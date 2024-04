video suggerito

L’oroscopo di domani, venerdì 19 aprile 2024: Toro e Cancro baciati dalla fortuna L’oroscopo di domani, venerdì 19 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Vergine forse riuscirà a smorzare un po’ la forza della congiunzione perfetta di Giove e Urano, sostenuta da Marte in sestile. Energie fuori controllo! Il segno sfortunato è il segno dei Pesci mentre il segno fortunato è il Toro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Con l'oroscopo di domani, venerdì 19 aprile 2024, arriva anche il giorno della congiunzione esatta a 21 gradi del Toro, di Giove e Urano con il sestile (sempre perfetto) di Marte. Come dire che le energie sono davvero potenti, sia creativamente che come esplosione emotiva e sensibile. Direi che in tutti i casi sarà difficile trattenere l'istinto. Con la Luna in Vergine, il segno sfortunato è il segno dei Pesci mentre il segno fortunato è il Toro, che è davvero baciato dalla sorte.

Ariete

Amore: hai ottime intenzioni sul lungo periodo.

Lavoro: azzarda mettendoti al comando.

Fortuna: tu non ne hai proprio bisogno, fai tutto da solo.

Il consiglio del giorno: la perseveranza è la tua arma segreta, vero?

Voto: 8 con idee ben chiare.

Toro

Amore: hai programmato almeno le prossime due decadi.

Lavoro: difendi i tuoi guadagni dentro al materasso.

Fortuna: risiede tra i confini del tuo giardino segreto.

Il consiglio del giorno: non soffocare tutti perché sei iper protettivo.

Voto 7 maniaco del controllo.

Gemelli

Amore: distribuite le istruzioni per l’uso.

Lavoro: vi va bene tutto basta che tutti facciano quello che dite voi.

Fortuna: ci sono dei punti ancora da sciogliere per essere in piena sintonia.

Il consiglio del giorno: scegliete bene l’argomento su cui puntualizzare, non potete farlo su tutto.

Voto 6 – puntigliosi.

Cancro

Amore: qui più che da dire, c’è molto da fare.

Lavoro: ora che credi nuovamente in te stesso non ti ferma più nessuno.

Fortuna: ti è concesso riprendere qualche rivincita.

Il consiglio del giorno: ascolta rock duro a tutto volume

Voto 7 pronto a fare la rivoluzione.

Leone

Amore: ti fidi solo della tua cerchia ristretta.

Lavoro: in sala riunioni tuonano le tue proposte e affermazioni.

Fortuna: come Wilma per Fred Flintstone, riporta saggezza.

Il consiglio del giorno: ogni tanto puoi anche mostrare il tuo lato più dolce.

Voto 6 – un vero tradizionalista.

Vergine

Amore: ti senti come Carrie Bradshow con un cuoricino palpitante.

Lavoro: finalmente sei tornata, quasi a pieno ritmo.

Fortuna: per un volt lasci che il fato entri in azione senza fare troppe domande.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di occhiali da sole per sentirti super fica.

Voto 6 e mezzo alla ribalta.

Bilancia

Amore: sei sulla liste dei passeggeri dell’over booking.

Lavoro: accontentati di timbrare il cartellino.

Fortuna: puoi porvare ad attrarla inviandole lettere d’amore, ma non credo funzioni.

Il consiglio del giorno: nota i piccoli dettagli del tuo quartiere per reinnamorarti di casa tua.

Voto 6 devi chiarirti le idee.

Scorpione

Amore: promesse da marinaio.

Lavoro: sei perfetto per controbattere chiunque faccia una domanda all’ufficio reclami.

Fortuna: con questi modi un po’ bruschi la fai proprio fuggire a gambe levate.

Il consiglio del giorno: conta fino a dieci prima di reagire.

Voto 5 e mezzo scattante.

Sagittario

Amore: lo guardi da lontano con molta voglia.

Lavoro: lanciati in una attività imprenditoriale, ne hai tutte le capacità.

Fortuna: fidasti del tuo istinto che on sbaglia mai.

Il consiglio del giorno: credi più in te stesso.

Voto 6 – titubante.

Capricorno

Amore: incontri casuali, sia nuovi che vecchi.

Lavoro: si riaprono i panorami e le possibilità.

Fortuna: per te risiede tutta nel movimento e nel dinamismo.

Il consiglio del giorno: scegli bene i progetti a cui dedicarti.

Voto 7 in pista.

Acquario

Amore: sei proprio uccel di bosco.

Lavoro: solo se riesce a far girare per bene le tue rotelline.

Fortuna: sei certo di poterla ordinare online.

Il consiglio del giorno: fai un sorriso perché ik broncio proprio non ti dona.

Voto 6 e mezzo corrucciato.

Pesci

Amore: siete agguerriti come le Valchirie contro Sigfrido.

Lavoro: oggi meglio non prendersi troppo sul serio.

Fortuna: la perdete facilmente di vista.

Il consiglio del giorno: iscrivetevi a un corso di aerobica anni ottanta

Voto 5 molto irritabili.