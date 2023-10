L’oroscopo del 20 ottobre 2023: le previsioni di oggi per tutti i segni L’oroscopo di oggi, venerdì 20 Ottobre 2023, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna crescente è in Capricorno e Venere in Vergine fa trigono con Giove in Toro. Segni di terra non voglio sentire scuse: dovete divertirvi. Il segno fortunato di oggi è quindi il Capricorno mentre il segno sfortunato l’Ariete.

Ariete

Vorresti fuggire il più lontano possibile da Mercurio e dalla Luna contro ma ti devo avvisare che neppure in capo al mondo riuscirai a toglierti dai piedi questi due pianeti. Invece di cercare soluzioni su come trasferirti dall’altra parte della galassia, potresti optare per la calma e tranquillità della provincia. Infatti sempre più italiani abbandonano la città per piccoli comuni più vivibili. Inizia a sfogliare gli annunci immobiliari.

Amore: fai volentieri un po’ di dieta.

Lavoro: ripassa le tabelline, sarà un utile esercizio.

Fortuna: ricorda che non puoi risolvere tutto con un sorriso.

Il consiglio del giorno: è arrivato il momento di fare un bel ripulisti degli armadi.

Voto: 6 – ma non ti scoraggiare

Toro

Dovresti fare progetti sul lungo periodo perché ora che hai Marte contro fatichi a iniziare la tua giornata con il piede giusto. Hai tutto il tempo per rimetterti in forma per poter essere tra i primi a trascorrere un soggiorno sulla Stazione Voyager che aprirà ai turisti non prima del 2027. Intanto puoi mettere ottime basi nelle relazioni grazie a Venere e anche alla Luna per essere certo di prenotare una stanza doppia con vista pianete terra.

Amore: risveglia tutti i tuoi istinti.

Lavoro: ti concentri solo sul new business.

Fortuna: riesci sempre a fare sempre canestro da tre bendato.

Il consiglio del giorno: divertiti a guardare tutti gli hotel della catena ‘sixth’s sense’.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Adorate fare i simpaticoni tanto che potreste anche voi decidere di lanciarvi sulle piattaforme social con il nuovo trend ‘cimici dei letti’. Mercurio fa viaggiare le rotelle e del vostro super cervello alla velocità supersonica. Invece Venere contro vi rende poco accattivanti e quasi goffi. Optate piuttosto per post dove non è assolutamente richiesta una certa presenza fisica per ottenere il maggior numero di ‘like’ .

Amore: restate sempre un po’ a bocca asciutta.

Lavoro: un po’ troppo strutturati.

Fortuna: cercate di sciogliere le articolazioni perché siete un filino troppo rigidi.

Il consiglio del giorno: non lasciatevi tentare dai cliché troppo scontati, provate ad essere autentici.

Voto 6 giusto per essere promossi

Cancro

La Luna in opposizione ha su di te lo stesso effetto della cannabis moderna. Da un recente studio pare che la marjuana prodotta oggi giorno abbia un THC dieci volte superiore a quello degli anni settanta. Quello che per gli hyppie era solo un leggero relax ora invece risulta essere un vero anestetico. Quindi non agitarti troppo se oggi ti sentirai rallentato come ‘slot’ il simpatico bradipo di Zootropolis.

Amore: solo qui hai degli slanci da centometrista.

Lavoro: necessiti gli stessi tempi di riflessione della burocrazia statale.

Fortuna: ti rimpolpa sempre l’autostima.

Il consiglio del giorno: guarda i video del super concerto di Woodstock.

Voto 6 – anestetizzato

Leone

La scienza afferma che l’ozio sia un importante investimento di tempo per potersi dedicare a se stessi e ricaricare bene le energie. Questa potrebbe proprio essere la strategia perfetta per contrastare Marte, causa di un tuo scarso vigore fisico. In fondo una bella giornata alla spa a farti bello è il tuo passatempo preferito. Non aspettare altro tempo e chiama subito il tuo salone di bellezza preferito.

Amore: fai le fusa appena ti offrono ore di coccole.

Lavoro: sai sempre come ottimizzare la tua giornata senza fare alcun straordinario.

Fortuna: fai affidamento solo sulle tue capacità.

Il consiglio del giorno: inserisci nella tua routine almeno un paio di ore quotidiane di relax.

Voto 6 e mezzo in accappatoio

Vergine

Sei prontissima a soccorrere chi necessita di un aiuto, che sia pratico o emotivo, con Venere e la Luna che ti rendono dolcissima. In questo momento i più bisognosi sono certamente i frontalieri tra Italia e Francia che a causa della chiusura del traforo del Monte Bianco dovranno inventarsi nuovi tragitti che saranno sicuramente molto caotici e trafficati. Potresti improvvisare un punto di ristoro per poter alleggerire l’impatto di nervosismo e stress per le lunghe code che si prevedono nell’imminente futuro.

Amore: sei super premurosa.

Lavoro: hai sempre un occhio di riguardo per tutti i tuoi collaboratori.

Fortuna: ti aiuta sempre a dare il massimo.

Il consiglio del giorno: fai le prove dei dolcetti di Halloween in casa.

Voto 7 e mezzo

Bilancia

A volte è importante imporsi con regole integerrime e tu oggi che hai la Luna storta sei pronta a mettere da parte la tua famosa diplomazia e passare all’attacco. Proprio come l’associazione Coop Culture di Roma che ha reso obbligatorio il biglietto nominale per l’ingresso al Colosseo al fine di contrastare la vendita del bagarinaggio. Puoi tranquillamente dare una bella ‘zampata’ decisa.

Amore: imponi anche qui le tue regole.

Lavoro: pugno d’acciaio, a volte ci sta tutto.

Fortuna: la sostituisci con la determinazione.

Il consiglio del giorno: fai un decalogo di regole per cambiare il mondo o anche solo la tua routine.

Voto 6 e mezzo tutto di un pezzo

Scorpione

Sei uno dei protagonisti indiscussi dello zodiaco con Venere e Marte dalla tua e non perdi occasione per farti notare. Proprio come il rapper Shiva che lancia gadget e regali a un folla di ragazzini in delirio in piazza della Scala a Milano. Oggi vuoi proprio dettare legge e la Luna che ti sostiene amplifica la sensazione che tutto, ma proprio tutto, ti sia concesso.

Amore: come, dove e per quanto vuoi tu.

Lavoro: tutto quello che ti passa per la testa diventa automaticamente realtà.

Fortuna: puoi tranquillamente fare ‘come ti pare’.

Il consiglio del giorno: prepara il tuo costume per sorprendere tutti a Halloween.

Voto 7 e mezzo protagonista

Sagittario

Sei piuttosto categorico nelle tue affermazioni e ti lasci andare un filino troppo, tanto che potresti peccare un certo ‘tatto’. Tutta colpa di Venere contro. Alcuni argomenti devono essere trattati con un certa delicatezza come le analisi sull’età media degli impiegati negli uffici pubblici che pare sia di oltre cinquant’anni. Mi raccomando non infilarti in vicoli ciechi dove neppure Mercurio a favore riuscirebbe a trovare una scappatoia. Evita discussioni futili.

Amore: un po’ troppo pretenzioso.

Lavoro: sei sempre molto impegnato.

Fortuna: ti aiuta solo se mantieni un certo equilibrio.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘This is us’’ se per caso te la sei persa perché ci sono ben sei stagioni .

Voto 7 +

Capricorno

Puoi decidere di optare per la scomodità solo se coinvolto da una giusta causa. Reagisci a Marte contro grazie al supporto della Luna nel tuo segno e a Venere. Infatti potresti addirittura partecipare alla lunga passeggiata su tacchi vertiginosi a cui hanno aderito migliaia di uomini in Georgia, negli USA, contro la violenza domestica sulle donne. Tu hai proprio un cuore d’oro.

Amore: amore universale.

Lavoro: senza riserve.

Fortuna: vai davvero alla grande.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di decolté vertiginose con plateau interno e super morbido per non avere male ai piedi.

Voto 7 + temerario

Acquario

C’è profonda necessità di un lungo momento di privacy per riflettere sulla tua vita. Approfitta di Marte contro per fare un punto generale sulla tua situazione. Proprio come Belen che ha optato per ritirarsi dalle prime pagine dei rotocalchi di gossip dopo la separazione con Mediaset e Stefano De Martino. A volte tocca a tutti una piccola pausa per poi ripartire alla grande e ora pare essere proprio il tuo turno.

Amore: per il momento non pervenuto come lo vorresti.

Lavoro: analisi attenta profonda.

Fortuna: la metti in pausa come tutto il resto.

Il consiglio del giorno: goditi la tranquillità di un parco alle luci dell’alba.

Voto 6 –

Pesci

Con questa Venere in opposizione siete pronti a rifugiarvi in un eremo e aspettare che esca su Netflix l’ultima stagione di ‘The Crown’, prevista per il mese di Novembre. Invece di crucciarvi sempre e solo sull’amore, dovreste sfruttare Marte e la Luna dalla vostra che vi permettono di folleggiare nei club più cool fino a notte fonda. Basta aspettare, passate all’azione.

Amore: è molto ‘hot’.

Lavoro: imparate a fare tutto alla svelta.

Fortuna: pronta a farvi da spalla.

Il consiglio del giorno: prenotate un tavolo a uno ‘speak easy’ per ottimi drink.

Voto 6 e mezzo