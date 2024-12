video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 25 dicembre 2024: le previsioni segno per segni di Ginny per Natale L’oroscopo di domani, mercoledì 25 dicembre 2024, e le previsioni segno per segno per il giorno di Natale: ecco cosa ci riservano le stelle su amore e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Sarà un giorno di Natale particolarmente pieno di colpi di scena perché la tua voglia di stuzzicare é davvero altissima. Anche solo l'idea di 48 ore di sorrisi e chiacchiere piacevoli coi parenti ti annoia quindi troverai di certo il modo per far scattare qualche scintilla. Ovviamente troverai qualsiasi diverbio caloroso molto ma molto divertente. Malefico!

Voto 7

Toro

Ci mancava la Luna storta per completare il quadro di questo Natale 2025! Tutta la tua calorosa voglia di abbracci e coccole sembra davvero essere sparita con la stessa velocità con la quale spariscono le tartine al salmone dal tavolo degli antipasti. L'unico momento che ti dà gioia, dopo il taglio del pandoro, sarà l'apertura dei regali. Per tutto il resto vorresti sonnecchiare indisturbato.

Voto 5 e mezzo

Gemelli

Sarete combattutissimi, cari Gemelli, tra la voglia di chiacchierare, ridere, scherzare e commentare e la sensazione di non essere i soliti simpaticoni di sempre. Come se il vostro cervello andasse al rallentatore. Se vi sentite noiosi sappiate che è davvero solo una vostra impressione. Anzi, nel dubbio: ascoltate, che gli altri portano un sacco di interessanti spunti di riflessione.

Voto 7

Cancro

Hai anche la Luna a favore quindi sei davvero per questo Natale più servizievole ed efficiente dell'assistente elfo di Babbo Natale, quello che resta in stretto contatto telefonico per tutta la notte delle consegne. Datti pace almeno oggi e goditi le coccole e i regali… anche se so che stai già pensando di conservare i bigliettini nella scatola dei ricordi. Tenerone!

Voto 8

Leone

Questo Natale con la Luna storta non fa che innervosirti ancora di più! Basterà una tartina con l'acciuga messa male per farti storcere il naso. Ovviamente i commenti dei parenti saranno scivolosi come la cera sul pavimento quindi che ci si prepari coi guantoni da boxe. Da spettatori invece il tuo surriscaldarti potrebbe essere persino eccitante.

Voto 5 e mezzo

Vergine

Questo Natale 2025 potrebbe essere l'occasione giusta per dichiarare qualche tua debolezza. Tu che soprattutto durante le feste ti muovi senza sosta e performi come un'intera squadra di chef, adesso avrai proprio voglia un po' di lamentarti e un po' di condividere le emozioni che si ammassano nel tuo cuoricino come le palline degli struffoli. Non ti sembrerà vero di quanta gente provi le stesse cose che provi tu.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Questo é il tuo Natale dell'amore concreto, fatto di piaceri semplici e misurabili come il numero di portate o di regali o il livello di decibel delle tue risate. Vuoi solo cose belle ma in abbondanza: niente ti farà titubare davanti ad un vizio, un piacere, una voglia. Quanto mi piacerebbe sedermi vicino a te per il pranzo oggi!

Voto 8

Scorpione

Se hai fatto di tutto negli ultimi giorni per cercare di prendere il virus intestinale ed evitare pranzi e cene con i parenti, ti auguro proprio di esserci riuscito. In effetti questo Natale non sei decisamente dell'umore di trovare parole gentili per rispondere alle frecciatine delle vecchie zie. Il rischio che tu non regga al compromesso e ti lasci sfuggire qualche battutaccia rivelatrice di ciò che pensi davvero è proprio altissimo. Unica soluzione: avere sempre la bocca piena.

Voto 6

Sagittario

Mercurio nel tuo segno zodiacale ti ha reso efficientissimo in questi ultimi giorni di preparativi e oggi puoi sfoggiare non solo una preparazione accademica sui fatti internazionali, dalla politica al gossip, ma anche un sacco di voglia di chiacchierare anche con chi hai sempre ignorato. Benedetto questo Mercurio! Occhio solo che la posizione della Luna e non ti faccia scendere qualche lacrimuccia decisamente imprevista.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Sembrerà strano a tutti e anche a te ma il tuo oroscopo di Natale parla chiaro: caro Capricorno sarai il miglior ascoltatore anche di racconti di vita dei quali non te ne frega assolutamente niente. L'empatia, che di solito non comprendi nemmeno quando ne leggi la definizione sul dizionario, adesso sarà il tuo sentimento principale. Un Capricorno così ci piace davvero tanto: la miglior spalla su cui cercare consolazione.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Eravamo partiti benissimo in queste vacanze di Natale con Venere nel tuo segno zodiacale che ti rendeva molto più dolce del solito. Per fortuna arrivati ad oggi, con la Luna storta, i regali li avrai già fatti. Quindi non potrai fare alcun danno! Probabile però che tutto il tuo desiderio di abbracciare i parenti lontani si esaurisca nel giro della prima mezz'ora e che tu non veda l'ora del riposino pomeridiano sul divano con le canzoni di Natale di sottofondo.

Voto 6

Pesci

Se c'è qualcuno che si commuove ancora con un bacio sotto il vischio questi sarete proprio voi soprattutto nei giorni di Natale. Emotivi così non vi si vedeva da tempo anche se probabilmente avrete ancora meno capacità del solito di elaborare le sensazioni in pensieri concreti. Più facile che vi troverete a farfugliare qualche parolina dolce e ad abbracciare chi amate come un’uvetta col suo panettone.

Voto 7