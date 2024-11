video suggerito

L'oroscopo di domani, martedì 26 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, martedì 26 novembre 2024, per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, fortuna e lavoro.

Ariete

Amore: lo metti nello sgabuzzino come l’ombrellone per andare in spiaggia.

Lavoro: ti piace aver sempre ragione.

Fortuna: tiene a bada la tua lingua pungente.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di specializzazione.

Voto: 5 fumantino.

Toro

Amore: lo proteggi come un tesoro.

Lavoro: niente e nessuno si deve intromettere.

Fortuna: la conservi per le grandi occasioni.

Il consiglio del giorno: cena a casa con tutta la tua famiglia.

Voto 5 esci anche in ciabatte.

Gemelli

Amore: alla ricerca del ‘fidanzatino’ ufficiale.

Lavoro: avanti a tutta birra.

Fortuna: è come il Cruise Control vi permette di stare sempre diritti.

Il consiglio del giorno: spensierati come gli adolescenti.

Voto 7 + con la testa in aria.

Cancro

Amore: abbonato al due di picche.

Lavoro: come giocare a ‘bridge’ ma senza sapere le regole.

Fortuna: fai un ordine su Amazon per riceverla il più presto possibile.

Il consiglio del giorno: prendila con filosofia.

Voto 5 un po’ ‘appeso’.

Leone

Amore: un tripudio di godimento.

Lavoro: hai la vittoria in pugno sempre.

Fortuna: puoi permetterti di regalarla.

Il consiglio del giorno: splendi senza farti troppe domande.

Voto 8 e mezzo super sexy.

Vergine

Amore: bello se litigarello.

Lavoro: sei proprio fuori dal coro.

Fortuna: tiene a freno le tue idee ‘pazzerelle’.

Il consiglio del giorno: regala sorrisi a tutte le persone che incontri.

Voto 7 vera bambolona.

Bilancia

Amore: la tua ragione di vita.

Lavoro: impegnata a goderti il momento.

Fortuna: ti propone di fare già ora l’albero di Natale.

Il consiglio del giorno: pronta a fare i regali.

Voto 8 e mezzo entusiasta.

Scorpione

Amore: non vuoi essere troppo disturbato.

Lavoro: al massimo tu premi il tasto invio.

Fortuna: le hai dato un paio di giorni di ferie.

Il consiglio del giorno: metti subito in chiaro che sei molto impegnato.

Voto 6 e mezzo per te perfetto.

Sagittario

Amore: non vedo l’ora di farlo impazzire.

Lavoro: le idee sprizzano da tutti i pori.

Fortuna: pronto a impegnarla al massimo.

Il consiglio del giorno: scrivi una poesia ironica da leggere agli amici.

Voto 8 e mezzo insuperabile.

Capricorno

Amore: in fase di revisione.

Lavoro: studia bene prima di agire.

Fortuna: attende tue indicazioni.

Il consiglio del giorno: valuta attentamente le amicizie.

Voto 5 e mezzo dubbioso.

Acquario

Amore: verso nuovi orizzonti.

Lavoro: voglia di novità.

Fortuna: pronta ad accompagnarti a fare shopping.

Il consiglio del giorno: non riflettere troppo.

Voto 7 segui le vibes.

Pesci

Amore: solo emozioni pure.

Lavoro: un vero enigma alla Poirot.

Fortuna: confonde ancora di più le vostre idee.

Il consiglio del giorno: un filino troppo curiosi.

Voto 6 attivate il GPS.