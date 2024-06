video suggerito

L’oroscopo di domani, domenica 23 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 23 giugno 2024, ci fa ancora sentire la forza della Luna piena in Capricorno: parla di autonomia, indipendenza, comprensione consapevole delle nostre capacità. Il segno fortunato è la Vergine, mentre il segno sfortunato la Bilancia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Anche l’oroscopo di domani, domenica 23 giugno 2024, come è già stato quello di sabato, ci chiederà di vivere con lucidità e maturità le nostre emozioni concentrandoci più sui bisogni concreti che non su quelli emotivi. Il segno fortunato è la Vergine, mentre il segno sfortunato la Bilancia.

Ariete

Amore: si da malato.

Fortuna: metti al sicuro la tua tastiera con un paraurti in silicone.

Il consiglio del giorno: Concentra la tua attenzione sul respiro.

Voto: 5

Toro

Amore: Sei come l'ultima fetta di pizza: tutti ti desiderano.

Fortuna: è tutta tua.

Il consiglio del giorno: compra un profumo nuovo e lascia la scia.

Voto: 8

Gemelli

Amore: la solita minestra riscaldata.

Fortuna: ne senti il profumo in lontananza.

Il consiglio del giorno: Che ne dici di dare finalmente una sistemata a quel cassetto pieno di cianfrusaglie?

Voto: 6

Cancro

Amore: brilla e scalda.

Fortuna: ti accompagna come la fata madrina.

Il consiglio del giorno: Lascia che la tua creatività fiorisca.

Voto: 9

Leone

Amore: lo guardi con sospetto.

Fortuna: lascia che germogli.

Il consiglio del giorno: un cocktail a bordo piscina.

Voto: 5

Vergine

Amore: tutti ti vogliono.

Fortuna: punti tutto sulle tue capacità.

Il consiglio del giorno: monetizza la tua generosità che Giove e Saturno rimangono sfavorevoli.

Voto: 8 e mezzo

Bilancia

Amore: non pervenuto.

Fortuna: la invochi, ti sente, ma ti ignora.

Il consiglio del giorno: se non vuoi uscire di casa c’è sempre lo shopping online.

Voto: 5 con riserva

Scorpione

Amore: dolce come lo zucchero filato.

Fortuna: tieni una monetina in tasca.

Il consiglio del giorno: Prepara un pic nic romantico, così puoi dimostrare le tue abilità nel sedurre anche le formiche.

Voto: 8

Sagittario

Amore: Fa troppo caldo per attaccarsi ad un altro corpo.

Fortuna: cercala mentre riorganizzi i cassetti.

Il consiglio del giorno: compra una guida turistica, tornerà utile.

Voto: 6

Capricorno

Amore: al massimo una sveltina.

Fortuna: ti teme e non si presenta.

Il consiglio del giorno: organizza un itinerario da esplorare in montagna.

Voto: 5 con riserva

Acquario

Amore: solo a comando.

Fortuna: hai un gratta e vinci ma non hai una monetina per grattarlo.

Il consiglio del giorno: occhio a non calpestare farfalle.

Voto: 5

Pesci

Amore: riempie tutto.

Fortuna: all-in!!!

Il consiglio del giorno: scrivi un libro di massime, potrebbe tornare utile.

Voto: 8