video suggerito

L’oroscopo di domani, sabato 27 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 27 Luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna calante in Ariete darà del filo da torcere ai segni cardinali. Il segno fortunato è quello dei Leone, mentre il segno meno fortunato sono i Pesci. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di domani, sabato 27 luglio 2024, vede la Luna calante in Ariete raffreddare temporaneamente i sentimenti dei segni Cardinali. Nel frattempo, Mercurio, appena entrato in Vergine, dona ai segni di terra una chiarezza che sembra uscita da un manuale di istruzioni. Marte e il Sole , rispettivamente in Gemelli e Leone, fanno squadra, spingendoci a inseguire i nostri obiettivi con energia ben calibrata. Oggi il segno fortunato è quello dei Leone, mentre il segno meno fortunato sono i Pesci.

Ariete

Amore: a vele gonfissime.

Fortuna: ti gira intorno scodinzolando.

Il consiglio del giorno: organizza una grigliata con tutti i tuoi amici.

Voto: 8+

Toro

Amore: si chiacchiera parecchio ma poi tassativamente ognuno a casa sua.

Fortuna: punti tutto sul dialogo.

Il consiglio del giorno: fai un salto in biblioteca e rileggi il tuo classico preferito.

Voto: 5 e mezzo.

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024

Gemelli

Amore: in tutte le posizioni ma rigorosamente muto.

Fortuna: vi schiocca un bacio in fronte.

Il consiglio del giorno: costruite castelli di sabbia.

Voto: 7

Cancro

Amore: ti irrita facilmente.

Fortuna: l’asso nella manica è il dialogo costruttivo.

Il consiglio del giorno: partecipa ad un festival locale o ad una fiera.

Voto: 5

Leone

Amore: crogioli nell’abbondanza.

Fortuna: la tua migliore amica.

Il consiglio del giorno: organizza una karaoke al bar sulla spiaggia e invita tutti a partecipare.

Voto: 9

Vergine

Amore: non è tra le tue priorità.

Fortuna: si è presa una pausa di riflessione.

Il consiglio del giorno: sdraiati sulla sabbia e osserva le forme delle nuvole.

Voto: 5 e mezzo

Bilancia

Amore: un pò turbolento.

Fortuna: ti guarda con benevolenza.

Il consiglio del giorno: dai una sbirciatina ai nuovi trend autunnali per partire avvantaggiata.

Voto: 6

Scorpione

Amore: sostieni discorsi interessanti solo con te stesso.

Fortuna: qualche sporadica intuizione.

Il consiglio del giorno: una meditazione guidata appena sveglio.

Voto: 5

Sagittario

Amore: cerca di interpretare.

Fortuna: preferisce frequentare un’altra spiaggia.

Il consiglio del giorno: una giornata in spa con coccole e trattamenti.

Voto: 6

Capricorno

Amore: parlare apertamente e in modo diretto.

Fortuna: cerchi di farla ragionare.

Il consiglio del giorno: cerca qualche nuovo hobby da sviluppare con l’arrivo dell’autunno.

Voto: 6

Acquario

Amore: hai solo voglia di sudare.

Fortuna: passa ti da una strizzata e se ne va.

Il consiglio del giorno: passa la giornata in un parco acquatico.

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Amore: al momento è cancellato come il volo all’ultimo minuto.

Fortuna: vi parla in una lingua incomprensibile.

Il consiglio del giorno: portate con voi un blocco da disegno e qualche matita o colori ad acquerello e lasciate che l'ispirazione del paesaggio vi guidi.

Voto: 4 e mezzo