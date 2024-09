video suggerito

L'oroscopo di martedì 24 settembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di martedì 24 settembre 2024 e le previsioni di Ginny segno per segno: scopri cosa ti riservano le stelle in questa giornata. Il segno fortunato è il Gemelli stesso mentre il segno sfortunato il Sagittario.

L'oroscopo di domani, martedì 24 settembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

L'oroscopo di domani parte già da una bella considerazione sulla data: un'armonia femminile di 24 che si ripete. Il 24 è un numero legato all'amore e alla costruzione nella coppia. Con la Luna in Gemelli, la Venere in Scorpione e il Sole che crea un bellissimo trigono a Plutone, direi che il dialogo con noi stessi e con chi amiamo sia davvero importante. Il segno fortunato è il Gemelli stesso mentre il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: scappatelle amorose.

Lavoro: scegli obiettivi che sono alla tua portata.

Fortuna: arriva come un mazzo di rose da uno sconosciuto.

Il consiglio del giorno: raccogli complimenti perché ne hai bisogno.

Voto: 6 e mezzo soddisfatto.

Toro

Amore: ti deve acchiappare intellettualmente.

Lavoro: pronto a salvare tutto e tutti.

Fortuna: sopperisci con il tuo intuito.

Il consiglio del giorno: anche Superman si riposa travestendosi da Clark Kent.

Voto 7 iperattivo.

Gemelli

Amore: solo se vi parla in rima baciata.

Lavoro: è come un duello all’ultimo rilancio.

Fortuna: fa del suo meglio per starvi dietro.

Il consiglio del giorno: ascoltate canzoni rap a casa a tutto volume.

Voto 7 artisti veri.

Cancro

Amore: a tutta birra.

Lavoro: supporti tutto il team sia intellettualmente che sentimentalmente.

Fortuna: il benessere per te passa da una buona routine.

Il consiglio del giorno: pranzo con tutti i colleghi per rafforzare le relazioni.

Voto 8 buonissimo.

Leone

Amore: giustamente selettiva.

Lavoro: niente giustificazioni, con te o si lavora o a casa.

Fortuna: aggiunge peso ai fatti e alle parole.

Il consiglio del giorno: avvisa tutti che bisogna partire in quarta.

Voto 6 e mezzo deciso.

Vergine

Amore: pulito e impomatato.

Lavoro: poche regole ma buone.

Fortuna: no può uscire dal tuo schema rigidissimo.

Il consiglio del giorno: stare dietro ai fornelli ti rilassa.

Voto 5 e mezzo inquadrata.

Bilancia

Amore: voglia di esagerare.

Lavoro: il pensiero strategico è una qualità da sfruttare subito.

Fortuna: scalda i motori della tua mente già di prima mattina.

Il consiglio del giorno: il tuo ruolo è di giocatore in prima fila.

Voto 7 divertita.

Scorpione

Amore: ti piace in tutte le posizioni.

Lavoro: è una continua sfida.

Fortuna: è un botta e risposta entusiasmante.

Il consiglio del giorno: condividi sempre le tue idee geniali.

Voto 7 e mezzo pronto a tutto.

Sagittario

Amore: è senza connessione.

Lavoro: mettiti comodo come sul treno notturno Milano – Parigi.

Fortuna: non pronta a fare miracoli.

Il consiglio del giorno: dedica un po’ di tempo le la skin care.

Voto 5 impaziente.

Capricorno

Amore: un po’ pudico.

Lavoro: impossibile farti arrabbiare.

Fortuna: ti propone il ‘riscaldamento muscolare’ in palestra.

Il consiglio del giorno: tieni stretta questa grande serenità.

Voto 7 in pace.

Acquario

Amore: solo fugaci scappatelle.

Lavoro: studiato tutto a tavolino.

Fortuna: gira a targhe alterne.

Il consiglio del giorno: punta tutto sulla semplificazione.

Voto 6 e mezzo cerca la linearità.

Pesci

Amore: in attesa delle dolce metà.

Lavoro: dei veri visionari.

Fortuna: voi puntate tutto sull’amore.

Il consiglio del giorno: per voi è più importante dare che avere.

Voto 5 tutto cuore.