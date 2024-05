video suggerito

L’oroscopo di domani, venerdì 24 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 24 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’è una bellissima tensione amorosa e sentimentale. Con la Venere entrata in Gemelli e sollecitata insieme da Giove congiunto e da Plutone, pianeta della passione, in trigono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, venerdì 24 maggio 2024, la Luna sarà ancora potentissima nel segno del Sagittario dopo essere stata Luna piena giovedì pomeriggio. Intanto Venere è passata nel segno dei Gemelli e viene sollecitata insieme da Giove e da Plutone: un'ottima sintonia soprattutto per chi oggi compie gli anni! Il segno fortunato è l'Ariete mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Amore: sei proprio sull’autostrada dell’amore.

Lavoro: un vero condottiero che tutti dovrebbero seguire.

Fortuna: la puoi sfoggiare come gli outfit estivi nelle prime giornate di sole cocente.

Il consiglio del giorno: niente freno a mano e acceleratore a tavoletta.

Voto: 9 gioioso.

Toro

Amore: è esclusivo per una cerchia strettissima.

Lavoro: non concedi neppure un centesimo di sconto.

Fortuna: la traduci in una sicura quotidianità.

Il consiglio del giorno: essere un vero abitudinario ha certamente i suoi vantaggi.

Voto 7 + soddisfatto così come sei.

Gemelli

Amore: pronto a sbocciare come un giardino fiorito.

Lavoro: vorreste tramutarlo in una sfida a Monopoli.

Fortuna: è prontissima ad entrare in azione come un asso nella manica.

Il consiglio del giorno: serata di giochi da tavola con gli amici.

Voto 5 e mezzo e voglia di giocare.

Cancro

Amore: un interscambio davvero fantastico.

Lavoro: super determinato e sempre sul pezzo.

Fortuna: è pronta a darti lo sprint finale.

Il consiglio del giorno: perfetto equilibrio tra formalità e empatia.

Voto 7 diplomatico.

Leone

Amore: da strapazzare di baci.

Lavoro: punta tutto sulla bella presenza.

Fortuna: ti sorprende come un regalo quando non è il giorno del tuo compleanno.

Il consiglio del giorno: non restare troppo incantato nel guardare il tuo riflesso allo specchio.

Voto 7 + self confident.

Vergine

Amore: lo rimetti in discussione dalle basi.

Lavoro: cerca di non essere troppo dispotica come la Signorina Trinciabue.

Fortuna: la desideri come i dolcetti della befana che sono ormai finiti da mesi.

Il consiglio del giorno: non fare paragoni inutili.

Voto 5 – infastidita.

Bilancia

Amore: cuoricino palpitante pronto a dare e ricevere.

Lavoro: non sei solo un’icona di stile, dimostralo a tutti.

Fortuna: ti senti già pronta per la prova costume.

Il consiglio del giorno: guarda gli outfit delle star al Festival di Cannes.

Voto 7 + glamour.

Scorpione

Amore: in fase di recupero.

Lavoro: dovresti ridimensionare i tuoi obiettivi.

Fortuna: è come cercare un quadrifoglio in un campo di trifogli.

Il consiglio del giorno: ripassa i verbi della grammatica italiana.

Voto 6 silenzioso.

Sagittario

Amore: lo metti tranquillamente in un angolo.

Lavoro: sei già pronto con i tuo zaino per partire all’avventura.

Fortuna: hai un quaderno pieno di frasi positive, non hai certo bisogno di suggerimenti.

Il consiglio del giorno: soddisfa il tuo desiderio di partire anche per una breve gita fuori porta.

Voto 7 e mezzo viaggiatore.

Capricorno

Amore: posizione missionario.

Lavoro: i tuoi discorsi durano ore.

Fortuna: non hai voglia di improvvisate.

Il consiglio del giorno: non sempre puoi tenere tutto sotto controllo.

Voto 7 granitico.

Acquario

Amore: libero di andare di fiore in fiore.

Lavoro: troppo impegnato in amore per poterti applicare.

Fortuna: cammini tre metri sopra il cielo.

Il consiglio del giorno: dedicati unicamente ai sentimenti.

Voto 8 e mezzo innamorato.

Pesci

Amore: meglio puntare su altro.

Lavoro: dei veri rigidoni stile controllori dei mezzi pubblici svizzeri.

Fortuna: la comunicazione è disturbata.

Il consiglio del giorno: no stress, anzi molto riposo.

Voto 5 già agitati.