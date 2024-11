video suggerito

L'oroscopo di domani sabato 16 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, sabato 16 novembre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: solo scambi di messaggini un pò spinti.

Fortuna: sicuramente non tra le braccia del partner.

Il consiglio del giorno: se non lo sai già fare, imparare a saltare la corda può aiutarti a mantenerti in forma e a liberare le tensioni.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Amore: vaghi per casa con il cartello “free hugs”.

Fortuna: ritrovare il tuo vecchio peluche, con la quale dormivi da bambino.

Il consiglio del giorno: visto che la notte scorsa potresti aver dormito poco e male, stasera tisana e a letto presto.

Voto: 7

Gemelli

Amore: gli saltellate intorno.

Fortuna: vi difende a spada tratta.

Il consiglio del giorno: procuratevi delle scarpette da running e via!

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Amore: come di fronte al buffet dei dolci ma con zero appetito.

Fortuna: un pò di fiducia a riguardo non guasterebbe.

Il consiglio del giorno: rileggi quei vecchi bigliettini e lettere che ti scambiavi col partner anni fa… giusto per ricordarti che sì, in fondo gli vuoi ancora bene!

Voto: 6 +

Leone

Amore: un pò carnale e un pò mentale.

Fortuna: si inchina rispettosamente di fronte al tuo irresistibile e imponente super ciuffo.

Il consiglio del giorno: potresti cimentarti nella lettura de "La Critica della Ragion Pura" di Immanuel Kant.

Voto: 8

Vergine

Amore: verso qualche piatto raffinato.

Fortuna: ogni tanto perdi la speranza.

Il consiglio del giorno: sfoglia un libro per bambini: a volte, le cose più preziose si celano nei messaggi più semplici.

Voto: 5

Bilancia

Amore: l’effetto “so tutto io” non piace a tutti.

Fortuna: ti fa dare la risposta giusta allo scadere della clessidra.

Il consiglio del giorno: vai a fare la spesa in bicicletta e sistema tutto nel cestino.

Voto: 7 +

Scorpione

Amore: romantico così non ti si vede spesso.

Fortuna: ti accontenti di teneri abbracci.

Il consiglio del giorno: cucina il tuo piatto preferito, prendendo spunto dalle ricette della nonna.

Voto: 6 in ripresa

Sagittario

Amore: al massimo una sveltina.

Fortuna: fare piccole scommesse tra amici, può essere divertente ma con Giove contrario eviterei di fare investimenti.

Il consiglio del giorno: è giunto il momento di rispolverare le scarpette che avevate appeso al chiodo e scendere in campo.

Voto: 5 ( per colpa della Luna storta)

Capricorno

Amore: ti impegni seriamente.

Fortuna: tu la ami e lei fa altrettanto.

Il consiglio del giorno: fatti fare un bel massaggio rilassante con olio essenziale di Gelsomino, apre i sensi.

Voto: 8 +

Acquario

Amore:cerchi connessioni mentali.

Fortuna: vi trovate a studiare insieme in biblioteca.

Il consiglio del giorno: raggomitolati nelle lenzuola fresche di bucato, che profumano di ammorbidente.

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Amore: abbastanza indecisi.

Fortuna: con un semplice battito di ciglia, l'ultima fetta di torta diventa vostra.

Il consiglio del giorno: Concedetevi uno scrub ai sali di Epsom: è sempre una coccola rigenerante.

Voto: 5