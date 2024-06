video suggerito

L'oroscopo di domani, giovedì 27 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, giovedì 27 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Tanta acqua ancora: il bello é che sapremo decidere grazie a Saturno e ascoltando il cuore, il segno fortunato è il Pesci stesso mentre il segno sfortunato è il Gemelli.

Nell’oroscopo di domani, giovedì 27 giugno 2024, la dolcezza intima dell’acqua viene bilanciata da Saturno che sostiene Mercurio. Al sentire forte si unisce il dire, chiaro e senza paure. Con la Luna ancora nel segno dei Pesci, il segno fortunato è il Pesci stesso mentre il segno sfortunato è il Gemelli.

Ariete

Amore: attenzione a interpretare i segnali di corteggiamento.

Lavoro: ricorda sempre di fare ‘fact-check’.

Fortuna: ammettere di essere un titolone ti renderà ancora più simpatico.

Il consiglio del giorno: impegnati nello studio estivo come se avessi gli esami a settembre.

Voto: 6 approssimativo.

Toro

Amore: un vero campione.

Lavoro: sei la perfezione fatta e finita.

Fortuna: prontissimo e super raggiante alla prova costume.

Il consiglio del giorno: sei tu a dare ottimi consigli a chi ti sta intorno.

Voto 8 e mezzo sublime.

Gemelli

Amore: mettete sotto torchio anche i partner più fidati.

Lavoro: ricordatevi sempre che la forma va a braccetto con i contenuti.

Fortuna: la sfidate con bravate eccezionali.

Il consiglio del giorno: non esagerate troppo con gli scherzi.

Voto 5 – dispettosi.

Cancro

Amore: il fidanzato perfetto da presentare in famiglia, anche alla zia puntigliosa.

Lavoro: qui c’è proprio profumo di promozione.

Fortuna: per te l’importante è condividerla con tutte le persone importanti.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un’associazione di volontariato.

Voto 9 meraviglioso.

Leone

Amore: concediti un poco alla volta.

Lavoro: riorganizza agenda e appuntamenti.

Fortuna: non sempre ti soddisfa appieno.

Il consiglio del giorno: non lamentarti sempre.

Voto 6 e mezzo affaticato.

Vergine

Amore: non puoi pretendere indicazioni perfette quando si parla di sentimenti.

Lavoro: incredibilmente non va tutto secondo i tuoi piani.

Fortuna: fai richieste da diva di Hollywood.

Il consiglio del giorno: punta sempre tutto su un look impeccabile per sentirti al meglio.

Voto 5 e mezzo stupefatta.

Bilancia

Amore: ti stufa come un videogame troppo complesso.

Lavoro: chiedi volentieri l’aiuto da casa o al collega più bravo.

Fortuna: massaggio defaticante per le sinapsi.

Il consiglio del giorno: non cercare tutte le soluzioni delle parole crociate online.

Voto 6 e mezzo poco loquace.

Scorpione

Amore: sempre pronto all’azione.

Lavoro: sviscerare le problematiche è la tua missione.

Fortuna: sempre presente, anche senza chiamarla.

Il consiglio del giorno: riguarda le vecchie puntate anni '90 del programma ‘Stranamore’.

Voto 8 cucciolone.

Sagittario

Amore: è come il meteo di quest’estate, decisamente variabile.

Lavoro: non sai bene quali siano le priorità.

Fortuna: non puoi indovinarla come ad un quizzone.

Il consiglio del giorno: allena riflessi scattanti.

Voto 5 e mezzo corsa ad ostacoli.

Capricorno

Amore: fisicamente eccezionale.

Lavoro: così spericolato che dovresti andare in giro con il casco.

Fortuna: è fortissima, proprio come te.

Il consiglio del giorno: palestra anche d’estate, non mollare mai.

Voto 7 resistente.

Acquario

Amore: molto molto calmo, niente stress.

Lavoro: sei in modalità rallentata.

Fortuna: non la cerchi perché sarebbe uno sbattimento.

Il consiglio del giorno: non fare programmi nel breve periodo.

Voto 7 e mezzo lentissimo.

Pesci

Amore: in stato di sublimazione.

Lavoro: super performanti.

Fortuna: sempre al vostro fianco.

Il consiglio del giorno: amore a mille per tutti.

Voto 9 al top.