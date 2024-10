L’oroscopo di martedì 22 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: è come un enigma della sfinge.

Lavoro: lo contempli con un punto di domanda stampato in fronte.

Fortuna: è come la telefonata dell’amico che mette sempre di buon umore.

Il consiglio del giorno: ascolta la ‘Pastorale’ di Beethoven.

Voto: 5 in silenzio stampa.

Toro

Amore: accogliente come un cuscino di piume.

Lavoro: alza sempre la mano per chiede spiegazioni.

Fortuna: si palesa solo se sei rilassato.

Il consiglio del giorno: non prendere tutto troppo sul serio.

Voto 7 tutto sentimento.

Gemelli

Amore: acerbo e litigarello tipico della gioventù.

Lavoro: poco impegnativo come la lezione delle supplente.

Fortuna: vi consiglia jeans strappati e magliettina da ‘super giovane’.

Il consiglio del giorno: adunate gli amici sempre.

Voto 6 e mezzo voglia di far niente.

Cancro

Amore: ti basta premere lo ‘start’ per partire a bomba.

Lavoro: anticipi tutte le mosse degli avversari.

Fortuna: ti regala quella grinta di chi arriva sempre sul podio.

Il consiglio del giorno: ogni tanto lascia un po’ di spazio anche agli alti.

Voto 8 illuminato.

Leone

Amore: lo tieni stretto mano nella mano.

Lavoro: parli solo di argomenti dei grandi statisti.

Fortuna: è sempre a disposizioni pronta a dare ottimi suggerimenti.

Il consiglio del giorno: punta sempre sull’essenzialità.

Voto 7 – interessato agli altri.

Vergine

Amore: dolcissima ma solo con chi se lo merita.

Lavoro: riscopri la flessibilità per poter anche cambiare idea.

Fortuna: ti suggerisce un programma di stretching di prima mattina.

Il consiglio del giorno: fidati delle tue capacità, sempre.

Voto 7 e mezzo più convinta.

Bilancia

Amore: si costruisce giorno dopo giorno.

Lavoro: vorresti fosse pratico e veloce come acquistare il pollo con patate in rosticceria per la cena.

Fortuna: non risponde sempre al comando, rassegnati.

Il consiglio del giorno: niente fuori programma, mi raccomando.

Voto 5 e mezzo affondata nella routine.

Scorpione

Amore: lo comprendi al volo senza bisogno di alcuna traduzione.

Lavoro: sei sempre il primo della classe, non ci sono dubbi.

Fortuna: ormai avete un contratto a lungo periodo.

Il consiglio del giorno: la grande sensibilità è il tuo ‘valore aggiunto’.

Voto 8 e mezzo sensibilissimo.

Sagittario

Amore: come una favola romantica.

Lavoro: bravo senza troppo impegno.

Fortuna: si concentra tutta nelle questioni di cuore.

Il consiglio del giorno: serenata sotto casa al tuo ‘crush’ anche se sei stonato.

Voto 7 super positivo.

Capricorno

Amore: oggi ti prendi una pausa.

Lavoro: asfalti gli oppositori.

Fortuna: non osa assolutamente contradditi.

Il consiglio del giorno: non usare toppo imperativi.

Voto 5 e mezzo dispotico.

Acquario

Amore: ti sei trasformato in un maritozzo alla panna.

Lavoro: in prima fila ma solo per la bella presenza.

Fortuna: ti suggerisce solo parole dolci.

Il consiglio del giorno: la gentilezza è il tuo nuovo super potere.

Voto 7 sereno.

Pesci

Amore: ora o mai più.

Lavoro: niente distrazioni, solo massima concentrazione.

Fortuna: vi aspetta sotto casa per montare in sella.

Il consiglio del giorno: non perdetevi in riflessioni inutili, agite!

Voto 7 in azione.