L’oroscopo di mercoledì 25 settembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 25 settembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano le stelle. Il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato il Capricorno. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Una bella Luna in Cancro nell'oroscopo di domani ci è molto utile: Mercurio, infatti, è contemporaneamente spinto dalle energie di Urano ma confuso da Nettuno. Pensieri e progetti saranno geniali ma spesso infattibili: promettetemi di pensarci bene prima di comunicarli ad alta voce! Il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Amore: bisogna saperti prendere.

Lavoro: vuoi diventare il cocco del capo.

Fortuna: ti rincuora come la merenda nella cartella.

Il consiglio del giorno: ammetti le tue debolezze.

Voto: 5 e mezzo puntellato per stare in piedi.

Toro

Amore: lo fai fiorire come i giardini della reggia di Caserta in primavera.

Lavoro: sei un capitano che porta in salvo tutto l’equipaggio quando c’è burrasca.

Fortuna: è una dote che sai benissimo come valorizzare.

Il consiglio del giorno: dai sicurezza a chi ne ha bisogno.

Voto 8 un vero eroe.

Gemelli

Amore: è da coltivare giorno per giorno.

Lavoro: impegnatissimi ma a giocare a ‘Candy Crush’ sul telefono.

Fortuna: non vi garantisce un servizio ‘all inclusive’.

Il consiglio del giorno: a letto presto per svegliarvi con la mente fresca.

Voto 6 distratti.

Cancro

Amore: non fai mai mancare nulla.

Lavoro: pronto a qualsiasi sfida.

Fortuna: la modelli come se fosse la plastilina.

Il consiglio del giorno: acquista un costume da super eroe da indossare in più occasioni.

Voto 8 forzuto.

Leone

Amore: o assoluto o nulla.

Lavoro: vuoi essere considerato come l’ospite speciale.

Fortuna: la chiami insistentemente ma non ti risponde.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di portamento dove sai già di essere il più bravo.

Voto 6 non ti basta.

Vergine

Amore: sai valorizzarlo come fa un little black dress con la silhouette femminile.

Lavoro: sei già su progetti con data 2025.

Fortuna: la incaselli perfettamente come le lettere speciali a Scarabeo.

Il consiglio del giorno: troppo buona con tutti.

Voto 7 e mezzo sempre sul pezzo.

Bilancia

Amore: intollerante come i ‘metereopatici’ in questa stagione.

Lavoro: è come fare una maratona e guardare tutte le puntate di ‘Beautiful’ di filato.

Fortuna: prova ad avere l’effetto di una camomilla, con cardi risultati.

Il consiglio del giorno: metti un filtro ai tuoi pensieri.

Voto 5 pronta a eruttare.

Scorpione

Amore: non lo trattieni più nei pantaloni.

Lavoro: in assoluto il più bravo.

Fortuna: sempre al tuo fianco, non ti molla più.

Il consiglio del giorno: accetta complimenti anche dagli sconosciuti.

Voto 8 e mezzo al top.

Sagittario

Amore: alla ricerca di conferme.

Lavoro: segui le istruzioni degli altri.

Fortuna: impara a fidarti ciecamente.

Il consiglio del giorno: non essere sempre sulla difensiva.

Voto 6 a galla.

Capricorno

Amore: è il tuo porto sicuro.

Lavoro: il tuo motto è: alleggerire.

Fortuna: chiede a gran voce una svolta positiva.

Il consiglio del giorno: opta per la semplificazione.

Voto 5 fase decluttering.

Acquario

Amore: deve condividere le tue stesse basi.

Lavoro: sempre pronto a fare giustizia.

Fortuna: sai benissimo come trascinarla nel tuo quotidiano.

Il consiglio del giorno: riscopri i tuoi valori base.

Voto 6 + sempre corretto.

Pesci

Amore: è cosmico.

Lavoro: sapete come valorizzare tutte le vostre qualità.

Fortuna: puntate tutto sulla vostra immaginazione.

Il consiglio del giorno: vi è concesso pavoneggiarvi.

Voto 7 proprio bravi.