L'oroscopo di domani, domenica 22 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, domenica 22 dicembre 2024 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Amore: generoso sotto ogni punto di vista.

Fortuna: trovi il regalo che ti serve ed è pure scontato.

Il consiglio del giorno: chiedi al partner di farti un massaggino, ideale per ritrovare un momento di dolcezza e intimità lenta.

Voto: 8

Toro

Amore: ti senti molto emotivo.

Fortuna: ti regala un buono sconto per la gastronomia di quartiere.

Il consiglio del giorno: stringi forte e bacia le persone che ami, il tuo cuore ha bisogno di calore e tenerezza.

Voto: 6 +

Gemelli

Amore: tenete il broncio, almeno all’apparenza.

Fortuna: cerca di sopravvivere ai vostri sbalzi d’umore.

Il consiglio del giorno: Se siete a corto di ispirazione per scrivere gli auguri sugli ultimi bigliettini di Natale, potete sempre affidarvi a una delle tante app che suggeriscono frasi creative.

Voto: 6

Cancro

Amore: accogliente come il tuo piumone.

Fortuna: rimanere in pigiama per tutto il giorno e godersi la giornata con calma.

Il consiglio del giorno: segui l’istinto, soprattutto se passi davanti a una vetrina piena di decorazioni natalizie scontatissime: quel set di lucine potrebbe essere il tocco magico che ti mancava.

Voto: 7 +

Leone

Amore: diretto come un treno.

Fortuna: se fai qualche cavolata è giusto che ti riprenda.

Il consiglio del giorno: prendi in considerazione l’idea di iscriverti a un corso di mindfulness: ti aiuterà a riconoscere i tuoi limiti interiori, per poi affrontarli con consapevolezza e serenità.

Voto: 6 –

Vergine

Amore: non farti troppe domande (ehehehe….)

Fortuna: ti fa un mezzo sorriso allo specchio.

Il consiglio del giorno: approfitta di questa Luna benevola per scrivere i bigliettini mancanti.

Voto: 6 e mezzo

Bilancia

Amore: avete propositi buonissimi.

Fortuna: vi fa trovare sempre l’outfit giusto.

Il consiglio del giorno: prendete in affitto un karaoke professionale per tutto il periodo delle feste.

Voto: 8 e mezzo coi fiocchi

Scorpione

Amore: ritenta sarai più fortunato.

Fortuna: fa gli scherzetti alla tua parte più emotiva.

Il consiglio del giorno: riguarda “ mamma ho perso l’aereo”, ha sempre il suo perché.

Voto: 5 + tormentato

Sagittario

Amore: la Luna quadrata ti vuole un pò capricciosetto.

Fortuna: vorrebbe tenerti con i piedi per terra.

Il consiglio del giorno: una corsa mattutina con berretto e scaldacollo per sfidare il freddo pungente.

Voto: 7

Capricorno

Amore: il partner si trova piacevolmente stupito.

Fortuna: ti sostiene con entusiasmo.

Il consiglio del giorno: dedica del tempo a ricaricare le energie prima di tuffarti nella settimana più mondana dell’anno.

Voto: 7

Acquario

Amore: hai letto un sacco di manuali in merito.

Fortuna: ti fa sentire amato.

Il consiglio del giorno: trascorrere una serata sul divano con il partner, leggendovi poesie a vicenda.

Voto: 7 morbidoso

Pesci

Amore: meglio se non vi rivolge la parola.

Fortuna: parlate due lingue diverse.

Il consiglio del giorno: sedetevi accanto a una finestra, osservate il cielo e lasciate che il silenzio vi avvolga.

Voto: 4