicato come il suono della sveglia che hai scordato di spegnre.

Fortuna: è partita per le vacanze e non ti ha avvisato.

Il consiglio del giorno: Metti la mascherina oscurante, i tappi per le orecchie e stringi a te il tuo orsacchiotto preferito, il tuo relax deve essere totale.

Voto: 6

Gemelli

Amore: non avete le idee ben chiare.

Fortuna: la incolpate se le cose non filano come vorreste.

Il consiglio del giorno: Concedetevi qualche momento dedicato ai rituali di bellezza che vi facciano ritrovare energia e, soprattutto, vi regalino una piacevole distrazione.

Voto: 6

Cancro

Amore: te ne vai a dormire con il tuo pigiamone preferito.

Fortuna: vi consiglia una pausa rigenerante.

Il consiglio del giorno: condividere un sorriso sincero o una parola di conforto vale più di qualsiasi tesoro materiale.

Voto: 6

Leone

Amore: la temperatura del tuo cuoricino si alza di qualche grado.

Fortuna: ti regala una dose extra di ottimismo.

Il consiglio del giorno: concediti un weekend di festa, sarà un vero toccasana per il tuo spirito.

Voto: 7

Vergine

Amore: solo per il cioccolato, preferibilmente fondente.

Fortuna: si prende gioco di te.

Il consiglio del giorno: Un libro ispirante sulla resilienza potrebbe offrirti la prospettiva giusta per superare questo momento.

Voto: 5

Bilancia

Amore: da diva di Hollywood.

Fortuna: abbonda, come i canditi nel panettone.

Il consiglio del giorno: approfitta di questo momento speciale per investire su di te: magari iniziando una nuova routine di benessere o dedicandoti a un progetto personale che ti appassiona.

Voto: 8 +

Scorpione

Amore: chiuso in una cassaforte della quale non ricordi la combinazione.

Fortuna: la desideri ardentemente come un caffè doppio dopo una notte insonne.

Il consiglio del giorno: anche se Venere non è dalla tua parte, dedicarti al volontariato è sempre una scelta vincente: fare del bene agli altri farà del bene anche a te.

Voto: 5

Sagittario

Amore: abbondante come le porzioni della mamma.

Fortuna: ti sostiene nelle tue idee, anche quelle un po’ fuori dagli schemi.

Il consiglio del giorno: Prima di iniziare a far esplodere i botti di Capodanno o trasformare casa tua nel quartier generale del brindisi collettivo, fai un bel respiro e conta fino a 10… o magari fino a 100, giusto per sicurezza.

Voto: 8 +

Capricorno

Amore: ci metti sempre grande impegno.

Fortuna: ti rende tutto d’un pezzo.

Il consiglio del giorno: dedica del tempo a dare buoni consigli agli amici per stilare la lista dei buoni propositi.

Voto: 7

Acquario

Amore: le vostre parole mandano in visibilio il partner.

Fortuna: ti regala intuizioni.

Il consiglio del giorno: concediti una passeggiata rilassante, mano nella mano con il partner, lasciandoti avvolgere dalla magia del momento e della compagnia.

Voto: 7 cucciolone

Pesci

Amore: rimane un sogno.

Fortuna: vi fa gli scherzetti.

Il consiglio del giorno: Evitate di intervenire nelle discussioni altrui: oggi rischiate di arrabbiarvi per motivi davvero banali.

Voto: 4 +