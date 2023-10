L’oroscopo del 23 ottobre 2023: le previsioni di oggi per tutti i segni L’oroscopo di oggi, lunedì 23 ottobre 2023, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Mercurio è entrato in Scorpione mentre il Sole ci entrerà questa sera intorno alle 19. Il segno fortunato di oggi è la Bilancia e il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Riscopri il piacere delle amicizie, quelle sincere e storiche, proprio grazie a questa Luna super social. Ora che Mercurio non è più in opposizione ti puoi finalmente scatenare con la tecnologia. Potresti anche incontrare proprio online persone che ti accompagneranno per tutta la vita. Come è successo tra Chiara Biasi e Chiara Ferragni che hanno legato anni fa proprio grazie all’internet e ora sono inseparabili.

Amore: ti tornano in mente splendide poesie d’amore.

Lavoro: ti senti di nuovo protagonista della discussione.

Fortuna: ringalluzzito senza nessun ausilio.

Il consiglio del giorno: lanciati subito in una corsetta al parco.

Voto: 7 libero da costrizioni

Toro

Ora che hai anche perso i favori del pianeta del pensiero, Mercurio, e hai la Luna storta, vuoi solo farti trascinare in spese folli per solleticare il tuo ego e la tua scarsa libido. Potresti lasciarti tentare dai sex toys super lussuosi proprio come la super modella Kate Moss che pare abbia speso una vera fortuna per un dildo in oro massiccio. Con Venere ancora dalla tua dovresti spenderti di più nel rapporto a due ed essere più parsimonioso.

Amore: sei alla ricerca del Santo Graal.

Lavoro: pausa da tutti i tuoi impegni.

Fortuna: è sempre pronta a farti splendere.

Il consiglio del giorno: guarda le ultime novità del brand Lelo.

Voto 5 e mezzo

Gemelli

Le relazioni a due vi stuzzicano solo se c’è del gioco e un goccio di mistero altrimenti vi annoiate subito. Adorate gli inizi quando le emozioni fanno palpitare il cuore come raccontano i Beckham ricordando i primi appuntamenti di ventiquattro anni fa. La Luna oggi vi spinge a non considerare Venere contro e a lanciarvi direttamente senza paracadute. Non avete neppure bisogno di attendere che il semaforo diventi verde per partire a razzo.

Amore: siete un po’ troppo impegnativi.

Lavoro: le email lunghe come un poema cavalleresco sono assolutamente da evitare.

Fortuna: pronti per i ‘Giochi senza Frontiere’.

Il consiglio del giorno: organizzate un torneo di giochi da tavolo.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Puoi nuovamente mettere in bella mostra tutte le tue grandi capacità istrioniche e anche quelle più nascoste ora che Mercurio torna ad illuminare la tua mente. Puoi permetterti di accettare qualsiasi offerta di lavoro, proprio come Claudio Bisio che si mette nei panni di regista nel film, ’L’ultima volta che siamo stati bambini’. Tu sei fornito di energia, prestanza e armonia per diventare tutto quello che vuoi.

Amore: sei un vero campione.

Lavoro: parti subito a razzo.

Fortuna: sei in piena onda verde durante l’ora di punta.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di recitazione.

Voto 7 + splendente

Leone

Pare che nel sistema solare esista un pianeta fantasma che dovrebbe trovarsi vicino all’orbita di Nettuno ma che non è ancora stato ben identificato. Ti senti sicuramente preso di mira da Marte, Mercurio e dalla Luna e l’idea di imbarcarti in una missione speciale per scoprire questo nuovo corpo celeste ti sembra davvero allettante. Puoi sempre rifugiarti nella tranquillità del tuo nido domestico ed ottenere comunque lo stesso risultato.

Amore: è come un maritozzo alla crema quando sei a dieta.

Lavoro: metti subito l’Out of Office.

Fortuna: la ritrovi nel silenzio.

Il consiglio del giorno: ascolta un disco dei Supertramp.

Voto 6 in accappatoio

Vergine

Hai la capacità di vedere il lato positivo e la meraviglia in tutto quello che ti circonda e questo è proprio il super potere che ti regala Venere nel tuo segno. Mercurio in più ti regala la conoscenza di una enciclopedia Treccani tanto che sai spiegare a tutti il perché è importante che il coleottero ‘Disco Modenese’ sia ricomparso nei boschi dell’Emilia. Infatti questi antichissimi animaletti sono fondamentali per l’ecosistema perché si cibano di zanzare. Poco ti importa che sia davvero bruttarello perché tu gli faresti una cuccia per tenerlo sul comodino.

Amore: sei la prima della classe.

Lavoro: vai davvero al massimo.

Fortuna: c’è un grandissimo potenziale.

Il consiglio del giorno: cerca un entomologo per farti invitare a casa per vedere la sua collezione di farfalle.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

Vuoi solo emozioni forti e avventure indimenticabili e oggi la Luna ti invoglia verso qualche cosa di insolito rispetto al classico party sulla spiaggia a Koh Phangan. Tu vuoi incontri unici come quelli dei fratelli sommozzatori che trovano uno scooter nel fondale marino di Cefalù e lo riportano all’asciutto. Prima però si sono concessi degli scatti unici e surreali che hanno fatto impazzire il web. Tu pretendi ricordi indelebili.

Amore: solo se fuori dall’ordinario.

Lavoro: sei sempre molto professionale.

Fortuna: hai quel ‘quid’ che ti rende unica.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso per prendere il brevetto da sub.

Voto 7 e mezzo alternativo

Scorpione

C’è un po’ di confusione a causa della Luna storta e ti senti nel triangolo amoroso della canzone di Annalisa ‘Mon Amour’. Proprio come nel recentissimo super gossip di Hollywood che vede come protagonisti Gigi Hadid, Bradley Cooper e Leonardo Di Caprio. Comunque vada, con questo calibro di personaggi, tu di certo torni a casa ‘stra’ vincente.

Amore: indeciso.

Lavoro: metti in atto i tuoi piani ‘diabolici’.

Fortuna: dovresti ogni tanto chiedere l’aiuto da casa.

Il consiglio del giorno: non incastrarti in intrighi amorosi.

Voto 7 –

Sagittario

Parti molto sicuro, pronto a rischiare senza mettere in dubbio te stesso, tutto merito della Luna di oggi. Sei come Greta Thunberg, pronta a rischiare tutto, anche ad affrontare le autorità pur di essere sempre coerente con sé stessa. Tu puoi permetterti di andare avanti e seguire il tuo sesto senso anche se ti mette in situazioni davvero scomode.

Amore: è troppo impegnativo al momento.

Lavoro: se credi nel progetto dai tutto te stesso.

Fortuna: te la giochi solo quando ne hai effettivamente bisogno.

Il consiglio del giorno: organizza una raccolta fondi a scopo benefico.

Voto 7 da vero ribelle

Capricorno

Torna l’amore per conoscenza, libri e carta stampata con Mercurio che arriva ad illuminare il tuo cielo. Probabilmente sei stato proprio tu uno dei promotori della ‘Notte Bianca delle Edicole’. Il tuo accessorio preferito che non manca mai nella borsa è sicuramente un libro, meglio se su un argomento super impegnativo per ampliare ancor di più la tua già vasta cultura.

Amore: lo pretendi assolutamente intellettuale.

Lavoro: le discussioni tu le risolvi subito a tavolino.

Fortuna: sei pronto per il chilometro lanciato.

Il consiglio del giorno: partecipa al book crossing in giro per le città.

Voto 8 da intellettuale

Acquario

La pigrizia, fisica e mentale, è una delle tue peculiarità più evidenti. Neppure la Luna nel tuo segno riesce a scansare l’irrefrenabile voglia di poltrire. Da quando hai letto che una Intelligenza Artificiale ha rilevato e pubblicato la scoperta di una super nova senza aiuto umano, tu non vedi l’ora di applicare questa tecnologia nel tuo quotidiano perché non hai assolutamente intenzione di alzare un dito.

Amore: troppo faticoso.

Lavoro: sei un vero professionista nel delegare.

Fortuna: non ti ricordi dove l’hai nascosta.

Il consiglio del giorno: fai la spesa on line per non rimanere con il frigorifero vuoto.

Voto 5 +

Pesci

Avete una gran voglia di rivalsa e ora che Mercurio scioglie la vostra lingua non vi ferma più nessuno. Siete pronti a farvi valere come la nonna, in Cina, che chiede alla figlia e al genero di farsi pagare le ore impiegate a fare la babysitter alla nipote. Pretendete rispetto e soprattutto un riconoscimento economico, avvisate il capo che siete davvero agguerriti.

Amore: scatenati.

Lavoro: prontissimi per il grande salto.

Fortuna: è la vostra migliore amica.

Il consiglio del giorno: dedicate del tempo per l’economia domestica.

Voto 7 e mezzo