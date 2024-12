video suggerito

L’oroscopo di domani, lunedì 2 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 2 dicembre 2024, con le previsioni su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano gli astri in questa giornata. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: lo divori a quattro palmenti.

Lavoro: un vero campione in questa materia.

Fortuna: la tieni sempre sull’attenti.

Il consiglio del giorno: regalati un lancio con il paracadute anche se fa un po’ freschino.

Voto: 8 e mezzo impavido.

Toro

Amore: più accudente di una ‘mammina’.

Lavoro: pensi sempre al mood delle persone che ti circondano.

Fortuna: ti coccola con deliziose leccornie.

Il consiglio del giorno: prepara un cena con almeno tre portate.

Voto 7 tutto cuore.

Gemelli

Amore: è fermo in stazione in una giornata di sciopero.

Lavoro: avete bisogno del GPS anche per raggiungere la toilette del piano.

Fortuna: avete la sensazione che vi abbia abbandonato.

Il consiglio del giorno: a volte una giornata storta capita a tutti.

Voto 5 innervositi.

Cancro

Amore: stile stalattite di ghiaccio.

Lavoro: una vera scocciatura .

Fortuna: meglio rimboccarsi da solo le maniche.

Il consiglio del giorno: non essere troppo pessimista.

Voto 6 ma non di più.

Leone

Amore: pronto a dare proprio il massimo.

Lavoro: difficile competere con le tue infinite capacità.

Fortuna: è sempre a portata di mano.

Il consiglio del giorno: approccia uno sport a livello agonistico.

Voto 8 e mezzo campione.

Vergine

Amore: lo analizzi millimetro dopo millimetro.

Lavoro: impegno massimo ma con poco risultato.

Fortuna: è come il mazzo di chiavi nella borsa che non si trova mai.

Il consiglio del giorno: calma e sangue freddo.

Voto 5 e mezzo malmostosa.

Bilancia

Amore: troppo indaffarata per occupartene seriamente.

Lavoro: qui si che trovi le più grandi soddisfazioni.

Fortuna: ormai ce l’hai tatuata addosso.

Il consiglio del giorno: puoi osare aggiungendo un po’ di rischio.

Voto 8 rampante.

Scorpione

Amore: lo contatti solo telefonicamente.

Lavoro: vorresti che si sviluppasse automaticamente senza alcun tuo intervento.

Fortuna: ti consiglia integratori per affrontare questa stagione.

Il consiglio del giorno: riposino pomeridiano per affrontare la seconda metà della giornata.

Voto 6 voglia di piumone.

Sagittario

Amore: per te è una unione di anime.

Lavoro: pronto al famoso passo del chiringuito sulla spiaggia.

Fortuna: è totalmente a disposizione.

Il consiglio del giorno: prima di lanciarti in un progetto fai un business plan.

Voto 8 e mezzo insuperabile.

Capricorno

Amore: vai diritto al punto.

Lavoro: essenziale come piace a te.

Fortuna: per te risiede nel ‘no frills’ .

Il consiglio del giorno: abbigliamento minimal come suggerisce la moda degli anni '90.

Voto 7 + stiloso.

Acquario

Amore: lo convinci facendolo ragionare.

Lavoro: brillante e rapidissimo più dell’AI.

Fortuna: sai benissimo come creartela da solo.

Il consiglio del giorno: rileggi le massime di strategia di Sun Tsu .

Voto 8 e mezzo super vivo.

Pesci

Amore: meno entusiasmante del solito.

Lavoro: il pensiero lineare non è il vostro forte.

Fortuna: non riesce a mettere in ordine tutto il caos interiore.

Il consiglio del giorno: non spiattellate tutti i vostri pensieri.

Voto 5 e mezzo confusi