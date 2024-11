L’oroscopo di domani mercoledì 27 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: solo se strettamente necessario.

Lavoro: molto organizzato, no perdi tempo.

Fortuna: è funzionale alle tue necessità.

Il consiglio del giorno: lezione di spinning in palestra con musica a tutto volume.

Voto: 5 nervi da sfogare.

Toro

Amore: solido e ben equilibrato.

Lavoro: sopporti malvolentieri le situazioni opprimenti.

Fortuna: è come un caffé con tre zollette di zucchero: dolcissima.

Il consiglio del giorno: niente ruoli predefiniti.

Voto 7 per la dolcezza.

Gemelli

Amore: goloso come un maritozzo con la panna.

Lavoro: per essere performante volete la competizione.

Fortuna: un dare e ricevere armonioso.

Il consiglio del giorno: serata improvvisata con gli amici.

Voto 7 voglia di fare.

Cancro

Amore: o tutto o niente.

Lavoro: devi sempre far emergere il tuo punto di vista.

Fortuna: neppure lei riesce a strapparti un sorriso.

Il consiglio del giorno: scegli bene le battaglie che vuoi combattere.

Voto 5 borbottone.

Leone

Amore: fondamentale più del cibo.

Lavoro: ormai procedi a pieno ritmo.

Fortuna: ti prepara la colazione del campione.

Il consiglio del giorno: sveglia presto per concedersi dei tempi dilatati.

Voto 8 e mezzo in formissima.

Vergine

Amore: sempre dalla tua parte.

Lavoro: come la manna dal cielo.

Fortuna: ci pensa a tutto lei.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un concorso a premi.

Voto 7 e mezzo fortunello.

Bilancia

Amore: da sbranare come il panino quando si ha fame.

Lavoro: modalità guerriera.

Fortuna: sempre pronta a renderti felice.

Il consiglio del giorno: incontri poco romantici.

Voto 8 super hot.

Scorpione

Amore: è un’idea nella tua mente.

Lavoro: solo la comoda routine.

Fortuna: ti concede sempre il super bonus.

Il consiglio del giorno: la comodità prima di tutto.

Voto 6 e mezzo no stress.

Sagittario

Amore: pronto a shakerare.

Lavoro: sei proprio il primo della classe.

Fortuna: la trascini a fare la baldoria.

Il consiglio del giorno: festicciola a casa con gli amici.

Voto 8 e mezzo con il microfono in mano.

Capricorno

Amore: oggi proprio non ti va.

Lavoro: i programmi sono sempre da rivedere.

Fortuna: non trovi il pulsante start per attivarla.

Il consiglio del giorno: niente pensieri catastrofici.

Voto 5 e mezzo confuso.

Acquario

Amore: c’è ma non si palesa come vorresti.

Lavoro: solo sforzi mentali.

Fortuna: ti canta la ninna nanna per sonni meravigliosi.

Il consiglio del giorno: fai la spesa on line.

Voto 7 entusiasmo a tratti.

Pesci

Amore: maestri in quest’arte.

Lavoro: meglio lasciarvi nel vostro pensatoio.

Fortuna: la riscoprite nella creatività.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi a un corso di pittura.

Voto 7 geni a modo vostro.