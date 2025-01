video suggerito

L'oroscopo di domani, domenica 19 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, domenica 19 gennaio 2025 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Amore: ti ritrovi a ringhiare perfino con la tua dolce metà.

Fortuna: le incuti un certo timore.

Il consiglio del giorno:Visto che è il caso di starsene tranquilli sul divano, perché non iniziare una nuova serie TV avvincente? Prova "American Primeval", un western che esplora le origini del selvaggio West americano. Perfetto per chi, come te, ha l’animo da vero duro.

Voto: 4

Toro

Amore: irresistibile.

Fortuna: è la tua prima cheerleader.

Il consiglio del giorno:hai così tanta energia e amore da vendere che potresti trasformarli in qualcosa di utile: aiuta un amico con un trasloco, sorprendi i tuoi cari con una cena speciale o regala un po’ del tuo tempo al volontariato. Farai felici tutti, te compreso.

Voto: 8 +

Gemelli

Amore: struggente e malinconico.

Fortuna: vi suggerisce rime baciate.

Il consiglio del giorno: concedetevi una serata nostalgia e riguardate quel film che sapete a memoria… sì, anche se l’avete già visto un milione di volte.

Voto: 5 +

Cancro

Amore: fai il broncio.

Fortuna: ti carica a molla.

Il consiglio del giorno: massaggia qualche goccia di olio essenziale alla lavanda sulle tempie. È un piccolo gesto, ma efficace per ritrovare subito la calma e rimetterti in equilibrio.

Voto: 6

Leone

Amore: magnanimo.

Fortuna: frequentate gli stessi posti.

Il consiglio del giorno: fatti recapitare a casa un mazzo di fiori freschi, te lo meriti.

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Amore: nulla di troppo serio.

Fortuna: ti suggerisce messaggini intriganti.

Il consiglio del giorno: tu, che adori avere tutto sotto controllo, hai già scaricato un’app che ti calcola quanto tempo passi al cellulare e ti manda un avviso quando stai esagerando?

Voto: 7

Bilancia

Amore: il tuo cuoricino da segni di vita.

Fortuna: ti sprona a volerti bene.

Il consiglio del giorno: compra una piantina nuova per casa. La cura dei dettagli è il tuo forte, e una nuova compagnia verde potrebbe darti quella soddisfazione zen che cerchi.

Voto: 6

Scorpione

Amore: dolce e attento.

Fortuna: ti da una dose extra di fascino.

Il consiglio del giorno: usa questo magnetismo per affrontare una conversazione che rimandi da troppo. Nessuno saprà resisterti.

Voto: 9

Sagittario

Amore: vi punzecchiate parecchio.

Fortuna: la trovi nelle piccole cose che funzionano, tipo la macchinetta del caffè.

Il consiglio del giorno: oggi spegni un po’ di notifiche e fai una passeggiata senza meta. Sarà liberatorio, e magari troverai un angolino perfetto per scattare la foto dell’anno, o almeno dell’inverno.

Voto: 5 –

Capricorno

Amore: si prende un piccolo time break.

Fortuna: ti suggerisce idee a dir poco geniali.

Il consiglio del giorno: qualcuno potrebbe sorprenderti con un gesto carino, ma non fare troppo il duro. Accetta il momento con gratitudine e ricorda: ogni tanto fa bene ricevere.

Voto: 6 +

Acquario

Amore: dolcissimo.

Fortuna: sempre tua alleata.

Il consiglio del giorno: nascondi qualche bigliettino speciale nelle tasche del partner o nella scatola dei cereali…ovviamente non devo suggerirti cosa scrivere.

Voto: 7 pieno

Pesci

Amore: a tutto tondo.

Fortuna: sapete fare anche a meno.

Il consiglio del giorno: le emozioni sono intense, ma non lasciatevi sopraffare. Concentratevi su piccole azioni pratiche, avanzando un passo alla volta e liberando la vostra fantasia senza bisogno di strafare.

Voto: 8