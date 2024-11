video suggerito

L'oroscopo di domani venerdì 15 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, venerdì 15 novembre 2024, e le previsioni per tutti i segni zodiacali di Ginny: scopri cosa ti riservano gli astri su amore, fortuna e lavoro.

Ariete

Amore: passione travolgente.

Lavoro: quando ti fissi con un’idea la porti serenamente a termine.

Fortuna: piena di entusiasmo trainante.

Il consiglio del giorno: come un bulldozer, asfalti tutto.

Voto: 7 grintosissimo.

Toro

Amore: scopri nuovi gusti e nuovi piaceri.

Lavoro: ti senti pronto a una impegnativa ristrutturazione.

Fortuna: ti passa la mazza da carpentiere per sfondare tutti i muti.

Il consiglio del giorno: ti è concesso uscire fuori dagli schemi.

Voto 8 un po’ ‘lunatico’.

Gemelli

Amore: è una materia da ristudiare.

Lavoro: vi sentite come in una gara di velocità, spingete al massimo.

Fortuna: non vi fa mai perdere.

Il consiglio del giorno: non puntate sempre al primo posto.

Voto 7 super determinati.

Cancro

Amore: stile romanzo di Jane Austin.

Lavoro: hai solo voglia di trasferirti nei ‘mari del sud’.

Fortuna: sulle montagne russe emotive.

Il consiglio del giorno: respira e asseconda le tue emozioni.

Voto 7 e mezzo fibrillante.

Leone

Amore: lo consideri solo se è servizievole.

Lavoro: metti tutto solo per iscritto.

Fortuna: ti addolcisce con un buon marron glacé.

Il consiglio del giorno: scegli bene le battaglie che vuoi combattere.

Voto 5 elettrico.

Vergine

Amore: puoi esprimere tutti i desideri.

Lavoro: è un po’ difficile come fare i calcoli a mente a tre cifre.

Fortuna: ormai l’hai totalmente conquistata.

Il consiglio del giorno: vai diritta per la tua strada.

Voto 8 e mezzo deliziosa.

Bilancia

Amore: l’incastro perfetto al momento è fuori produzione.

Lavoro: fai richieste impossibili come i principi emiri.

Fortuna: decisamente alterata per le tue continue richieste.

Il consiglio del giorno: non andare in sbattimento se non sei sempre accontentata.

Voto 6 e mezzo e non ti basta mai.

Scorpione

Amore: è confortante come l’abbraccio del tuo amante.

Lavoro: pronto al salto con l’asta?

Fortuna: prova a tirare fuori il tuo lato più sarcastico.

Il consiglio del giorno: guarda video di gattini sui social per smettere di pensare.

Voto 5 emotivamente affaticato.

Sagittario

Amore: travolgente come le onde oceaniche.

Lavoro: affronti con slancio anche il CDA più agguerrito.

Fortuna: la passi a prendere sotto casa anche senza appuntamento.

Il consiglio del giorno: ogni tanto ricordati di mettere un goccio di empatia.

Voto 8 travolgente.

Capricorno

Amore: sei le fondamenta di qualsiasi relazione.

lavoro: niente slanci, vai avanti con grande solidità.

Fortuna: con te anche lei si sente al sicuro.

Il consiglio del giorno: fai comprendere a tutti il tuo lato protettivo.

Voto 8 solidissimo.

Acquario

Amore: solo nelle tue stanze private.

Lavoro: pretendi che tutto sia sotto controllo.

Fortuna: niente colpi di testa, vuoi stare tranquillo.

Il consiglio del giorno: dieta rigida senza neppure uno zuccherino.

Voto 5+ integerrimo.

Pesci

Amore: entusiasti e pieni di grandi speranze.

Lavoro: l’incomprensione è propio dietro l’angolo.

Fortuna: neanche lei può fare miracoli.

Il consiglio del giorno: prima di inviare una email rileggetela almeno un paio di volte.

Voto 7 + amabili distratti.