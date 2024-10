L’oroscopo di venerdì 18 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

L'oroscopo di domani, venerdì 18 ottobre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano gli astri con l'oroscopo del giorno su amore, lavoro e fortuna.

L'oroscopo di domani, venerdì 18 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Amore: scrolli la rubrica per inviare qualche messaggino interessante.

Lavoro: non ti senti più sotto esame.

Fortuna: ti ha rifatto il look per sentirti al meglio.

Il consiglio del giorno: schiena diritta e pancia in dentro.

Voto: 7 + con il sorriso.

Toro

Amore: si è aperta una voragine i sentimento.

Lavoro: è ancora confuso come un sogno in bianco e nero.

Fortuna: ravviva la tua voglia di essere speciale.

Il consiglio del giorno: regala abbracci anche agli sconosciuti.

Voto 7 in ripresa.

Gemelli

Amore: ti causa prurito come l’allegria agli acari.

Lavoro: non vi sentite apprezzati come vorreste.

Fortuna: è come un massaggio alle tempie quando non ne potete più di niente e di nessuno.

Il consiglio del giorno: un filino troppo puntigliosi.

Voto 5 e mezzo infastiditi.

Cancro

Amore: lo addenti come un trancio di pizza margherita con la mozzarella filante.

Lavoro: sai travolgere tutti con la tua grinta.

Fortuna: sai prenderla al volo come la metro quando sta per chiudere le porte.

Il consiglio del giorno: non essere troppo incalzante.

Voto 7 per l’energia.

Leone

Amore: come quando ordini l’ultima fetta di torta ma qualcuno l’ha già fregata.

Lavoro: è impegnativa come fare una maratona.

Fortuna: non sai bene come utilizzarla, peccato.

Il consiglio del giorno: non pretendere troppo da te stesso.

Voto 5 e mezzo con il fiatone.

Vergine

Amore: in bilico sulla cresta dell’onda .

Lavoro: sai esattamente come e cosa fare, come al solito.

Fortuna: è confortevole come la crema per le mani.

Il consiglio del giorno: ogni tanto puoi ammettere di non essere perfetta.

Voto 7 e mezzo prepara i riflessi.

Bilancia

Amore: ti senti nuovamente titolare in campo.

Lavoro: pian piano anche qui fai sentire la tua voce.

Fortuna: riesce a pettinare il tuo ciuffo ribelle.

Il consiglio del giorno: giro per il centro per vetrine per scoprire i nuovi trend.

Voto 7 serena.

Scorpione

Amore: non è tutto ‘sotto controllo’.

Lavoro: grintoso come la Egonu quando deve fare punto.

Fortuna: ti consiglia di puntare sul tuo lato strategico.

Il consiglio del giorno: prova ad essere delicato nei movimenti come le ballerine di danza classica.

Voto 5 parli solo utilizzando l’imperativo assoluto.

Sagittario

Amore: è come una performance a X Factor che riceve quattro ‘si’.

Lavoro: è un piacerone percepire la totale attenzione di chi ti ascolta.

Fortuna: super propositiva e pronta a portarti in giro.

Il consiglio del giorno: serata romantica.

Voto 7 e mezzo soddisfatto.

Capricorno

Amore: è un dolce messaggino dalla persona che ti piace.

Lavoro: ritmo ‘flat’ e va benissimo così.

Fortuna: ti arriva la mail che è in spedizione e verrà a breve consegnata dal corriere.

Il consiglio del giorno: non c’è alcuna fredda di fare tutto e subito.

Voto 8 mettiti comodo.

Acquario

Amore: è incasinato come un quadro di Pollock.

Lavoro: troppa voglia di fare senza senso.

Fortuna: è come il tappeto elastico che ti fa ‘rimbalzare’.

Il consiglio del giorno: lascia perdere le tue ideone ‘geniali’.

Voto 5 scomposto.

Pesci

Amore: mi raccomando non lanciate subito l’SOS.

Lavoro: sempre capaci, dovete solo crederci di più.

Fortuna: le lasciate la lista dei desideri pensando faccia tutto da sola.

Il consiglio del giorno: accettate piccole modifiche.

Voto 7 + ma voi volete il massimo.