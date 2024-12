video suggerito

L'oroscopo di domani, martedì 17 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, martedì 17 dicembre 2024, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: è ancora un filino traballante.

Lavoro: soppesa bene i ‘pro’ e i ‘contro’.

Fortuna: appesa a un filo o così ti sembra.

Il consiglio del giorno: non dare nulla per scontato.

Voto: 5 e mezzo con fortissimi dubbi.

Toro

Amore: lo coccoli perché preziosissimo.

Lavoro: misuri attentamente le tue capacità.

Fortuna: è premurosa e molto delicata.

Il consiglio del giorno: affronta il futuro con ottimismo.

Voto 7 fiducioso.

Gemelli

Amore: rocambolesco come un poliziesco.

Lavoro: non è come andare al casinò e puntare tutto sul ‘rosso’.

Fortuna: attenzione perché le scorte prima o poi finiscono.

Il consiglio del giorno: meglio optare per un po’ di prudenza.

Voto 7 esagerati.

Cancro

Amore: al settimo cielo.

Lavoro: sei solo pronto al party di Natale.

Fortuna: la travolgi con il tuo buon umore.

Il consiglio del giorno: mette a palla tutte le canzoni di Natale in macchina.

Voto 8 gioioso.

Leone

Amore: ti senti a dieta stretta.

Lavoro: la tua unica soddisfazione.

Fortuna: non è assolutamente contemplata nel tuo planning giornaliero.

Il consiglio del giorno: sbuffi così tanto che sembri l’aria condizionata in pieno agosto.

Voto 6 corrucciato.

Vergine

Amore: fantasie romantiche à go-go.

Lavoro: chiedi apertamente l’aiuto da casa.

Fortuna: non sai bene che cosa chiederle.

Il consiglio del giorno: quando hai dei dubbi, prendi tempo.

Voto 7 per i sentimenti.

Bilancia

Amore: non è proprio nelle tue corde.

Lavoro: una vera generale.

Fortuna: ti gira alla larga.

Il consiglio del giorno: opta per solitudine e silenzio per ritrovare il tuo equilibrio.

Voto 5 stufa.

Scorpione

Amore: tutto un fremito di passione.

Lavoro: ti applichi solo se sei ispirato.

Fortuna: speri ravvivi un po’ le pratiche sotto le lenzuola.

Il consiglio del giorno: lascia esplodere il tuo lato più erotico.

Voto 8 sensuale.

Sagittario

Amore: lo incastri tra la pausa pranzo e una call.

Lavoro: vorresti avere il dono dell’ubiquità.

Fortuna: è sempre pronta a darti una mano.

Il consiglio del giorno: prova ad ascoltare gli altri.

Voto 7 e mezzo caotico.

Capricorno

Amore: come il 2 di picche quando la briscola è fiori.

Lavoro: non si incastra tutto come un puzzle.

Fortuna: è un assente giustificata.

Il consiglio del giorno: oltre alla spa aggiungi anche 8 ore di sonno.

Voto 5 stordita.

Acquario

Amore: perfette affinità elettive.

Lavoro: ormai sei pronto a scrivere i libri sul tuo metodo infallibile.

Fortuna: mette sempre una marcia in più.

Il consiglio del giorno: fai l’abbonamento al teatro dell’opera.

Voto 8 tutto testa.

Pesci

Amore: pretendete il massimo.

Lavoro: il comportamento è la base per le giuste relazioni, anche quelle economiche.

Fortuna: e travolta da tutto il vostro sentire.

Il consiglio del giorno: fate pace con chi avete litigato.

Voto 8 e mezzo super corretti.