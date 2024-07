video suggerito

L’oroscopo di domani, lunedì 15 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 15 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Le tensioni sono forti e la possibilità di trattenerle e controllarle bassissima! Che i segni fissi si mordano la lingua. Con la Luna in Scorpione il segno fortunato è il Pesci e il segno sfortunato l’Acquario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci qua con l'oroscopo di domani, lunedì 15 luglio 2024, al fatidico omento della congiunzione di Marte e Urano a 26 gradi del segno di terra del Toro. È un momento sicuramente intenso, nel quale vengono a galla emozioni forti e tensioni che abbiamo cercato di trattenere. Soprattutto per i segni fissi: Toro, Scorpione, Leone e Acquario. Non dimentichiamoci infatti che anche Venere e Plutone sono opposti proprio tra Leone e Acquario. Con la Luna in Scorpione il segno fortunato è il Pesci e il segno sfortunato l'Acquario.

Ariete

Amore: magico come le notti d’estate.

Lavoro: a tuo modo davvero geniale.

Fortuna: ottima compagna con cui divertirsi da morire.

Il consiglio del giorno: si a fare la spesa con il carrellino, ovviamente.

Voto: 8 entusiasta.

Toro

Amore: hai l’impressione che sia fuggito sulla Luna.

Lavoro: la precisione te la puoi proprio scordare.

Fortuna: non ci sono motivi per pensare che arrivi a salvarti in corner.

Il consiglio del giorno: meditazione la mattina presto con una candela accesa.

Voto 5 no comment.

Gemelli

Amore: voglia di esagerare.

Lavoro: il vostro apporto in ufficio è fondamentale, come l’asso nella manica.

Fortuna: non riesce proprio a dirvi mai di ‘no’.

Il consiglio del giorno: ripulisti nella soffitta della nonna per scoprire dei veri tesori.

Voto 8 curiosissimi.

Cancro

Amore: solo se corrisponde a quello dei tuoi sogni.

Lavoro: particolarmente esigente ma con tutti.

Fortuna: deve solo obbedire alle tue richiesta.

Il consiglio del giorno: sei un filino troppo perentorio, non è da te.

Voto 7 decisissimo.

Leone

Amore: meglio che non si avvicini.

Lavoro: non puoi avere sempre ragione anche se ci provi con gran convinzione.

Fortuna: oggi fai scappare pure lei.

Il consiglio del giorno: non intervenire con troppa veemenza.

Voto 5 scorbutico.

Vergine

Amore: fatica a starti dietro.

Lavoro: ormai lavori su due computer contemporaneamente.

Fortuna: ti piace contemplarla ma non pensi ti possa dare una mano.

Il consiglio del giorno: concentrati su pochi progetti alla volta.

Voto 7 e mezzo rapidissima.

Bilancia

Amore: pronta a nottate bollenti.

Lavoro: avanti tutta!

Fortuna: ti rende perfetta in qualsiasi momento.

Il consiglio del giorno: lanciati in amori nuovi e flirt.

Voto 7 e mezzo innamorata.

Scorpione

Amore: forse si, forse no.

Lavoro: non sai bene da dove iniziare.

Fortuna: meglio non contarci troppo.

Il consiglio del giorno: anche la giornata più difficile dura solo 24 ore.

Voto 6 – caos totale.

Sagittario

Amore: a piccoli passi.

Lavoro: pondera attentamente ogni tua scelta.

Fortuna: puoi benissimo fare tutto da solo.

Il consiglio del giorno: dedicati alle tue passioni.

Voto 7 e va benissimo così.

Capricorno

Amore: lo vuoi al massimo.

Lavoro: punta sempre in alto perché per te è facile raggiungerlo.

Fortuna: ti da quello sprint in più.

Il consiglio del giorno: scarpette da ginnastica per correre da una parte all’altra.

Voto 7 e mezzo volitivo.

Acquario

Amore: fuori servizio.

Lavoro: puoi serenamente chiedere una giornata off.

Fortuna: il massimo che ti può dare è mettere lo zucchero nel caffè.

Il consiglio del giorno: silenzio e telefonino spento.

Voto 5 ricerca la calma.

Pesci

Amore: alla ricerca del compagno di vita.

Lavoro: potete mollare tutto e aprire un chiringuito.

Fortuna: è un ottimo valore aggiunto.

Il consiglio del giorno: seguite il sogno nel cassetto.

Voto 7 invincibili.