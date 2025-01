video suggerito

L’oroscopo di domani, domenica 26 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 26 gennaio 2025, le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Ariete

Amore: se il partner non rispecchia esattamente i tuoi standard, non perdi tempo e sei pronto a fare piazza pulita.

Fortuna: te la prendi pure con lei.

Il consiglio del giorno: la domenica non è il giorno giusto per iniziare una dieta, ma cerca comunque di non esagerare a tavola scaricando sul cibo la tua frustrazione.

Voto: 5 –

Toro

Amore: dolce come uno zuccherino.

Fortuna: sempre dalla tua parte.

Il consiglio del giorno: regalati una giornata sulla neve e tra una discesa e l’altra, concediti anche una coccola culinaria.

Voto: 8 e mezzo

Gemelli

Amore: praticamente impossibile.

Fortuna: odiate pure lei.

Il consiglio del giorno: regalatevi un momento di piacere enogastronomico, perché ve lo meritate davvero.

Voto: 5 (grandi rompi scatole)

Cancro

Amore: il partner ti prende con le pinze

Fortuna: ti prepara una tisana calda.

Il consiglio del giorno: non perdere di vista il buon senso.

Voto: 7 lunatico

Leone

Amore: vi concedete una colazione al bar.

Fortuna: Giove ti offre delle opportunità interessanti.

Il consiglio del giorno: già che ci sei, oltre al libro, riprendi anche quel podcast che avevi lasciato in sospeso. È il momento perfetto per chiudere i cerchi aperti.

Voto: 7

Vergine

Amore: preferisci fare altro.

Fortuna: Giove ti snobba.

Il consiglio del giorno: concediti un’uscita, ma rigorosamente da sola.

Voto: 5 +

Bilancia

Amore: non ti va bene niente.

Fortuna: ti scruta con fare dubbioso.

Il consiglio del giorno: concediti una lunga doccia calda e rilassante, seguita da uno scrub rigenerante.

Voto: 5 e mezzo

Scorpione

Amore: lo coinvolgi con tutti i sensi.

Fortuna: hai sedotto pure lei.

Il consiglio del giorno: dai un’occhiata alle vecchie fotografie.

Voto: 8 pieno

Sagittario

Amore: mordi.

Fortuna: ti squadra con aria di sufficienza.

Il consiglio del giorno: con la scusa di portare il cane a fare pipì, allunga il giro il più possibile per concederti una tregua.

Voto: 5

Capricorno

Amore: attento e protettivo.

Fortuna: ti da una spintarella per alzarti dal divano.

Il consiglio del giorno: fai solo quello che ti va.

Voto: 7 +

Acquario

Amore: tieni la lingua allenata.

Fortuna: è sempre il tuo super bonus.

Il consiglio del giorno: fai un salto in libreria e riempi il comodino di nuovi libri: presto diventeranno i tuoi migliori compagni di serata, prima di addormentarti.

Voto: 7

Pesci

Amore: cuore grande.

Fortuna: suggeritrice di buoni consigli.

Il consiglio del giorno: camminate a piedi nudi ma con i calzini antiscivolo.

Voto: 7 +