video suggerito

L’oroscopo di domani, lunedì 20 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 20 gennaio 2025 e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Il Sole passa nel segno dell’Acquario congiungendosi a Plutone: una giornata di particolare intensità energetica. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: come un puzzle da diecimila pezzi.

Lavoro: meglio impegnarsi il minimo indispensabile.

Fortuna: non avere troppe pretese.

Il consiglio del giorno: concediti una pausa da tutto e da tutti.

Voto: 5 sfinito.

Toro

Amore: acrobazie da funambolo.

Lavoro: non ti spaventa nulla.

Fortuna: è come un airbag a portata di mano.

Il consiglio del giorno: organizza un lancio con il paracadute.

Voto 8 pronto a tutto.

Gemelli

Amore: provate gusti nuovi.

Lavoro: prontissimi per le attività ricreative.

Fortuna: perfetta compagna di giochi.

Il consiglio del giorno: appuntamento al buio.

Voto 8 molto vivaci.

Cancro

Amore: lo metti da parte per un paio di giorni.

Lavoro: organizza un viaggetto fuori porta.

Fortuna: fa andare in tilt tutti i tuoi device elettronici.

Il consiglio del giorno: non nuotare contro corrente come i salmoni a primavera.

Voto 5 + stand by.

Leone

Amore: vivace e accattivante.

Lavoro: ogni proposta potrebbe essere quella giusta.

Fortuna: ti illumina come un faro da stadio.

Il consiglio del giorno: porta sempre con te l’ ‘o-ring’ delle influencer, non si sa mai.

Voto 7 e mezzo luminoso.

Vergine

Amore: per ora sei in panchina.

Lavoro: qui si che sei una fuoriclasse.

Fortuna: ti regala una memoria eccezionale.

Il consiglio del giorno: non pensare solo al business.

Voto 7 e mezzo impegnata.

Bilancia

Amore: un po’ troppo fantasioso.

Lavoro: non potrebbe essere più produttivo.

Fortuna: oggi ti regala un ambo.

Il consiglio del giorno: scegli sempre il ‘classico’.

Voto 7 e mezzo per i buoni propositi.

Scorpione

Amore: non vedi l’ora di divorarlo in un sol boccone come un’ostrica.

Lavoro: verso progetti ambiziosi.

Fortuna: immortala tutti i momenti migliori della giornata.

Il consiglio del giorno: pronto a un bagno di folla.

Voto 8 super sicuro.

Sagittario

Amore: vuoi essere stupito.

Lavoro: sei pronto a sporcarti le mani.

Fortuna: illumina sempre il cammino giusto.

Il consiglio del giorno: cerca sempre la moderazione.

Voto 7 nuovi approcci.

Capricorno

Amore: conosci solo la posizione del missionario.

Lavoro: puoi tranquillamente concederti una pausa.

Fortuna: ti piace considerarla una eccezione non obbligatoria.

Il consiglio del giorno: non improvvisare.

Voto 5 e mezzo traballante.

Acquario

Amore: fantasie caste e pure.

Lavoro: in primo piano.

Fortuna: ti accompagna sempre nelle giuste cause.

Il consiglio del giorno: organizza una raccolta fondi.

Voto 8 e mezzo etico.

Pesci

Amore: cuore a cuore.

Lavoro: chiudete ogni pratica in 5 minuti.

Fortuna: promette e mantiene.

Il consiglio del giorno: imparate a usare le app con l’intelligenza artificiale.

Voto 8 bravi su tutto.