L’oroscopo di domani, mercoledì 18 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 18 dicembre 2024 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna di Ginny. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Ariete

Amore: ti piace in tutte le posizioni

Lavoro: sbaragli la concorrenza.

Fortuna: ti mette in mano il microfono alla cena aziendale.

Il consiglio del giorno: così fit che puoi solo fare il Babbo Natale sexy.

Voto: 9 fisicato

Toro

Amore: ha la forma di un Ferrero Roché, di quelli che si mangiano.

Lavoro: preferisci il carbone della befana piuttosto che applicarti.

Fortuna: speri arrivi con un corriere espresso.

Il consiglio del giorno: non esagerare con i dolci.

Voto 5 affamato.

Gemelli

Amore: siete super eccitati.

Lavoro: è tutto e solo un gioco.

Fortuna: prova a svegliarvi ma non ci riesce.

Il consiglio del giorno: riducete al minimo i vostri programmi.

Voto 8 senza freni.

Cancro

Amore: più dolce di una fetta di pandoro.

Lavoro: aguzzi l’ingegno.

Fortuna: ti regala golose confezioni di cioccolatini.

Il consiglio del giorno: dichiarazioni d’amore libere.

Voto 7 e mezzo dolce quanto basta.

Leone

Amore: riscopri passioni nascoste.

Lavoro: un po’ spaccone ma serve anche quello.

Fortuna: gira proprio nel verso giusto.

Il consiglio del giorno: sbaraglia tutti con un look tutto d’oro alla festa dell’ufficio.

Voto 8 e mezzo con la corona.

Vergine

Amore: scegli sempre le posizioni canoniche.

Lavoro: non lanciarti in proposte esagerate.

Fortuna: come l’abbonamento dei mezzi scaduto.

Il consiglio del giorno: lascia perdere le tue ‘ideone’.

Voto 6 sbadatona.

Bilancia

Amore: file infinite di ammiratori alla porta.

Lavoro: si risolve tutto con uno schiocco di dita alla ‘fata madrina’.

Fortuna: ormai fa parte dei tuoi benefit.

Il consiglio del giorno: osa sempre.

Voto 8 radiosa.

Scorpione

Amore: sei in panchina con le riserve.

Lavoro: troppa fretta per ottimizzare.

Fortuna: non ti bastano più tutti i tuoi talismani.

Il consiglio del giorno: affronta queste giornate una alla volta.

Voto 5 e mezzo scettico.

Sagittario

Amore: puoi ottenere tutto quello che vuoi.

Lavoro: sei benedetto dalle stelle, non dico altro.

Fortuna: è la tua fan numero 1.

Il consiglio del giorno: tieni sempre a portata un microfono o un megafono.

Voto 8 al top.

Capricorno

Amore: solo quando ti va.

Lavoro: le tue decisioni sono ‘blindatissime’.

Fortuna: a caccia di novità.

Il consiglio del giorno: ogni tanto dovresti provare ad allargare il tuo strettissimo cerchio famigliare.

Voto 7 e mezzo protettivo.

Acquario

Amore: lo tieni a debita distanza per il momento.

Lavoro: ti piace fare sempre il primo della classe.

Fortuna: oggi non la lasci interferire.

Il consiglio del giorno: non usare troppi paroloni perché non tutti potrebbero comprenderti.

Voto 5 e mezzo nasino arricciato.

Pesci

Amore: vi lasciate andare in smancerie anche con gli sconosciuti.

Lavoro: sempre e comunque confusi.

Fortuna: chiedete un po’ di magia ma non è nelle sue competenze.

Il consiglio del giorno: non c’è bisogno di avere risposte a tutte le vostre domande.

Voto 7 ingenui.