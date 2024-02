L’oroscopo di domani 17 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, sabato 17 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. L’oroscopo ci dice di dedicarci agli hobby e al tempo libero ma stare attenti ai battibecchi che nascono in famiglia: altissimo il rischio di sbottare! Il segno fortunato è proprio il Gemelli e il segno sfortunato il Sagittario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

E' un oroscopo intenso e ricco quello di domani sabato 17 febbraio 2024. Con la Luna ancora congiunta a Plutone e Mercurio, pianeta del dialogo, perfettamente quadrato a Urano il rischio di litigate furibonde è altissimo, soprattutto tra famigliari. Con la Luna in Gemelli, ottima per gli interessi nel tempo libero, il segno fortunato è proprio il Gemelli e il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: con le tue intenzioni ci si potrebbe accendere tranquillamente il barbecue.

Fortuna: anche lei sembra non resistere al tuo fascino.

Il consiglio del giorno: vacci piano che sei come una slavina.

Voto: un caldissimo 9

Toro

Amore: oggi ti butti sul comfort food. Se qualcuno volesse buttarsi su di te, invece, dovrebbe coccolarti molto e armarsi d’infinita pazienza.

Fortuna: Giove è il tuo parafulmine.

Il consiglio del giorno: Fai un salto in trattoria a goderti gli ultimi menù invernali.

Voto: 6

Leggi anche L'oroscopo di mercoledì 14 febbraio 2024

Gemelli

Amore: sentite il richiamo della giungla, finalmente!

Fortuna: anche lei stregata dalla vostre chiacchiere.

Il consiglio del giorno: imparate ad usare i kettlebell come dei professionisti.

Voto : 7, con la Luna a giocare in difesa contro Saturno.

Cancro

Amore: come quando sei in attesa che l’acqua inizi a bollire.

Fortuna: basta, non c’è più nulla di cui lamentarsi.

Il consiglio del giorno: Apriti come una Rosa di Gerico nell’acqua, piano piano.

Voto: 6

Leone

Amore: come la confezione di piselli surgelati. Gelido.

Fortuna: ahahahah, buttiamola in caciara, di fortuna non se ne parla.

Il consiglio del giorno: Valuta bene prime di voler depositare il brevetto di qualche fantomatica genialata.

Voto: 5, ringrazia la Luna.

Vergine

Amore: la salita per arrivare al tuo cuore, oggi, scoraggerebbe anche Messner e Bear Grylls.

Fortuna: diciamo che caschi sempre in piedi.

Il consiglio del giorno: Cerca l’armonia tra le tue parole e i tuoi sentimenti.

Voto: 5 e mezzo

Bilancia

Amore: c’è gran voglia di baldoria.

Fortuna: anche lei s’accoda al trenino.

Il consiglio del giorno: Stai a vedere dove ti porterà il fascino delle tue parole.

Voto: 10

Scorpione

Amore: ti chiedi che cavolo ci stia a fare Cupido.

Fortuna: se ti mettessi a cercarla, troveresti prima l’ago nel fantomatico pagliaio.

Il consiglio del giorno: tira a lucido TUTTO. Metti la cera, togli la cera…

Voto: 6 meno, niente tragedie, la ruota gira in fretta.

Sagittario

Amore: se riesce a non indispettirti, che si prepari ai fuochi d’artificio. Romanticismo col botto.

Fortuna: non ti fermerai finché non l’avrai trovata.

Il consiglio del giorno: Oggi posa quelle tazze di caffè. Non ne avrai bisogno.

Voto: 6

Capricorno

Amore: godereccio e rilassato come in una vasca da bagno profumata e calda, mentre le candele illuminano tutt’intorno ballando.

Fortuna: sei nato con la camicia.

Il consiglio del giorno: fai un salto in agenzia di viaggi.

Voto: 8

Acquario

Amore: potresti scriverci un manuale best-seller.

Fortuna: pescare la carta che ti riporta in prigione senza passare dal via è un attimo.

Il consiglio del giorno: indossa delle scarpe comode e dedicati alla flânerie, e sei subito a Paris.

Voto: 9

Pesci

Amore: lo fareste in silenzio, comunicando solo con la telepatia.

Fortuna: ancora al tuo fianco.

Il consiglio del giorno: vai a scegliere un materasso nuovo.

Voto: 5/6, i pianetoni lenti ti sostengono comunque tutti.