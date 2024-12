video suggerito

L’oroscopo di domani, lunedì 16 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 16 dicembre 2024 e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Ariete

Amore: ti deve portare sul palmo di una mano altrimenti fai ‘ciao ciao’ con la manina.

Lavoro: pretendi silenzio assoluto.

Fortuna: non sai dare bene le precedenze.

Il consiglio del giorno: ricordati che non ti è tutto dovuto.

Voto: 5 e mezzo troppo energico

Toro

Amore: come la panna montata direttamente sparata in bocca.

Lavoro: ti richiede un minimo sforzo.

Fortuna: ti dà volentieri una spintarella.

Il consiglio del giorno: opta per una programmazione attenta e puntuale.

Voto 7 e fai il pieno di poesia.

Gemelli

Amore: evoluzioni circensi.

Lavoro: controbattete come l’assist di Messi.

Fortuna: la travolgete con tutta la vostra energia.

Il consiglio del giorno: ogni tanto dovete esercitare la pazienza come quando si fa la fila alla posta.

Voto 8 tutto è possibile.

Cancro

Amore: sai sempre come strappare un bel sorriso.

Lavoro: condividi gioie e difficoltà.

Fortuna: sai sempre come guadagnartela con la parole dolcissime.

Il consiglio del giorno: tutto è possibile basta crederci.

Voto 7 e mezzo e grande empatia.

Leone

Amore: è come abbracciare un rametto di pungitopo.

Lavoro: prova a non perdere facilmente la testa.

Fortuna: sei convinto che ti stia facendo qualche dispetto.

Il consiglio del giorno: non impelagarti in teorie troppo contorte.

Voto 6 e mezzo e non di più.

Vergine

Amore: un’esplosione di sapore.

Lavoro: fai un passettino alla volta.

Fortuna: ormai ti sei abituata a fare tutto da sola.

Il consiglio del giorno: felicemente irrazionale.

Voto 7 per la simpatia.

Bilancia

Amore: un po’ troppo fiscale.

Lavoro: guai a chi osa farti una piccolissima critica.

Fortuna: non risponde sempre a comando.

Il consiglio del giorno: la perfezione che c’è nella tua testa non corrisponde alla realtà.

Voto 5 e mezzo infastidita da tutti.

Scorpione

Amore: incuriosito come i bimbi alla fattoria didattica.

Lavoro: ormai sei coinvolto solo quando c’è il ‘good mood’.

Fortuna: provi a farti vedere mettendo una stella cometa in cima a casa tua.

Il consiglio del giorno: fai un’esperienza nuova.

Voto 7 aperto al mondo.

Sagittario

Amore: ti fa proprio ‘volare’.

Lavoro: perfetto nomade digitale.

Fortuna: super appassionata a tutte le tue iniziative.

Il consiglio del giorno: prenota un weekendino a Parigi con il partner.

Voto 8 e mezzo sempre in movimento.

Capricorno

Amore: ti impegni su altri fronti.

Lavoro: secco e asciutto e diritto al punto.

Fortuna: la bacchetti perché non rispetta la tua tabella di marcia.

Il consiglio del giorno: un po’ meno dispotico.

Voto 5 borbottone.

Acquario

Amore: ormai è un tuo fido alleato.

Lavoro: sei seguito come un vero guru.

Fortuna: pronta a soddisfare ogni tuo desiderio.

Il consiglio del giorno: avanti tutta.

Voto 8 e mezzo radioso.

Pesci

Amore: insieme fate un concerto meraviglioso.

Lavoro: puntate tutto sul savoir-faire.

Fortuna: ravviva ancor di più il vostro sorriso.

Il consiglio del giorno: inviate messaggini con cuoricini a chi volete bene.

Voto 8 e mezzo dolcissimi.